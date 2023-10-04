Падение цен на жилье рано или поздно наступит. Воздержитесь от покупки, советует аналитик
5 октября 2023
14:00
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Чехии еще предстоит пережить резкое снижение цен на жилье, считает аналитик компании Conseq Мартин Лоботка. Он считает, что цены будут находиться на дне еще несколько лет, поэтому он бы подождал с покупкой квартиры.
Расценки на квартиры по-прежнему кажутся ужасающими. Однако статистические данные за второй квартал показывают, что по сравнению с прошлым годом они снизились. Даже застройщики, которые говорили, что дешевле не будет, в итоге снизили цены на 5%. На старые квартиры цены упали на 7%. По мнению Лоботки, нас ожидает еще более резкое падение цен.
«Я ожидаю, что цены будут падать еще как минимум два года, причем в ближайшие кварталы падение будет более резким, чем в прошлом цикле. После этого в течение нескольких лет будет наблюдаться дно. Затем, очень и очень медленно, цены пойдут вверх», — прогнозирует он.
Либор Остатек, эксперт по ипотечному кредитованию компании Broker Trust и основатель Golem Finance, также верит в дальнейшее падение цен на недвижимость. Однако он отмечает, что предложение свободных объектов значительно меньше, чем в прошлый кризис после краха Lehman Brothers, примерно на 40%.
Цены упадут на четверть за пару лет
По мнению Либора Остатека, подешевеют не все виды недвижимости. Качественная земля под застройку даже подорожает.
«Я вижу потенциал энергоэффективной недвижимости порядка 1–2% в течение года-двух. Однако огромный потенциал есть у неоправданно больших старых домов в более плохом состоянии, в менее прибыльных местах». Здесь мы весело уйдем в скидки, которые через несколько лет могут исчисляться десятками процентов», — прогнозирует эксперт.
По мнению Лоботки, в 2022 году цены на квартиры могут снизиться до четверти по сравнению с рекордом: «Пространство для дальнейшего снижения цен велико, падение с пика 2022 года составит где-то 20–25%. В местах, где много инвестиционных квартир, оно может быть больше. К концу этого десятилетия мы даже не достигнем пика 2022 года».
Цены все еще завышены
По мнению Лоботки, существует три основные причины снижения цен. Недвижимость по-прежнему переоценена, как утверждает Чешский национальный банк в своем докладе о финансовой стабильности — на 25–45% в зависимости от местоположения.
«Цены на квартиры значительно оторвались от фундаментальных показателей. Это нормально, когда они в течение нескольких лет отклоняются от динамики заработной платы и номинального ВВП, но это не может продолжаться десятилетиями», — считает Лоботка.
Во-вторых, процентные ставки высоки, в отличие от прошлого ипотечного кризиса. Покупать квартиру для инвестиций, по мнению Лоботки, не имеет смысла. «Если инвестор умеет считать, то поймет, что вкладывать деньги в квартиру не имеет смысла. Я бы рекомендовал поискать другое место, в том числе срочные депозиты и государственные облигации. Зачем вкладывать 10 млн в квартиру с доходностью 3,5% и при этом связываться с арендаторами?» — спрашивает Лоботка.
По мнению Остатека, хорошие инвестиционные возможности можно найти и в нынешних условиях. «Если мы говорим о Праге, то я подпишусь под этим. Золотых самородков там минимум, но если я посмотрю на региональные города или интересные малые или средние города, то там могут быть очень хорошие возможности в недвижимости, которая имеет потенциал для модернизации», — говорит Остатек.
И в-третьих, экономическая ситуация будет ухудшаться. «У нас есть пакет консолидации, есть замедление в еврозоне. В Германии, от которой наша экономика сильно зависит, все еще хуже, и это со временем проявится здесь», — объясняет Лоботка.
По мнению Лоботки, тем, кто покупает квартиру не для инвестиций, а для проживания, следует подождать. «Если можно подождать с покупкой квартиры, я бы подождал», — сказал он.
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Комментарии:
Dz 5 октября 2023 14:09
Цены не упадут на 20 40 процентов никогда, в Чехии сотни тысяч украинцев которым надо где то жить, и у них просто не будет выбора кроме как брать что есть, учитывая что на каждый регион не более пары сотен квартир, этих людей боле чем достаточно что бы положить рынок жилья ещё сильней.
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