Верховный суд: агентство недвижимости не может оштрафовать клиента за расторжение договора

Верховный суд отклонил апелляцию агентства недвижимости, которое хотело удержать с клиентам плату за бронирование объекта в размере 72 600 крон. Заинтересованные в покупке земельного участка лица отказались от сделки после того, как посредник не обеспечил регистрацию участка в земельной книге и не решил проблему отсутствия коммуникаций и подъездной дороги. Верховный суд объявил о решении на своем сайте.





Ранее окружной суд Праги 9 обязал риэлтора вернуть плату за резервирование, и это решение было поддержано апелляционной инстанцией Городского суда Праги. Верховный суд напомнил о сложившейся судебной практике, согласно которой незаключение договора с третьим лицом не может быть санкционировано в рамках агентского договора.





Затем Верховный суд рассмотрел, в частности, вопрос о том, применим ли Закон о посредничестве в сделках с недвижимостью к трехстороннему договору бронирования. Он пришел к выводу, что да. В законе прямо указано, что потенциального покупателя нельзя обязать заключить договор купли-продажи недвижимости или форвардный контракт в рамках бронирования.





По мнению Апелляционного суда, данное положение закона является ответом на практику риелтеров по недвижимости, которые стремятся навязать аналогичные обязательства в своих договорах, несмотря на то, что это противоречит природе брокерских договоров. Верховный суд напомнил, что сложившаяся судебная практика считает такие положения абсолютно недействительными.







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