5 миллионов крон за 33 квадратных метра: исследование показало, как подорожало жилье в Чехии

Высокая инфляция и дорогие энергоносители сделали в прошлом году жилищную ситуацию сложной для более чем половины чехов. И неопределенность среди них сохраняется. Около трети опрошенных беспокоит дороговизна энергоносителей, а влияние инфляции усугубилось, и ее опасаются около 25% респондентов.

Несмотря на это, чехи вновь начинают надеяться на лучшее в ситуации с жильем.

Нынешнее благоприятное развитие событий отражается в надеждах чехов на приобретение собственного жилья. Доля чехов, считающих, что они не смогут позволить себе собственное жилье из-за инфляции, цен на энергоносители и процентных ставок, по сравнению с прошлым годом снизилась с 88 до 80%.

«Среди чехов наблюдается некоторый оптимизм в отношении перспективы обладания собственным жильем. Однако высокая инфляция по-прежнему вызывает беспокойство. Несмотря на ее снижение, она остается относительно высокой и спустя два года продолжает быть главной страшилкой для чешских кошельков», — комментирует Марек Бечичка, директор по продуктам и реальным активам Generali Investments CEE.

Тем не менее баланс остается тревожным. На практике только двое из десяти опрошенных чехов смогли бы в нынешней ситуации купить собственную квартиру или дом. Два года назад, по данным Generali, таких было бы примерно вдвое больше.

33 метра за 5 миллионов

Не слишком много оптимизма и среди тех чехов, которые уже взяли ипотечный кредит. Вырос процент тех, кто в настоящее время испытывает проблемы с погашением кредита. Это связано, в частности, с истекающими пятилетними сроками фиксации ипотеки, от которых ежегодно страдают десятки тысяч чехов.

«Пять лет назад в Праге можно было купить небольшую квартиру площадью 48 кв. м за 5 млн крон. При ипотечном кредите со сроком погашения 30 лет и LTV в размере 80% от стоимости недвижимости платежи составляли чуть более 15 000 крон в месяц. В этом году за те же деньги они приобрели бы квартиру площадью 33 кв. м, то есть потеряли бы 15 кв. м, и платили бы примерно на 10 000 крон больше», — комментирует Бечичка.

Если в 2018 году платеж по ипотеке в размере 15 000 крон составлял примерно 47% от тогдашней средней чистой зарплаты в Праге, то нынешние 24 000–25 000 крон после окончания фиксации в настоящее время соответствуют 58% зарплаты.

В этой связи нельзя не учитывать тот факт, что чем большую долю дохода составляет платеж по ипотеке, тем более рискованным становится кредит. Именно поэтому в апреле прошлого года Чешский национальный банк ввел так называемый лимит DSTI (соотношение между ежемесячным чистым доходом соискателя ипотечного кредита и суммой, которая придется на погашение всех его кредитов) до 50%.

В июне этого года он был вновь отменен. Однако, по мнению экспертов ипотечного рынка, многие банки по-прежнему придерживаются его при выдаче ипотечных кредитов, стремясь обеспечить надежное погашение кредитов.

Падение или медленный рост цен на недвижимость

Более двух третей чехов считают, что цены на жилье не будут расти нынешними темпами. 39% респондентов полагают, что рост цен на жилье замедлится, а 22% считают, что они даже упадут.

«Несмотря на демонстрируемый в обществе оптимизм, который подтверждается нашим опросом, я считаю, что после небольшой коррекции цен на недвижимость они стабилизировались и в дальнейшем можно ожидать их нового роста. Не такого резского, но я верю, что он продолжится», — заключает Бечичка.











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