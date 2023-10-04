У людей, рефинансирующих ипотечные кредиты, резко выросли ежемесячные расходы

По оценкам Чешского национального банка, во втором полугодии этого года ежемесячные платежи по ипотеке должны увеличиться примерно у 40 000 клиентов. Их текущая фиксация процентной ставки подходит к концу.

На примере трех чешских семей, за которыми редакция Seznam Zprávy следит с весны, видно, насколько существенно может подскочить новая сумма выплат.

Например, семья Петра из Среднечешского края должна теперь платить за ипотеку на 9 000 крон больше, то есть 39 000 крон в месяц. Для семьи Радека из Пардубицкого края процентная ставка выросла с 1,95 до 6,5%, поэтому вместо 16 500 крон платеж составляет 32 000 крон в месяц.

«Придется побороться», — сказал Петр, когда его спросили, как он будет справляться с новыми выплатами. Он договорился о снижении платежа на 1 000 крон за счет того, что срок погашения кредита будет продлен.

«Это невозможно», — отчаялся Радек, у которого расходов больше, чем доходов. Каждый месяц он берет деньги из своих финансовых резервов.

Давид Смейкал, директор Центра консультирования по финансовым проблемам, говорит, что все чаще сталкивается со случаями, когда люди с ипотечными кредитами испытывают трудности с выполнением своих обязательств.

«Это клиенты, которые испытывают трудности с платежами за электроэнергию, потребительскими кредитами, и в то же время мы обнаруживаем, что у них подходит к концу срок погашения кредита или ипотечного кредита, который необходимо кардинально пересмотреть», — говорит директор по консультированию.

Его советы не относятся к разряду легких и популярных. «Речь идет об обсуждении семейного бюджета, которое перерастает в дискуссию об изменении образа жизни не только семьи, но и всех членов семьи. К сожалению, это связано с принятием серьезных решений», — говорит директор Службы консультирования по финансовым проблемам.

Главное, по мнению Шмейкала, — это детализация расходов и доходов. Можно сэкономить, например, на новых условиях с поставщиками энергии, тепла или даже с операторами мобильной связи. Кроме того, он выделяет расходы, которые, по его мнению, трудно сократить, например помощь родителям или детям, которые учатся.

Что касается дохода, то здесь речь идет о необходимости работать не только с фактическим, но и с потенциальным доходом. «Часто решение заключается в более раннем возвращении на работу матери, ухаживающей за маленькими детьми, чтобы увеличить доходную часть, или в поиске новой работы для одного или обоих родителей», — отмечает Шмейкал.

Он также подчеркивает возможность привлечения дальних родственников, например родителей, бабушек и дедушек, которые могли бы помочь материально.

По мнению Шмейкала, также возможен вариант сдачи в аренду части недвижимости — например, той, на которую оформлена ипотека, или переезд и аренда другой недвижимости.

Редакция также связалась с крупными чешскими банками, чтобы узнать, как они поступают с клиентами, столкнувшимися с проблемами в связи с рефиксацией ипотеки, и какие варианты предлагают.

Česká spořitelna, ČSOB и Komerční banka подчеркнули, что стараются заранее информировать клиентов об изменениях в выплатах.

«Банкиры проактивно выходят на клиентов, чья фиксация подходит к концу, и предлагают им личную встречу в отделении или в форме видеозвонка, чтобы обсудить новую сумму и условия погашения. В подавляющем большинстве случаев переход со старого на новое крепление проходит безболезненно», — говорит Филип Грубы, пресс-секретарь Česká spořitelna.

«В Komerční banka мы сами связываемся с нашими клиентами не менее чем за три месяца до окончания срока их текущей фиксации и стараемся предотвратить ситуацию задолго до ее возникновения. Мы считаем наиболее важным, чтобы клиент обратился в банк в идеале до того, как возникнет реальная проблема с погашением кредита», — говорит Шарка Неворалова, пресс-секретарь Komerční banka.

«Наша цель и задача — договориться и найти наиболее подходящее решение. Мы всегда индивидуально подходим к конкретной ситуации конкретного клиента, чтобы найти рецепт, подходящий для данной ситуации», — говорит Патрик Мадле, представитель ČSOB Group.

Все три представителя подчеркивают, что банки обычно предлагают возможность отсрочки выплат или продления срока ипотеки, что позволяет снизить ежемесячную сумму.

Данные Чешского национального банка в настоящее время свидетельствуют, что чехи без проблем погашают свои ипотечные кредиты. По состоянию на конец августа только 0,61% ипотечных кредитов имели проблемы с погашением более трех месяцев. Десять лет назад этот показатель достигал уровня более 3%.

Однако Центральный банк не уточняет, сколько клиентов пострадали — он работает только с объемами выданных кредитов.

Патрик Мадл из ČSOB говорит, что чехи просто очень ответственно относятся к выполнению своих обязательств.

Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации, отмечает, что низкая доля проблемных ипотечных кредитов объясняется также предварительным бронированием новых процентных ставок, о котором многие домохозяйства договорились с поставщиком ипотечного кредита.

«У них была рефиксация, например, в 2022 году, и они смогли заранее забронировать в банке будущую ставку в 2021 году, когда она была относительно низкой. Таким образом, целый ряд рефиксаций, которые произошли в прошлом году, были по более выгодным процентным ставкам, чем те, которые были на рынке новых ипотечных кредитов», — отмечает Якуб Сейдлер, добавляя, что сейчас клиенты рефиксируют по высоким процентным ставкам.

Чешский национальный банк ожидает, что доля проблемных ипотечных кредитов немного вырастет. «Мы ожидаем небольшого увеличения объема неработающих кредитов», — говорит представитель Чешского национального банка Петра Влчкова, но добавляет, что влияние рефиксации будет лишь частичным.

Согласно Закону о потребительском кредите, клиент должен быть проинформирован за три месяца до изменения условий кредитования.







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