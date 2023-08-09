Верховный суд: агентство недвижимости не может оштрафовать клиента за расторжение договора
9 АВГУСТА 2023
18:49
406
Агентство недвижимости не может требовать штрафа за то, что потенциальный покупатель не заключил в итоге договор купли-продажи с продавцом, несмотря на сделанное бронирование.
Верховный суд отклонил апелляцию агентства недвижимости, которое хотело удержать с клиентам плату за бронирование объекта в размере 72 600 крон. Заинтересованные в покупке земельного участка лица отказались от сделки после того, как посредник не обеспечил регистрацию участка в земельной книге и не решил проблему отсутствия коммуникаций и подъездной дороги. Верховный суд объявил о решении на своем сайте.
Ранее окружной суд Праги 9 обязал риэлтора вернуть плату за резервирование, и это решение было поддержано апелляционной инстанцией Городского суда Праги. Верховный суд напомнил о сложившейся судебной практике, согласно которой незаключение договора с третьим лицом не может быть санкционировано в рамках агентского договора.
Затем Верховный суд рассмотрел, в частности, вопрос о том, применим ли Закон о посредничестве в сделках с недвижимостью к трехстороннему договору бронирования. Он пришел к выводу, что да. В законе прямо указано, что потенциального покупателя нельзя обязать заключить договор купли-продажи недвижимости или форвардный контракт в рамках бронирования.
По мнению Апелляционного суда, данное положение закона является ответом на практику риелтеров по недвижимости, которые стремятся навязать аналогичные обязательства в своих договорах, несмотря на то, что это противоречит природе брокерских договоров. Верховный суд напомнил, что сложившаяся судебная практика считает такие положения абсолютно недействительными.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 АВГУСТА 2023
18:16
682
9 АВГУСТА 2023
17:30
325
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 АВГУСТА 2023
18:16
682
9 АВГУСТА 2023
17:30
325
9 АВГУСТА 2023
15:15
822
9 АВГУСТА 2023
14:30
1313
9 АВГУСТА 2023
14:03
1473
9 АВГУСТА 2023
13:23
535
9 АВГУСТА 2023
12:16
445
9 АВГУСТА 2023
10:43
932
9 АВГУСТА 2023
10:42
648
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.