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Почему средняя цена на старые квартиры в Чехии снизилась до 83 958 крон за кв. метр

Анастасия Князева
16 октября 2023
18:30
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Средняя цена на старые квартиры и семейные дома в Чехии в третьем квартале этого года снизилась. Летом старую квартиру можно было купить в среднем за 83 958 крон за квадратный метр, что примерно на 3 000 крон меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Цена квадратного метра в частных домах снизилась на 2 500 крон и составила в среднем 51 000 крон. Месячная арендная плата за квартиры осталась на уровне 290 крон за квадратный метр. Это следует из последних данных Ежеквартального мониторинга цен на недвижимость группы European Housing Services (EHS), в которую входят, например, цифровая служба недвижимости Bezrealitky и агентство недвижимости Maxima.
 
«Основная волна желающих приобрести жилье, которые могли финансировать его за счет собственных средств или с помощью ипотечного кредита, исчерпала себя, и теперь владельцы вынуждены смириться с дальнейшим охлаждением спроса. Однако для покупателей это позитивная новость. Есть большой простор для дальнейших переговоров, даже в Праге, которая до сих пор пользовалась своим исключительным положением», — сказал Хендрик Мейер, глава EHS Group и Bezrealitky. 
 
Кроме того, по мнению Мейера, на рынке могут появиться объекты, которые способны упасть в цене. К ним относятся также объекты, владельцы которых смирились с тем, что не получат за недвижимость столько, сколько рассчитывали. Есть также объекты, которые владельцам не удастся сохранить из-за волны рефинансирования дешевых ипотечных кредитов с 2018 года. 
 
По данным EHS, цены на квартиры в Праге достигли своего потолка и лишь незначительно выросли по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена квадратного метра в старой пражской квартире составляет 117 500 крон. Средние цены на частные дома в столице впервые превысили 100 000 чешских крон за квадратный метр. Летом многие владельцы, которые давно пытались продать свои дома, все-таки стали их продавать. Зачастую это дорогие новостройки или старые дома со специфической планировкой или эстетикой, которым трудно найти новых хозяев. 
 
«Прага продолжит держаться за свои позиции в периоды экономических потрясений, поэтому я бы не стал рассчитывать на спад. С другой стороны, даже стагнация сама по себе является хорошей новостью и может помочь в переговорах тем, кто ищет собственное жилье в столице», — добавил Мейер. 
 
В Среднечешском крае цена квадратного метра в квартирах по сравнению с предыдущим кварталом снизилась в среднем на 6 000 крон, до 74 000 крон. В частных домах квадратный метр подешевел на 3 500 крон и составил в среднем 61 500 крон. 
 
Цены на квартиры в Южноморавском крае уже три четверти года не меняются и составляют около 81 000 крон за квадратный метр, а летом цены на семейные дома также снизились на 3 500 крон, до 47 500 крон за квадратный метр. В Брно, как и в Праге, предложение квартир сократилось. Многие владельцы перестали предлагать свою недвижимость, не желая соглашаться на снижение цен. По мнению Мейера, найти качественную квартиру в Брно будет сложнее, чем в последние месяцы, когда предложение было выше среднего. 
 
Больше всего арендная плата выросла по сравнению с предыдущим кварталом в Либерецком крае, где в третьем квартале квадратный метр сдавался за 211 крон, что на 14 крон больше, чем весной. Самое значительное падение, на 11 чешских крон за квадратный метр, было зафиксировано в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях. Самые высокие арендные ставки традиционно наблюдаются в Праге, где они составили 347 чешских за квадратный метр, увеличившись на 8 крон по сравнению с предыдущим кварталом. 
Регион Квартиры (Kč/m²) Дома (Kč/m²) Аренда квартир (Kč)
Прага 117.471 100.777 347
Среднечешский край 73.921 61.348 242
Южночешский край 51.523 38.522 201
Пльзеньский край 56.966 37.336 217
Карловарский край 37.791 30.152 183
Устецкий край 30.417 36.204 168
Либерецкий край 53.104 39.292 211
Краловеградецкий край 58.844 39.717 206
Пардубицкий край 53.027 33.915 214
Оломоуцкий край 57.130 29.394 196
Южноморавский край 81.330 47.546 270
Злинский край 53.666 32.129 204
Высочина 50.003 31.288 202
Моравско-Силезский край 39.280 35.355 188
Вся Чехия 83.958 51.102 290


Источник: European Housing Services
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