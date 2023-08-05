Неблагоприятная ситуация на рынке жилья продолжается. Арендная плата растет, а квартир не хватает Новости 420on 7 АВГУСТА 2023 08:29 284

В условиях сложности поиска собственного жилья интерес к аренде продолжает расти. По данным серверов недвижимости, на одно поданное объявление в настоящее время приходится 28 претендентов. В связи с этим дорожает и арендная плата — в основном в городах, где расположены университеты.





Иржи Пакаль из Central Europe Holding говорит, что арендная плата обычно повышается по двум причинам. «В действующих контрактах обычно есть оговорка об инфляции. В новых контрактах это происходит просто потому, что спрос значительно выше, чем в прошлом».



Студенты в поисках жилья



В качестве примера можно привести историю Люции Бенешовой, студентки из Крконоше. Около месяца назад она нашла квартиру в Праге. Как и Ян Гулек, однокомнатную. Но она и ее парень платят более высокую арендную плату. «Мы платим 18 000, и это без учета коммунальных услуг», — говорит Бенешова.



Сейчас студенты ищут квартиры во всех университетских городах. Зденек Микулашек, риелтер из Брно, также имеет опыт в этом вопросе. Свободные квартиры на рынке быстро исчезают. «Сейчас у меня вообще ничего нет, в этом месяце у меня было около десяти квартир. Но за последние полтора месяца ситуация такова, что все пропало».



Именно в Праге и Брно те, кто заинтересован в жилье, заплатят больше всего. Средняя цена аренды здесь во втором квартале превысила 300 крон за квадратный метр. С другой стороны, самую низкую арендную плату требуют владельцы квартир в Усти-над-Лабем.



Цены будут продолжать расти



Однако аналитики убеждены, что арендная плата будет расти и дальше. «К концу года мы ожидаем роста арендной платы еще на 10%, особенно в Праге, Среднечешском крае и университетских городах», — говорит Люция Старовичова, брокер по недвижимости компании Bezrealitka.



Два года назад около одной пятой населения Чехии проживало в арендованном жилье. Сейчас, по оценкам арендодателей, их доля выросла до четверти. Это все равно значительно меньше, чем в Германии или Австрии. Там в арендованном жилье проживает более половины населения.



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420on рекомендует: 31-летний Ян Гулек нашел свое жилье восемь лет назад. Он живет в квартире 1+1 в пражском районе Жижков. «Я плачу 12 000 в месяц без учета коммунальных услуг. За последние восемь лет квартплата выросла примерно на пять тысяч», — говорит он. Его договор заключен на неопределенный срок, но каждый год в него вносятся изменения по условиям оплаты.Иржи Пакаль из Central Europe Holding говорит, что арендная плата обычно повышается по двум причинам. «В действующих контрактах обычно есть оговорка об инфляции. В новых контрактах это происходит просто потому, что спрос значительно выше, чем в прошлом».В качестве примера можно привести историю Люции Бенешовой, студентки из Крконоше. Около месяца назад она нашла квартиру в Праге. Как и Ян Гулек, однокомнатную. Но она и ее парень платят более высокую арендную плату. «Мы платим 18 000, и это без учета коммунальных услуг», — говорит Бенешова.Сейчас студенты ищут квартиры во всех университетских городах. Зденек Микулашек, риелтер из Брно, также имеет опыт в этом вопросе. Свободные квартиры на рынке быстро исчезают. «Сейчас у меня вообще ничего нет, в этом месяце у меня было около десяти квартир. Но за последние полтора месяца ситуация такова, что все пропало».Именно в Праге и Брно те, кто заинтересован в жилье, заплатят больше всего. Средняя цена аренды здесь во втором квартале превысила 300 крон за квадратный метр. С другой стороны, самую низкую арендную плату требуют владельцы квартир в Усти-над-Лабем.Однако аналитики убеждены, что арендная плата будет расти и дальше. «К концу года мы ожидаем роста арендной платы еще на 10%, особенно в Праге, Среднечешском крае и университетских городах», — говорит Люция Старовичова, брокер по недвижимости компании Bezrealitka.Два года назад около одной пятой населения Чехии проживало в арендованном жилье. Сейчас, по оценкам арендодателей, их доля выросла до четверти. Это все равно значительно меньше, чем в Германии или Австрии. Там в арендованном жилье проживает более половины населения.Источник: ct24.ceskatelevize.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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