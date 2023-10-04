Падение цен на жилье рано или поздно наступит. Воздержитесь от покупки, советует аналитик

Расценки на квартиры по-прежнему кажутся ужасающими. Однако статистические данные за второй квартал показывают, что по сравнению с прошлым годом они снизились. Даже застройщики, которые говорили, что дешевле не будет, в итоге снизили цены на 5%. На старые квартиры цены упали на 7%. По мнению Лоботки, нас ожидает еще более резкое падение цен.

«Я ожидаю, что цены будут падать еще как минимум два года, причем в ближайшие кварталы падение будет более резким, чем в прошлом цикле. После этого в течение нескольких лет будет наблюдаться дно. Затем, очень и очень медленно, цены пойдут вверх», — прогнозирует он.

Либор Остатек, эксперт по ипотечному кредитованию компании Broker Trust и основатель Golem Finance, также верит в дальнейшее падение цен на недвижимость. Однако он отмечает, что предложение свободных объектов значительно меньше, чем в прошлый кризис после краха Lehman Brothers, примерно на 40%.

Цены упадут на четверть за пару лет

По мнению Либора Остатека, подешевеют не все виды недвижимости. Качественная земля под застройку даже подорожает.

«Я вижу потенциал энергоэффективной недвижимости порядка 1–2% в течение года-двух. Однако огромный потенциал есть у неоправданно больших старых домов в более плохом состоянии, в менее прибыльных местах». Здесь мы весело уйдем в скидки, которые через несколько лет могут исчисляться десятками процентов», — прогнозирует эксперт.

По мнению Лоботки, в 2022 году цены на квартиры могут снизиться до четверти по сравнению с рекордом: «Пространство для дальнейшего снижения цен велико, падение с пика 2022 года составит где-то 20–25%. В местах, где много инвестиционных квартир, оно может быть больше. К концу этого десятилетия мы даже не достигнем пика 2022 года».

Цены все еще завышены

По мнению Лоботки, существует три основные причины снижения цен. Недвижимость по-прежнему переоценена, как утверждает Чешский национальный банк в своем докладе о финансовой стабильности — на 25–45% в зависимости от местоположения.

«Цены на квартиры значительно оторвались от фундаментальных показателей. Это нормально, когда они в течение нескольких лет отклоняются от динамики заработной платы и номинального ВВП, но это не может продолжаться десятилетиями», — считает Лоботка.

Во-вторых, процентные ставки высоки, в отличие от прошлого ипотечного кризиса. Покупать квартиру для инвестиций, по мнению Лоботки, не имеет смысла. «Если инвестор умеет считать, то поймет, что вкладывать деньги в квартиру не имеет смысла. Я бы рекомендовал поискать другое место, в том числе срочные депозиты и государственные облигации. Зачем вкладывать 10 млн в квартиру с доходностью 3,5% и при этом связываться с арендаторами?» — спрашивает Лоботка.

По мнению Остатека, хорошие инвестиционные возможности можно найти и в нынешних условиях. «Если мы говорим о Праге, то я подпишусь под этим. Золотых самородков там минимум, но если я посмотрю на региональные города или интересные малые или средние города, то там могут быть очень хорошие возможности в недвижимости, которая имеет потенциал для модернизации», — говорит Остатек.

И в-третьих, экономическая ситуация будет ухудшаться. «У нас есть пакет консолидации, есть замедление в еврозоне. В Германии, от которой наша экономика сильно зависит, все еще хуже, и это со временем проявится здесь», — объясняет Лоботка.

По мнению Лоботки, тем, кто покупает квартиру не для инвестиций, а для проживания, следует подождать. «Если можно подождать с покупкой квартиры, я бы подождал», — сказал он.











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