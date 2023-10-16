В каких городах Чехии снижаются цены на квартиры



Согласно ему, во втором квартале этого года произошло снижение на 1,4% до нынешних 90 900 чешских крон за квадратный метр. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в Злине и Карловых Варах, в то время как в Пардубице, Йиглаве и Остраве цены выросли.



Уже третий квартал подряд средние цены на продаваемую недвижимость в Чехии снижаются. Это следует из свежих данных рейтинга Real Index , который регулярно публикует консалтинговая компания Deloitte.Согласно ему, во втором квартале этого года произошло снижение на 1,4% до нынешних 90 900 чешских крон за квадратный метр. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в Злине и Карловых Варах, в то время как в Пардубице, Йиглаве и Остраве цены выросли.

«Второй квартал этого года был отмечен продолжающимся снижением. За некоторыми исключениями, это не резкое падение, а скорее продолжающаяся тенденция, которая была вызвана высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители, повышением процентных ставок, а также цен на строительные работы. В результате этих влияний спрос упал, что отразилось на ценах на недвижимость», — поясняет Петр Гана, эксперт по рынку недвижимости компании Deloitte.





Самые дорогие объекты по-прежнему продаются в Праге, где цена достигла 114 500 чешских крон за квадратный метр. По сравнению с первым кварталом текущего года снижение составило 2%. Наибольшее снижение цен было зафиксировано в районе Прага 4 (-9,6%), за ним следуют Прага 9 (-5,5%) и Прага 2 (-5,2%). С другой стороны, цены выросли в Праге 7 (4,9%), Праге 3 (3,3%) и Праге 6 (2,9%).





В Брно цена достигла 94 300 крон за квадратный метр, а в Среднечешском крае — 74 400 крон за квадратный метр. Самые низкие цены в настоящее время наблюдаются в Усти-над-Лабем, где они составляют 33 800 крон за квадратный метр, а также в Остраве. Здесь, однако, средняя цена по сравнению с первым кварталом выросла на 7,1% и составила 41 700 крон за квадратный метр. Цены выросли также в Пардубице (на 10,6%) и Йиглаве (на 7,5%).





«Всего за отчетный период было продано 6 344 квартиры. Из них 2 705 — в новостройках, причем 1 852 квартиры были проданы впервые. Затем последовали более двух тысяч продаж в панельных домах и более 1 500 квартир, проданных в кирпичных домах», — добавляет Петр Гана о распределении по отдельным сегментам.





Что касается новых квартир в столице, то компания Deloitte четвертый год подряд фиксирует продолжающееся снижение средних цен в этом сегменте. В июле-августе они снизились по сравнению с предыдущими двумя месяцами на 1,2%, до 152 000 крон за квадратный метр. По словам Ганы, интерес к новым квартирам не растет или даже снижается, на что застройщики реагируют различными акциями или снижением цен. В сезон отпусков было продано всего 480 квартир, в то время как в мае и июне — 785.

«40% — это действительно заметное падение. Очевидно, что положение девелоперов сейчас непростое. По сравнению с предыдущими годами, когда спрос превышал предложение, им приходится больше вкладывать в маркетинг и другие мероприятия, чтобы поддержать продажи. Тем не менее я думаю, что в итоге они найдут владельцев для нового жилья. Однако это может занять больше времени», — считает Гана.





В Брно ситуация несколько иная, по крайней мере по данным компании-застройщика Trikaya. В третьем квартале этого года на рынке новостроек Брно было продано 125 объектов, что на треть больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Средняя цена за квадратный метр предлагаемой квартиры выросла до 126 926 крон. Это второе по величине значение за квартал, первое — 127 200 крон во втором квартале прошлого года.