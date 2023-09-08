Для получения государственной субсидии на реконструкцию дома будет проводиться проверка благосостояния

Новости 420on 9 сентября 2023 18:00 239

Министерство охраны окружающей среды представило условия, при которых можно будет подать заявку на получение субсидии на ремонт старого жилого фонда, который само министерство называет Oprav dům po babičce («Отремонтируй бабушкин дом»). Заявка будет включать в себя тест на право собственности имуществом: человек не должен владеть другой недвижимостью и должен постоянно проживать в доме, на который распространяется субсидия.