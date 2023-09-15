Ипотека под десять процентов? Это тоже реальность сегодняшнего дня
16 сентября 2023
11:00
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Хотя ставки по ипотечным кредитам в первоначальных предложениях в чешских банках составляют около 6-7%, при наличии достаточного дохода соискатель может договориться о ставке даже на один процент ниже. Однако, например, для фиксаций на короткий срок или для начинающих предпринимателей ставки могут подниматься до 8% и даже 10%.
Например, mBank не стесняется предлагать процентную ставку в 9,99% по годовым кредитам. Ипотечный калькулятор на сайте банка подтверждает, что при стоимости недвижимости 5 млн крон и ипотеке на 2 млн крон со сроком погашения 20 лет ежемесячный платеж составляет 19 287 крон.
Процентная ставка составляет 7,99% при трехлетней фиксации и 6,99% при пятилетней.
«Хотя средняя ставка по ипотечным кредитам немного снижается, она все еще находится на высоком уровне с исторической точки зрения», — признала в отчете банковской ассоциации менеджер по ипотечным кредитам mBank Соня Голикова.
«Клиенты уже могут почувствовать это как более существенное изменение по сравнению с текущей ситуацией», — добавила Холикова.
Однако в некоторых банках можно договориться о скидке. «В некоторых банках можно оформить ипотеку со ставкой ниже почти на один процент», — подтвердил Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.
Большое значение имеет сумма ипотечного кредита. Если после проверки кредитоспособности, т.е. способности погасить кредит, заявитель достигает суммы выше средней — пять миллионов, то он может получить ставку около 5,6%.
Более выгодные условия для клиента может выторговать независимый ипотечный специалист, поскольку одновременно он запрашивает условия ипотеки в нескольких банках.
Средний размер ипотечного кредита в августе, по данным Hypomonitor Банковской ассоциации, вырос и составил 3,1 млн крон.
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