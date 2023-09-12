Застройщики: если налог на новое жилье будет снижен до 12%, квартиры подешевеют

Снижение налога будет распространяться на квартиры площадью менее 120 кв. м. В среднем, по словам застройщиков, квартиры подешевеют примерно на 250 000 крон. Некоторые застройщики уже начали вносить изменения в прайс-листы, но снижение налога должно отразиться на ценах после нового года.





«С начала сентября, когда мы изменили все наши прайс-листы, мы устанавливаем для всех покупателей цены с учетом 12-процентного НДС, т.е. с трехпроцентной экономией. Это позволит покупателям средней пражской квартиры площадью 70 кв. м сэкономить на налогах около четверти миллиона крон. Договор на покупку новой квартиры можно заключить уже сейчас, но выплата стоимости будет производиться согласованными частями после 1 января, когда вступит в силу новый закон», — заявил Душан Куновский, председатель совета директоров Central Group.





Аналогичным образом будут действовать и компании Finep или Penta Real Estate. По словам менеджера по продажам компании Penta Яна Каласа, снижение налога будет автоматически отражено в конечной цене. «Однако мы не планируем удешевлять квартиры. Мы строим большинство квартир высокого уровня, в исключительных местах. В этом премиальном сегменте все еще достаточно покупателей, которые согласны с предложенными ценами», — сказал Калаш.





Шведская компания Skanska Residential и финский застройщик YIT Stavo планируют снизить цены на новые квартиры в связи с изменением налога. Они рассчитывают изменить прайс-лист после принятия закона. По мнению девелоперов, снижение цен также может привести к дальнейшему восстановлению рынка недвижимости. «Мы считаем, что этот шаг поможет оживить рынок новой недвижимости, но существенное влияние на него окажет только более значительное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам», — заявила Маркета Вильдомцова, директор по маркетингу и коммуникациям Skanska Residential.





Правительственный пакет мер по консолидации прошел второе чтение в Палате депутатов и теперь находится на стадии окончательного утверждения. В этом пакете правительство хотело бы объединить 10%-ный и 15%-ный налоги в один 12%-ный. Помимо медицинских приборов и продуктов питания,3-процентное снижение ставок коснется и жилья. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее заявил, что снижение НДС означает, что население получит дополнительно 6,3 млрд крон. Однако предложение предусматривает также повышение налога на недвижимость в 1,8 раза. Пакет мер должен позволить правительству сократить дефицит бюджета на 97 млрд крон в следующем году и на 150 млрд крон к 2025 году.





Согласно исследованию консалтинговой компании Mazars, пониженные ставки НДС в Чехии в настоящее время выше, чем в соседних странах. Польша применяет пониженные ставки в размере 8% и 5%, Словакия — 10% и 5%, Австрия — 13% и 10%. В Германии применяется одна пониженная ставка НДС в размере 7%. В Венгрии действуют пониженные ставки в размере 18% и 5%.







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