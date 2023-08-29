Единственный ключ к строительству арендного жилья — это кредит в евро, считает владелец компании Trigema

В каком состоянии находится запланированный вами небоскреб? Когда вы приступите к строительству Top Tower у станции метро «Nové Butovice»?





Все выглядит достаточно оптимистично. Мы уже находимся на последней стадии переговоров по изменению плана зонирования, идет урегулирование замечаний, которые были получены по предложению. Если все пойдет хорошо, то это может быть сделано уже весной. После внесения изменений мы добавим свежие замечания от заинтересованных сторон к уже подготовленной документации для совместной процедуры (процедура, объединяющая решение о зонировании и разрешение на строительство — ред.) и где-то в середине этого года подадим заявку на получение совместного разрешения.





Top Tower — не единственное высотное здание, которое будет построено в Бутовицах в будущем. Вы сами готовите еще одно высотное здание прямо рядом с вестибюлем метро, компания Livesport уже достаточно детально разработала проект Aspira II. Однако город не вполне удовлетворила форма застройки, и в ход пошел даже план развития. Будет ли что-то подобное разработано?





Всю территорию вокруг метро в Бутовицах можно разделить на две части Бухаровой улицей. На западной стороне мы хотим построить Top Tower. Там у нас есть договоренность с городским округом, и даже у IPR нет проблем с Top Tower. В восточной части мы готовим ревитализацию вестибюля метро и его окрестностей по согласованию с транспортной компанией. По нему уже принято предложение о внесении изменений в генеральный план. И была просьба организовать градостроительный конкурс на оформление всего этого района Нове Бутовице, куда входят и наша Top Tower, и Aspira II, и представить будущее всего района.





То есть не может быть так, что это как-то повлияет на форму Top Tower?





Нет, конечно, не может. Интересно, удастся ли нам получить разрешение на строительство Top Tower? Надеюсь, что да. Я человек, который любит интересные идеи, а также очень сумасшедшие или кажущиеся невыполнимыми. Мне нравится воплощать их в жизнь. Кроме того, кто не хотел бы построить самый высокий дом в стране? Если план зонирования выдержит это и мы сможем построить здание, я буду очень гордиться им. В том числе и потому, что это вернет Праге первенство. Если мы получим разрешение, то будет вторая фаза, когда мы должны будем все очень хорошо просчитать в соответствии с нынешними ценами.





Насколько нынешняя ситуация на рынке ипотечного кредитования мешает Вашим планам по арендному жилью?





И в значительной, и в незначительной степени. Это зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Мы, девелоперы, на самом деле являемся своего рода марафонцами в инвестиционном строительстве, потому что должны планировать на средне- и долгосрочную перспективу и готовить проекты на много лет вперед. И мы будем строить Top Tower в то время, когда процентные ставки снова будут низкими, а значит, деньги станут дешевле, и вся экономическая ситуация улучшится, и мы вернемся на кривую роста. В краткосрочной перспективе, конечно, ситуация сильно влияет на нас. Но это простой расчет. Арендное жилье работает, когда вы имеете финансирование под 4%. Но сегодня вы получаете его под 8-9%. При такой ставке арендное жилье невозможно, оно просто не работает. Поэтому в проекте Fragment, который станет нашим первым арендным проектом, мы смогли перевести финансирование из крон в евро и зафиксировать ставку в евро на уровне около 4%. Так что сегодня это еще работает.





Но, насколько я знаю, финансирование в евро возможно только для тех проектов, где арендная плата также взимается в евро, верно?





Нам удалось договориться с банком, что мы должны показывать в евро не 100% дохода, а только его часть. Ответ на этот вопрос — торговые помещения, которые находятся на первом этаже практически всех зданий. Уже давно установлено, что они сдаются в аренду в евро. Кроме того, для квартир у нас есть два подхода. Их можно арендовать в кронах и в евро. Если у вас контракт больше года, то в нем обязательно будет оговорка об инфляции. А инфляция по евро гораздо ниже, чем по кронам, поэтому у клиентов есть стимул брать евро.





Другого пути, кроме финансирования в евро, для арендного жилья нет?





На данный момент это единственный ключ. Или ждать снижения процентных ставок.





В связи с возможным падением ставок некоторые застройщики решили повременить даже со строительством квартир на продажу. Так, компания Central Group объявила о том, что откладывает на год строительство двух проектов. Делали ли вы что-то подобное?





Мы не останавливаем и не замедляем ни один из наших проектов. Мы продолжаем строить Lihovar, где у нас есть около 40% проданных квартир, что является достаточно большим достижением. Точно так же продолжается строительство Paprsek, расположенного недалеко от станции метро «Стодулки». Там мы находимся на стадии подземного строительства, и у нас также неплохие предварительные продажи. А в Пльзене мы заканчиваем строительство около 200 квартир, и ожидаем, что в конце февраля мы утвердим последнее здание и завершим продажу последних 30 квартир, которые у нас там еще есть. Мы также завершаем строительство арендного жилья в проекте «Фрагмент».





Мы ничего не останавливаем. Более того, мы считаем, что должны строить, потому что, когда активность на рынке жилья прекратится, текущая ситуация разрешится, но когда процентные ставки снова упадут, спрос на рынке проснется и будет искать продукт. Только предложить будет нечего. А если нечего предложить, то цена логично растет. Мы хотим повлиять на девелоперское сообщество, чтобы оно по возможности не приостанавливало строительство. Рынок сейчас может быть холодным, но спрос вернется.





А разве рост цен — это не то, чего хотят девелоперы?





Так нам говорят некоторые журналисты. Мы же отвечаем, что это не входит в наши планы. Мы хотим строить, и мы хотим быть двигателем для получения разрешений и строительства быстрее, т.е. больше. Это абсолютно противоречит данному утверждению. Если мы будем выдавать разрешения быстрее, то сможем более гибко реагировать на спрос. Мы не хотим манипулировать рынком. С другой стороны, застройщики уже давно жалуются на медленное получение разрешений, а потом заявляют о приостановке проектов. Неудивительно, что журналисты делают из этого такие выводы. Необходимо воспринимать ситуацию таким образом, что даже девелопер — это хозяйствующий субъект, целью которого является получение прибыли. И если мы говорим о крупной структуре, которая выпускает на рынок большое количество квартир, то она просто обязана посмотреть, есть ли у нее рынок. Если нет, то нужно ждать, когда спрос снова возрастет, начинать продавать и высвобождать капитал.





Как сейчас обстоят дела со спросом по сравнению с предыдущими годами?





В 2022 году в Праге было продано 3 100 квартир, что не так много. По сравнению с предыдущим годом, когда было продано 7450 квартир, это падение более чем на 50%. Последний раз такой большой спад наблюдался в 2008 или 2009 году, когда также был кризис. Тогда в Праге было продано всего около 1 700 квартир. Все это связано с ипотечными ставками, что, наверное, понятно всем. У нас всего несколько клиентов, которые берут ипотечные кредиты, большинство из них платят из собственных средств. До войны это было пятьдесят на пятьдесят.





Вы как-то реагируете на это в ценовом отношении?





У нас нет возможности реагировать на цену, потому что рынок сошел с ума. Из года в год цены на стройматериалы растут в среднем на 20%, цены на строительные работы — на 12-15%. Стоимость финансовых затрат — раньше мы брали кредиты под 2-3%, а сейчас под 8-9%. И все это ложится на наши плечи. Никакого удешевления, конечно, не будет.







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