Рынок ипотечного кредитования в Чехии по-прежнему ждет оживления

Согласно последним данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, объем выданных банками ипотечных кредитов в июле снизился примерно на одну пятую часть (18%) по сравнению с предыдущим месяцем. Спрос на ипотечные кредиты традиционно падает во время школьных каникул и летних отпусков.





В годовом исчислении рынок ипотеки в июле сократился на 4%, что объясняется лишь низкой сравнительной базой. По сравнению с серединой 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов сократился примерно вдвое. За весь прошлый год объем выданных новых ипотечных кредитов сократился на 57% и составил 162 млрд крон, а количество выданных в прошлом году ипотечных кредитов было самым низким за последние 20 лет.





По последним данным, в июле банки и строительные общества выдали ипотечных кредитов на общую сумму 11,4 млрд крон, т.е. на 2,6 млрд крон меньше, чем в июне. Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов, без учета рефинансирования, составил в этом месяце 9,5 млрд крон после июньского показателя в 11,6 млрд крон. Объем рефинансированных кредитов (собственных или полученных от другого учреждения) составил 1,9 млрд крон по сравнению с 2,3 млрд крон в июне.





Количество вновь выданных ипотечных кредитов в июле снизилось до менее чем 3 100 против 3 800 в июне. В 2020 году среднемесячное число новых ипотечных кредитов по-прежнему составляло около 6 700, а в исключительно сильном 2021 году — 9 500.





Процентная ставка по фактическим новым ипотечным кредитам, по данным Hypomonitor ЦБА, в июле снизилась до 5,8%, достигнув минимального значения с августа прошлого года. Однако она все еще находится на самом высоком уровне за последние 20 лет. Ставки по ипотечным кредитам по-прежнему несколько выше - в пределах 6-7%. Основное влияние на ставки по ипотечным кредитам оказывают базовые процентные ставки центрального банка, которые уже более года держатся на одном и том же высоком уровне. Пока банкиры не примут решение о снижении базовых ставок, ипотечные кредиты не станут существенно дешевле.





Это не очень хорошая новость для тех, кто хотел в ближайшее время приобрести собственное жилье с помощью ипотечного кредита. Сегодня выплаты по ипотеке обойдутся им значительно дороже. Проблемы возникнут и у десятков тысяч семей, уже взявших ипотечный кредит и собирающихся его рефинансировать в этом году. Если два года назад у них была "двухпроцентная" ипотека, то теперь они будут ежемесячно выплачивать дополнительные платежи в размере нескольких тысяч крон. При средней сумме ипотечного кредита в 3 миллиона крон на 25 лет при нынешней процентной ставке люди будут платить на 6 406 крон в месяц больше, чем при двухпроцентной ставке. Это почти 77 000 крон в год, которые домохозяйство будет вынуждено тратить на расходы, связанные с жильем. Если к этому добавить все более высокие цены на энергоносители и продукты питания, то многие домохозяйства будут испытывать большие трудности с финансированием своих основных потребностей, включая жилье.







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