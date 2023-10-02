Пражский аэропорт хочет предложить земельные участки под гостиницы и офисы
2 октября 2023
19:00
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Пражский аэропорт хочет предложить частным компаниям землю под гостиницы, автостоянки, конгресс-центры, клиники или спортивные сооружения. Однако для этого необходимо внести изменения в закон о собственности аэропорта Прага-Рузине.
Поправку к закону, которая позволит создавать совместные предприятия с частными компаниями, аэропорт готовит совместно с Министерством финансов, единственным акционером аэропорта Прага.
«Для того чтобы эффективно использовать наши земли, мы инициировали процесс внесения поправок в закон о собственности на аэропорт от 2009 года. Это остановило приватизацию аэропорта и говорит о том, что все активы компании должны принадлежать государству», — заявил Йиржи Пос, председатель правления аэропорта Праги.
Земли, которые могут быть освобождены в результате принятия поправок, не предназначены для аэропортовой деятельности, но находятся в непосредственной близости от аэропорта. Привлекая частных партнеров, аэропорт мог бы строить и эксплуатировать либо сдавать в аренду помещения для обслуживания пассажиров или сотрудников компаний, работающих в аэропорту.
«Нам было бы выгоднее иметь свободу действий и искать партнеров на рынке. Учитывая большие инвестиции, которые мы собираемся сделать в инфраструктуру аэропорта, мы не хотим нести бремя инвестирования в проекты, в которых у нас нет достаточного ноу-хау», — добавил Йиржи Пос.
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