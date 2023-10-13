Договор аренды квартиры только на год? Два раза подряд и хватит, предложило министерство

«Цель — повысить безопасность для обеих сторон, арендаторов и арендодателей», — заявил заместитель премьер-министра и министр регионального развития Иван Бартош.

В Чехии пятая часть населения проживает в арендованном жилье, что является самым высоким показателем среди новых стран ЕС, но значительно ниже уровня Западной Европы.

«В Германии, например, это 50 на 50. И там никто не смотрит на людей, живущих в арендованном жилье, как на кого-то в худшем положении», — говорит Бартош. «Если я решу поехать на пять лет работать, скажем, в Пец-под-Снежкой, мне не придется покупать там квартиру», — подчеркнул он.

Опрос министерства показал, что одной из главных проблем аренды является неопределенность. Каждый пятый опрошенный арендатор имеет договор сроком менее одного года, а каждый четвертый — от одного до двух лет.

Таким образом, в общей сложности насчитывается примерно от 800 000 до миллиона человек, которые не имеют надежного договора аренды даже на два года. В основном это касается людей в возрасте до 35 лет.

Министерство Бартоша предлагает, чтобы договор аренды на срок менее трех лет между одними и теми же сторонами можно было заключать не более двух раз подряд. Третий и каждый последующий договор аренды должен быть заключен на определенный срок не менее трех лет или на неопределенный срок.

При разработке данного проекта министерство ориентировалось на Финляндию.

Арендодатели против

По мнению Милана Крчека, председателя Гражданской ассоциации собственников жилья в Чехии, государство хочет решить проблему, которой не существует. «На практике продление годового договора аренды часто устанавливается автоматически», — сказал он.

По его словам, государство не должно вмешиваться в договорные отношения, а данное предложение «попахивает социальной инженерией».

С другой стороны, Ленка Весела, заместитель председателя Ассоциации квартиросъемщиков Чешской Республики, приветствует изменения и хотела бы пойти дальше. «Должен быть годичный испытательный срок, а затем бессрочная аренда», — призвала она.

Зденек Пиштора, заместитель председателя Ассоциации городов и муниципалитетов Чешской Республики и мэр города Постолопрти, заявил, что арендодатели используют цепочку краткосрочных договоров для непропорционального повышения арендной платы, иногда более чем на 20%, которые прописаны в Гражданском кодексе для бессрочных договоров.

Адам Зитек, юрист и эксперт в области жилищного права, задался вопросом, почему Чехия вдохновилась Финляндией, а не такими странами, как Германия, Нидерланды или Дания, где цепочка краткосрочных договоров аренды запрещена без особых на то причин.

В то же время Зитек сомневается, что предлагаемый Министерством юстиции судебный приказ об освобождении жилья на практике сможет существенно ускорить процесс выселения, который сегодня занимает в среднем шесть месяцев, а иногда и два года. Однако он признал, что у него самого нет лучшего предложения.

По словам министра Бартоша, цель состоит в том, чтобы основные изменения прошли через Палату депутатов до конца срока полномочий нынешнего правительства, то есть до конца 2025 года. Министерства обещают представить необходимые изменения в Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы весной.