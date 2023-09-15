ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ипотека под десять процентов? Это тоже реальность сегодняшнего дня

Новости 420on
16 сентября 2023
11:00
135
Хотя ставки по ипотечным кредитам в первоначальных предложениях в чешских банках составляют около 6-7%, при наличии достаточного дохода соискатель может договориться о ставке даже на один процент ниже. Однако, например, для фиксаций на короткий срок или для начинающих предпринимателей ставки могут подниматься до 8% и даже 10%.
Например, mBank не стесняется предлагать процентную ставку в 9,99% по годовым кредитам. Ипотечный калькулятор на сайте банка подтверждает, что при стоимости недвижимости 5 млн крон и ипотеке на 2 млн крон со сроком погашения 20 лет ежемесячный платеж составляет 19 287 крон.

Процентная ставка составляет 7,99% при трехлетней фиксации и 6,99% при пятилетней.

«Хотя средняя ставка по ипотечным кредитам немного снижается, она все еще находится на высоком уровне с исторической точки зрения», — признала в отчете банковской ассоциации менеджер по ипотечным кредитам mBank Соня Голикова.

«Клиенты уже могут почувствовать это как более существенное изменение по сравнению с текущей ситуацией», — добавила Холикова.

Однако в некоторых банках можно договориться о скидке. «В некоторых банках можно оформить ипотеку со ставкой ниже почти на один процент», — подтвердил Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.

Большое значение имеет сумма ипотечного кредита. Если после проверки кредитоспособности, т.е. способности погасить кредит, заявитель достигает суммы выше средней — пять миллионов, то он может получить ставку около 5,6%.

Более выгодные условия для клиента может выторговать независимый ипотечный специалист, поскольку одновременно он запрашивает условия ипотеки в нескольких банках.

Средний размер ипотечного кредита в августе, по данным Hypomonitor Банковской ассоциации, вырос и составил 3,1 млн крон.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 




ипотеки Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Dz 16 сентября 2023 11:26
В Чехии жильё даже под 2 процента брать не стоит, а пол такие проценты и подавно, жильё переоценено минимум на 40 процентов по заявлением самого же государства, это мыльный пузырь.
Ответить
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
212
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНАМ ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДИТЬ В ПРИБАЛТИКУ И ФИНЛЯНДИЮ НА ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
698
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ МУЖЧИНА МАСТУРБИРОВАЛ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ УЖЕ ПОД СТРАЖЕЙ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
80389
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
15 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
673
О ПРАГЕ
НАСЕЛЕНИЕ ПРАГИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛО ДО 1,37 МЛН ЧЕЛОВЕК ЗА СЧЕТ МАССОВОГО ПЕРЕЕЗДА
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
16 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
212
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНАМ ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДИТЬ В ПРИБАЛТИКУ И ФИНЛЯНДИЮ НА ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
820
ЖИЗНЬ
МАСЛО ЗА 60 КРОН, ЯЙЦА ЗА 6. ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО В ЧЕХИИ И ПОЧЕМУ?
15 СЕНТЯБРЯ 2023
22:30
6270
ОБЩЕСТВО
ОТДАЕТЕ СТАРУЮ ОДЕЖДУ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЧЕХИИ? ВАС УДИВИТ, КУДА ОНА ПОПАДЕТ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
21:30
698
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ МУЖЧИНА МАСТУРБИРОВАЛ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ И НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ УЖЕ ПОД СТРАЖЕЙ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
20:30
612
ОБЩЕСТВО
В ОЛОМОУЦЕ ТРАМВАЙ ЗАЖАЛ ПЕНСИОНЕРКУ ДВЕРЬЮ И НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ. ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА ПОГИБЛА
15 СЕНТЯБРЯ 2023
19:30
487
ОБЩЕСТВО
ТАМОЖЕННИКИ В ПРАГЕ ВЫЯВИЛИ ДВА ПОДПОЛЬНЫХ КАЗИНО ЗА ОДИН ВЕЧЕР
15 СЕНТЯБРЯ 2023
18:30
973
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СОБАКА УБИЛА ЧИХУАХУА И РАНИЛА ХОЗЯЙКУ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
534
ЗДОРОВЬЕ
ПРАГА ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ЧЕТЫРЕ СПИСАННЫХ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
15 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
1054
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: У ПРАЖСКОГО БЕЗДОМНОГО УКРАЛИ БРЮКИ, ПОКА ОН СПАЛ. НИЖНЕГО БЕЛЬЯ НА НЕМ ТОЖЕ НЕ БЫЛО
15 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
80389
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR