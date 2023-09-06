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Аналитики: строительной отрасли мешает рост затрат, строить становится невыгодно

7 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
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Новости 420on
За падением объемов строительства в июле стоит малое количество заказов, что вызвано неуверенностью инвесторов в рентабельности новых проектов. Низкий объем заказов остается проблемой для строительной отрасли, что связано с высокими ценами на строительные материалы.
С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. По их мнению, высокие ипотечные кредиты, инфляция, нехватка рабочей силы и рост себестоимости строительства делают строительство более дорогим, что приводит к снижению спроса. В результате цены на недвижимость перестали расти, поэтому многие инвесторы пересматривают или откладывают новые проекты.

Согласно данным, опубликованным сегодня Чешским статистическим управлением, в июле объем строительства сократился на 2,1% в годовом исчислении после пересмотренного роста на 0,9% в июне. Снизилось производство как в гражданском, так и в инженерном строительстве. В месячном исчислении выпуск строительной продукции снизился на 3,8%.

«Низкий объем заказов остается проблемой для строительной отрасли, что, как видно, связано не только с давлением, вынуждающим сокращать или перенаправлять инвестиции, но и с высокими ценами на строительные материалы, которые, хотя внешне уже не растут, остаются высокими по сравнению с тем периодом, на который ранее были запланированы контракты. Действительно, ослабление интереса к строительству четко отражается на результатах деятельности производителей строительных материалов, — говорит главный экономист банка «Кредитас» Петр Дуфек.

Основным препятствием для дальнейшего строительства также являются долгое время сохраняющиеся высокие ставки по ипотечным кредитам. В июле средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам составила 5,8%, что является самым низким показателем с августа прошлого года, согласно данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации. По мнению Мартина Гюртлера, аналитика и экономиста Komerční banka, сокращение кредитования приведет к возобновлению роста цен на недвижимость.

«Кроме того, многие застройщики сократили объемы строительства из-за слабого спроса. Улучшения ситуации с ограниченным предложением недвижимости не ожидается. Учитывая длительность процесса получения разрешения на строительство в Чехии, все указывает на то, что цены снова начнут быстро расти, как только снизятся ставки по ипотечным кредитам и восстановится спрос на недвижимость», — сказал Гюртлер.

По мнению аналитиков, ожидать улучшения ситуации к концу текущего года не приходится. Это может произойти только в 2024 году, когда вступит в силу новый строительный закон. Он должен, в частности, сократить сроки выдачи разрешений на строительство. Для так называемых простых зданий разрешение будет выдаваться в течение 30 дней с момента подачи заявления. Для других построек строительный орган должен будет провести экспертизу в течение 60 дней с момента подачи заявления.

«Будет также рассмотрен вопрос о снижении процентных ставок. Это позволит ускорить производство нового строительства. Более капиталоемкие компании рассчитывают на такое развитие событий, поэтому в некоторых случаях они приступают к реализации проектов раньше, так как им приходится учитывать временную задержку между началом и завершением строительства», — говорит экономист BH Securities Штепан Кржечек.

Ввиду происходящей переоценки инвестиций со стороны компаний и домохозяйств, по мнению Дюфека, основная нагрузка по дальнейшему развитию строительной отрасли ложится также на государственный сектор, который в основном обеспечивает инженерное строительство своими заказами.



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строительство Чехия

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