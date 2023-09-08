Для получения государственной субсидии на реконструкцию дома будет проводиться проверка благосостояния
9 сентября 2023
18:00
239
Министерство охраны окружающей среды представило условия, при которых можно будет подать заявку на получение субсидии на ремонт старого жилого фонда, который само министерство называет Oprav dům po babičce («Отремонтируй бабушкин дом»). Заявка будет включать в себя тест на право собственности имуществом: человек не должен владеть другой недвижимостью и должен постоянно проживать в доме, на который распространяется субсидия.
Министерство запускает программы Nová zelená úsporám (NZÚ) и Oprav dům po babičce — заявки на многоквартирные дома можно подавать с 19 сентября, а на семейные дома — неделей позже, с 26 сентября.
«Мы расширили программу (NZÚ), чтобы мотивировать всех владельцев семейных и многоквартирных домов к проведению ремонта, который принесет им значительную экономию, повысит комфорт проживания, будет способствовать обновлению жилищного фонда и, что не менее важно, внесет вклад в снижение общего энергопотребления и выбросов парниковых газов на национальном уровне», — заявил министр окружающей среды Петр Гладик (Petr Hladík).
Для участия в программе домохозяйство не должно владеть другой недвижимостью, предназначенной для жилья, т.е. квартирой или домом. Если домохозяйство владеет, например, лесом или полем, то, по словам министра, это ограничение не действует. При этом все члены домохозяйства должны проживать в полученном имуществе и использовать его для жилья в течение десяти лет после завершения проекта. По словам Хладика, это ограничение не распространяется на детей, которые становятся самостоятельными в течение этого периода.
За каждого ребенка, находящегося на иждивении, домохозяйство получит бонус в размере 50 000 крон, причем этот бонус распространяется и на детей, родившихся до 2030 года. Базовая поддержка в рамках этой программы ограничена максимум 50% от прямых расходов на реализацию, а также максимум одним миллионом крон; претендовать на нее могут экономически активные люди. Субсидия по программе выплачивается авансом и поддерживает высшую категорию комплексного утепления.
Государство предоставит субсидию на утепление только одного дома
«Хочу подчеркнуть, что с января в версию программы Oprav dům po babičce будет включена также возможность получения льготного кредита в строительных обществах, как мы и договаривались. В случае классического NZÚ они либо имеют накопленные средства, либо обращаются к стандартным банковским продуктам», — сказал Хладик.
Субсидии на теплоизоляцию многоквартирных домов зависят от типа заявителя и могут быть предоставлены физическим лицам, товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам или муниципалитетам. Физические лица и муниципалитеты получают помощь задним числом, а ТСЖ и кооперативы — авансом.
Для ТСЖ и жилищных кооперативов заявители также имеют право на бонус для малообеспеченных семей. В заявлении они должны указать, сколько в доме проживает малообеспеченных семей, каждая из которых имеет право на бонус в размере до 150 000 крон.
«Теперь мы будем учитывать и малообеспеченные семьи, и пожилых людей, и людей, получающих пособие на жилье, и инвалидов, и тех, кто получает пособие на ребенка. В будущем мы хотели бы добавить этот параметр в NZÚ light», — сказал Хладик.
Источник: novinky.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
«Мы расширили программу (NZÚ), чтобы мотивировать всех владельцев семейных и многоквартирных домов к проведению ремонта, который принесет им значительную экономию, повысит комфорт проживания, будет способствовать обновлению жилищного фонда и, что не менее важно, внесет вклад в снижение общего энергопотребления и выбросов парниковых газов на национальном уровне», — заявил министр окружающей среды Петр Гладик (Petr Hladík).
Для участия в программе домохозяйство не должно владеть другой недвижимостью, предназначенной для жилья, т.е. квартирой или домом. Если домохозяйство владеет, например, лесом или полем, то, по словам министра, это ограничение не действует. При этом все члены домохозяйства должны проживать в полученном имуществе и использовать его для жилья в течение десяти лет после завершения проекта. По словам Хладика, это ограничение не распространяется на детей, которые становятся самостоятельными в течение этого периода.
За каждого ребенка, находящегося на иждивении, домохозяйство получит бонус в размере 50 000 крон, причем этот бонус распространяется и на детей, родившихся до 2030 года. Базовая поддержка в рамках этой программы ограничена максимум 50% от прямых расходов на реализацию, а также максимум одним миллионом крон; претендовать на нее могут экономически активные люди. Субсидия по программе выплачивается авансом и поддерживает высшую категорию комплексного утепления.
Государство предоставит субсидию на утепление только одного дома
«Хочу подчеркнуть, что с января в версию программы Oprav dům po babičce будет включена также возможность получения льготного кредита в строительных обществах, как мы и договаривались. В случае классического NZÚ они либо имеют накопленные средства, либо обращаются к стандартным банковским продуктам», — сказал Хладик.
Субсидии на теплоизоляцию многоквартирных домов зависят от типа заявителя и могут быть предоставлены физическим лицам, товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам или муниципалитетам. Физические лица и муниципалитеты получают помощь задним числом, а ТСЖ и кооперативы — авансом.
Для ТСЖ и жилищных кооперативов заявители также имеют право на бонус для малообеспеченных семей. В заявлении они должны указать, сколько в доме проживает малообеспеченных семей, каждая из которых имеет право на бонус в размере до 150 000 крон.
«Теперь мы будем учитывать и малообеспеченные семьи, и пожилых людей, и людей, получающих пособие на жилье, и инвалидов, и тех, кто получает пособие на ребенка. В будущем мы хотели бы добавить этот параметр в NZÚ light», — сказал Хладик.
Источник: novinky.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
9 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
804
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
556
8 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1582
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
9 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
804
9 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
342
9 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1176
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:12
1020
9 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
556
8 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
1582
8 СЕНТЯБРЯ 2023
19:30
1011
8 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
685
8 СЕНТЯБРЯ 2023
16:30
1064
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.