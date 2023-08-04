Самые популярные дома в Чехии — по цене до пяти миллионов крон и площадью до 200 м2 Новости 420on 6 АВГУСТА 2023 11:30 425

Среди наиболее востребованных на рынке старых семейных домов — двухэтажные объекты стоимостью около 5 млн крон и площадью от 120 до 200 кв. м. Покупатели чаще всего запрашивают планировки 4+kk и 5+kk.





По данным сайта Bezrealitky.cz, средняя цена квадратного метра в семейном доме во втором квартале этого года составила 53 534 крон. Цены на дома варьируются в зависимости от местоположения и состояния. Самые дорогие дома находятся в Праге, где квадратный метр стоит более 97 000 крон. В регионе Центральной Чехии квадратный метр стоит почти 65 тыс. крон, а в регионе Южная Моравия — 51 тыс. крон, свидетельствуют данные компании.



«Как правило, большинство продаж семейных домов стоимостью менее 5 млн крон происходит в местах, расположенных вблизи крупных городов. За последние шесть месяцев средняя цена проданного дома, по нашим данным, составила 4,8 млн крон. Однако если рассматривать цены на дома в городах, то, например, в Брно дом площадью 150 кв. м стоит более 10 млн крон, в Праге — менее 15 млн крон. По сравнению с началом года цена за квадратный метр и в Праге, и в Брно снизилась на тысячи крон», — отметил Люмир Кунц, управляющий директор компании FérMakléři.cz.



По данным Sreality, в настоящее время на продажу выставлено 3547 домов в регионе Средней Чехии и 1772 дома в регионе Южная Моравия. В то же время, по данным компании, среднее время размещения объявлений увеличилось по сравнению с прошлым годом с 74 до 81 дня.



«В принципе, у нас есть две группы покупателей, каждая из которых ищет определенное местоположение. Первая группа регулярно ездит на работу в областной центр и отдает предпочтение отличной транспортной доступности. Это часто пражане, для которых покупка собственного жилья в Праге уже оказалась не по карману или им пришлось бы скинуть свои требования. Вторая группа покупателей не нуждается в регулярных поездках на работу и поэтому не ограничена транспортным сообщением. Их позиции как покупателей недвижимости гораздо сильнее», — говорит Ондржей Страда, экономический директор Bezrealitky.cz.



По словам Зденека Штурача из RE/MAX G8, многоэтажные дома в целом более популярны, чем бунгало, из-за соотношения размеров и доступности. «Обычно это двухэтажные дома, благодаря возможному коэффициенту застройки и максимальному использованию площади участка. Бунгало очень популярны, но они требуют большего участка земли, что влияет на возможности строительства, а также на цену», — добавил Штурач.



Все риэлторы, с которыми мы общались, согласны с тем, что для покупателей семейных домов также важна энергоэффективность, т.е. использование качественной теплоизоляции, окон и дверей или кровли. Поэтому небольшие, менее теплоемкие дома стали более популярны, чем многоквартирные, из-за экономии энергии, добавляют они.



Источник: Существенными критериями для них являются удаленность от крупных городов и энергоэффективность зданий. Однако нередко покупатели стремятся и к таким элементам, как две ванные комнаты или гараж. Большинство домов продается в регионах Центральной Чехии и Южной Моравии. Об этом сообщили агентства недвижимости, с которыми связалось ČTK.По данным сайта Bezrealitky.cz, средняя цена квадратного метра в семейном доме во втором квартале этого года составила 53 534 крон. Цены на дома варьируются в зависимости от местоположения и состояния. Самые дорогие дома находятся в Праге, где квадратный метр стоит более 97 000 крон. В регионе Центральной Чехии квадратный метр стоит почти 65 тыс. крон, а в регионе Южная Моравия — 51 тыс. крон, свидетельствуют данные компании.«Как правило, большинство продаж семейных домов стоимостью менее 5 млн крон происходит в местах, расположенных вблизи крупных городов. За последние шесть месяцев средняя цена проданного дома, по нашим данным, составила 4,8 млн крон. Однако если рассматривать цены на дома в городах, то, например, в Брно дом площадью 150 кв. м стоит более 10 млн крон, в Праге — менее 15 млн крон. По сравнению с началом года цена за квадратный метр и в Праге, и в Брно снизилась на тысячи крон», — отметил Люмир Кунц, управляющий директор компании FérMakléři.cz.По данным Sreality, в настоящее время на продажу выставлено 3547 домов в регионе Средней Чехии и 1772 дома в регионе Южная Моравия. В то же время, по данным компании, среднее время размещения объявлений увеличилось по сравнению с прошлым годом с 74 до 81 дня.«В принципе, у нас есть две группы покупателей, каждая из которых ищет определенное местоположение. Первая группа регулярно ездит на работу в областной центр и отдает предпочтение отличной транспортной доступности. Это часто пражане, для которых покупка собственного жилья в Праге уже оказалась не по карману или им пришлось бы скинуть свои требования. Вторая группа покупателей не нуждается в регулярных поездках на работу и поэтому не ограничена транспортным сообщением. Их позиции как покупателей недвижимости гораздо сильнее», — говорит Ондржей Страда, экономический директор Bezrealitky.cz.По словам Зденека Штурача из RE/MAX G8, многоэтажные дома в целом более популярны, чем бунгало, из-за соотношения размеров и доступности. «Обычно это двухэтажные дома, благодаря возможному коэффициенту застройки и максимальному использованию площади участка. Бунгало очень популярны, но они требуют большего участка земли, что влияет на возможности строительства, а также на цену», — добавил Штурач.Все риэлторы, с которыми мы общались, согласны с тем, что для покупателей семейных домов также важна энергоэффективность, т.е. использование качественной теплоизоляции, окон и дверей или кровли. Поэтому небольшие, менее теплоемкие дома стали более популярны, чем многоквартирные, из-за экономии энергии, добавляют они.Источник: ceskenoviny.cz





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