Почему средняя цена на старые квартиры в Чехии снизилась до 83 958 крон за кв. метр

«Основная волна желающих приобрести жилье, которые могли финансировать его за счет собственных средств или с помощью ипотечного кредита, исчерпала себя, и теперь владельцы вынуждены смириться с дальнейшим охлаждением спроса. Однако для покупателей это позитивная новость. Есть большой простор для дальнейших переговоров, даже в Праге, которая до сих пор пользовалась своим исключительным положением», — сказал Хендрик Мейер, глава EHS Group и Bezrealitky.

Кроме того, по мнению Мейера, на рынке могут появиться объекты, которые способны упасть в цене. К ним относятся также объекты, владельцы которых смирились с тем, что не получат за недвижимость столько, сколько рассчитывали. Есть также объекты, которые владельцам не удастся сохранить из-за волны рефинансирования дешевых ипотечных кредитов с 2018 года.

По данным EHS, цены на квартиры в Праге достигли своего потолка и лишь незначительно выросли по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена квадратного метра в старой пражской квартире составляет 117 500 крон. Средние цены на частные дома в столице впервые превысили 100 000 чешских крон за квадратный метр. Летом многие владельцы, которые давно пытались продать свои дома, все-таки стали их продавать. Зачастую это дорогие новостройки или старые дома со специфической планировкой или эстетикой, которым трудно найти новых хозяев.

«Прага продолжит держаться за свои позиции в периоды экономических потрясений, поэтому я бы не стал рассчитывать на спад. С другой стороны, даже стагнация сама по себе является хорошей новостью и может помочь в переговорах тем, кто ищет собственное жилье в столице», — добавил Мейер.

В Среднечешском крае цена квадратного метра в квартирах по сравнению с предыдущим кварталом снизилась в среднем на 6 000 крон, до 74 000 крон. В частных домах квадратный метр подешевел на 3 500 крон и составил в среднем 61 500 крон.

Цены на квартиры в Южноморавском крае уже три четверти года не меняются и составляют около 81 000 крон за квадратный метр, а летом цены на семейные дома также снизились на 3 500 крон, до 47 500 крон за квадратный метр. В Брно, как и в Праге, предложение квартир сократилось. Многие владельцы перестали предлагать свою недвижимость, не желая соглашаться на снижение цен. По мнению Мейера, найти качественную квартиру в Брно будет сложнее, чем в последние месяцы, когда предложение было выше среднего.

Больше всего арендная плата выросла по сравнению с предыдущим кварталом в Либерецком крае, где в третьем квартале квадратный метр сдавался за 211 крон, что на 14 крон больше, чем весной. Самое значительное падение, на 11 чешских крон за квадратный метр, было зафиксировано в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях. Самые высокие арендные ставки традиционно наблюдаются в Праге, где они составили 347 чешских за квадратный метр, увеличившись на 8 крон по сравнению с предыдущим кварталом.