Золотые времена девелоперов заканчиваются

Это касается и крупных игроков на рынке, которые имеют собственный капитал и кредитуют в большей степени на миноритарной основе.





Если раньше процентные ставки по финансированию в Чехии составляли около 10%, то с введением евро, благодаря Euribor, их удалось зафиксировать на уровне около 5%, а иногда и по более выгодной ставке. Если такая система финансирования рухнет, то значительная часть девелоперов, реализующих крупные проекты, может потерять рентабельность на миллионы крон. Выходом для них может стать остановка, продажа или консервация проектов до наступления более благоприятных условий.





Это уже происходит, и можно предположить, что большинство крупных игроков на рынке, обладающих собственным капиталом, прибегнут к аналогичному шагу. Первой такой ласточкой стало недавнее замораживание проектов компанией Central Group, которая отложила на год строительство 700 квартир в прибыльных районах Праги. Если кто-то из первой десятки застройщиков решит поступить подобным образом, рынок, естественно, отреагирует.





Так же отреагируют и банки. Учитывая ситуацию в Лондоне, где коммерческая недвижимость упала в рыночной стоимости, можно ожидать аналогичной тенденции и в Чехии. В связи с этим такие параметры, как LTV и LTC, начинают настолько головокружительно ужесточаться, что достигают условий, существовавших 15 лет назад. Это означает, что можно рассчитывать на финансирование максимум 65% проекта. И мы по-прежнему с тревогой ждем дальнейшего развития событий в США, которые также окажут серьезное влияние на рынок здесь - однако уже сейчас ясно, что в ближайшем будущем финансирование через банковскую структуру будет достаточно дорогим удовольствием.





Между тем цены на материалы не будут легко снижаться из-за продолжающейся войны в Европе, и жилье, и без того отчаянно недоступное, станет еще более недоступным. Поэтому я ожидаю, что изменения неизбежно должны произойти — и это будет ориентация рынка на увеличение доли кооперативного и арендного жилья.





Действительно, даже крупным застройщикам, вероятно, придется научиться переносить прибыль на более длительный срок. Около 50-60% из первой десятки на рынке сейчас продолжают строить, но уже сейчас ясно, что даже этим игрокам придется переориентироваться на то, какое жилье они будут предлагать — в виде жилищных кооперативов или будущих арендных проектов.





Кредиты с долгосрочными сроками погашения (до 35 лет) позволят увеличить LTV до 80%. Для застройщиков в этом плане хорошо то, что им не придется заниматься предварительной продажей квартир, но, с другой стороны, они не смогут рассчитывать на быструю прибыль, как раньше.





Небольшие девелоперы, которые еще пять-шесть лет назад рассчитывали на определенную рентабельность и не ожидали бурных изменений процентных ставок, вызванных ковидом и войной, теперь могут с удивлением обнаружить, что сталкиваются с проектами с нулевой маржой. Для них имеет смысл побыстрее избавиться от таких проектов, пока они не оказались в убытке, и продать их более крупным компаниям.











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