В Чехии начинается борьба за покупателей. Застройщики готовятся к снижению цен
13 октября 2023
08:30
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Застройщики в Чехии уже не надеются на прибыль в этом году. Однако некоторые пытаются заранее «зацепить» клиентов, которые придут, когда процентные ставки по ипотеке начнут снижаться. Скорее всего, это будет в следующем году. Хотя продавцы новых квартир сейчас часто говорят о том, что возвращение отложенного спроса приведет к росту цен, на первом этапе речь будет идти в основном о выводе на рынок уже готовых проектов, строительство которых некоторые застройщики также отложили в связи с неблагоприятной экономической ситуацией.
Интерес к покупке квартир есть, но люди либо ждут снижения ставок, либо не могут получить ипотечный кредит в нынешних условиях, говорилось на октябрьском заседании Клуба риэлторов, регулярно организуемого компанией Newstream.
Вывод на рынок нового жилого проекта — это в настоящее время прыжок в неизвестность. Несмотря на небольшое весеннее оживление, которое является правилом, спрос уже год как замер, и ежемесячные продажи исчисляются единицами или десятками квартир для крупных проектов. Однако ситуация может измениться в следующем году, если Чешский национальный банк начнет снижать базовые процентные ставки.
«Если процентные ставки опустятся ниже 5%, это повысит спрос на жилье для владельцев», — считает Иржи Ванчура, руководитель отдела финансирования недвижимости Trinity Bank.
В этом году сложности с приобретением собственного жилья испытывали 80% чехов. Это на восемь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.. Согласно результатам опроса, проведенного группой Generali Investments, чехи более оптимистично смотрят на возможность приобретения собственного жилья в ближайшем будущем.
Компания Geosan Development выставила на продажу комплекс Rezidence Benkova в пражском районе Ходов. Если два года назад сорок квартир на окраине жилого района были бы проданы уже через несколько месяцев, то теперь застройщик пытается привлечь потенциальных покупателей. Платить они будут тогда, когда придет время.
«В этом году покупатели будут платить только резервационный взнос, — говорит Иржи Балун, руководитель отдела продаж компании Geosan Development. В начале следующего года клиент подпишет договор о будущей покупке, в рамках которого он внесет задаток в размере до 15%. А ипотечный кредит он сможет взять через два года, когда ставки должны быть значительно ниже. На это рассчитывает и сам девелопер.
«Одно из доминирующих преимуществ, которое мы сейчас можем предложить нашим клиентам, — это так называемая отложенная ипотека», — говорит Балун. «Ее можно закрыть в конце 2025 года с субсидированной фиксированной ставкой до 2027 года», — предлагает Балун «закамуфлированную» скидку на стоимость квартиры в виде гарантированной процентной ставки на два года, которая несколько ниже, чем ставка по ипотечным кредитам, предлагаемым банками в это время.
Компания Geosan была вдохновлена маркетинговыми кампаниями, проведенными Central Group и некоторыми другими застройщиками полтора года назад. Одной из первых скидочных акций стали процентные ставки, аналогичные докризисным. Более того, некоторые из них, например Daramis, компенсировали часть процентных расходов за счет снижения цены покупки. Размер скидки рассчитывался как разница между процентами, которые клиент заплатил бы по своему реальному ипотечному кредиту, и процентами, которые он заплатил бы при ставке 2,5%.
В настоящее время Central Group также делает ставку на снижение процентных ставок, предлагая ипотечный кредит по ставке 2,99% тем, кто проявит интерес к квартирам, строительство которых будет завершено не ранее лета следующего года. При этом после подписания договора на покупку квартиры необходимо внести десятую часть от продажной цены.
Источник: newstream.cz
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