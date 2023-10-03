Чешские квартиры дешевеют, но по сравнению с Германией снижение цен минимально

«Учитывая предыдущий резкий рост цен, на самом деле это лишь очень незначительная коррекция. За последние пять лет квартиры подорожали в среднем на 64%, а за последние десять лет — на 124%», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

Тем не менее это первое годовое снижение цен на жилую недвижимость в Чехии за последние 10 лет. По данным Евростата, старые квартиры и дома дешевели быстрее.

«Если в прежние годы домохозяйствам не приходилось особо сталкиваться с проблемой стоимости энергии в старых квартирах и домах, то сегодня, в связи с дороговизной энергии, это очень важный параметр, влияющий не только на эксплуатацию самой недвижимости, но и на объем необходимых инвестиций», — говорит Дюфек.

Баланс в среднем по ЕС начинает отличаться от результатов по чешскому рынку. После снижения в течение шести месяцев, начиная с последнего квартала 2022 года, цены на жилье в настоящее время зафиксировали очень незначительный рост на 0,3% в квартальном исчислении. В годовом исчислении, то есть во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года, цены на жилье в Европе снизились на 1,1%.

Однако в некоторых странах — членах ЕС падение было более значительным. Примером может служить Германия, где снижение цен в годовом исчислении достигло 9,9%. В Дании и Швеции цены на жилье за последний год снизились на 7,6 и 6,8% соответственно.

С другой стороны, наибольший рост цен в настоящее время наблюдается в Хорватии — на 13,7%. В Болгарии или Литве рост цен за последний год составляет около 10%.

Однако, по мнению экспертов, на чешском рынке вряд ли произойдет такое снижение цен, как, например, в Германии.

Больших скидок не будет

«Замедление падения цен на рынке недвижимости связано с возобновлением интереса населения к ипотечным кредитам, а также с сокращением предложения новых квартир, что является следствием замедления темпов жилищного строительства», — описывает факторы, сдерживающие удешевление, Петр Дуфек.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем рынок недвижимости может получить толчок в виде снижения процентных ставок.

«Это лишь вопрос времени, когда Центробанк пойдет на нормализацию процентных ставок, что впоследствии отразится на доступности ипотечных кредитов», — добавляет он.

Однако правление ЦНБ пока не планирует идти на такой шаг. Об этом свидетельствуют и высказывания большинства членов правления, которые делают акцент на стабильности процентных ставок в течение длительного периода времени.

«Дальнейшее снижение ставок будет зависеть также от развития инфляции. Если в следующем году произойдет значительное снижение инфляции, то в конце года базовая ставка может снизиться до гораздо более приемлемого уровня для ипотечных кредитов», — прогнозируют аналитики финансовой консультационной фирмы Swiss Life Select.





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