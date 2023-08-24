Инвесторы уйдут из Чехии, если не сократится срок выдачи разрешений на строительство

Инвесторы могут начать искать возможность строительства в других государствах с менее сложным процессом получения разрешений. Это следует из анализа, проведенного Торговой палатой Чешской Республики. По мнению Торговой палаты, медленные темпы строительства квартир обусловлены длительным получением разрешений на строительство, нехваткой рабочей силы в строительном секторе и отсутствием выпускников строительных специальностей. Строительство также удорожается из-за обязательного участия инвесторов в освоении территории и новых требований ЕС, связанных с энергоэффективностью.





«Ни одна из этих проблем не носит преходящего характера и поэтому не исправится без радикальных изменений. Без принятия комплексной концепции и стратегии, ведущей к системной поддержке создания нового жилья в Чехии, его недоступность будет усугубляться», — заявил Зденек Зайичек, президент Торговой палаты.





Помимо упрощения законодательства, ТПП считает, что государство должно усилить отечественное производство строительных материалов, расширить круг участков, пригодных для застройки, таких как «коричневые поля», расширить многоэтажную застройку и ускорить прием на работу иностранных рабочих.





Следует также разрешить инвесторам вычитать из методологии участия инвестора затраты на строительство школ или других общественных зданий, которые часто являются условием строительства нового жилья. Из-за этого девелоперы при строительстве своих проектов должны предусматривать общественные здания или предоставлять городу финансовую компенсацию. Это, по мнению Романа Ренда, аналитика Торгово-промышленной палаты, увеличивает затраты на строительство, которые затем отражаются на цене недвижимости.





«Конкретное решение, позволяющее удешевить стоимость квартир при сохранении участия инвесторов в развитии территории, заключается в том, чтобы инвесторы платили налоги только за квартиры, а не за стоимость сопутствующих удобств, поставка которых сама по себе является своеобразным налогом в натуральном выражении», — сказал Ренда.





По мнению палаты, активизировать строительство можно также, например, путем создания пенсионных или страховых фондов, которые позволят другим людям и инвесторам выйти на рынок жилья. Ранее палата сообщала, что государство должно также улучшить строительство транспортной инфраструктуры, чтобы облегчить поездки на работу и между регионами, а также повысить доступность арендного жилья.





«Если мы быстро не изменим ситуацию, то будем обречены на экономическое отставание от других стран, в том числе и по уровню недоступности жилья, а также по огромным ценам на новое жилье, которое мало кто сможет себе позволить», — сказал Заичек.







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