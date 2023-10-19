Квартиры на севере Чехии показывают, в какую сторону будет двигаться рынок

Старая квартира в панельном доме всегда была лакмусовой бумажкой, определяющей, куда движется рынок жилья. По планировке и конструкции эти квартиры практически идентичны. В том или ином месте их всегда предлагаются десятки и даже сотни.





Когда рынок впервые встряхивается, их владельцы вынуждены сразу же снижать цены, поскольку конкуренция очень велика. Поэтому, когда цены на панельные дома начинают расти, другие категории жилья во всех возможных регионах начинают дорожать. Если они будут дешеветь, то общие цены на рынке будут снижаться.





«Мы внимательно следим за развитием рынка таких квартир. И если цены начнут расти в северной Моравии и северной Богемии, то велика вероятность, что цены на квартиры по всей Чехии начнут расти. По крайней мере, так было 15 лет назад. Это лакмусовая бумажка», — говорит Михал Пих из сервера предложений Reality Čechy.





Согласно прогнозу, который этот портал недвижимости совместно с ипотечной компанией Golem Finance готовит для SZ Byznys каждый квартал, многообещающее снижение цен в первом полугодии полностью прекратилось.





До конца года цены на квартиры упадут только в четырех регионах — Краловеградецком, Либерецком, Усти-над-Моравскослезским. Они снизятся почти незначительно — на один процентный пункт, что в реальном выражении означает скидку не более 50 000 крон.





Квартира в Усти-над-Лабем стоит 1,8 млн крон, в Праге — более семи





Средняя чешская квартира (70 м2), как ожидается, будет продаваться в конце года за 4,36 млн крон. Дешевле всего жилье стоит в регионе Усти-над-Лабем, где цена на жилье этой категории в конце года достигнет 1,8 млн крон. За ним следуют Моравско-Силезский край со средней прогнозируемой ценой 2,48 млн крон и Пардубицкий край с ценой 3,51 млн крон.





С другой стороны, самыми дорогими останутся Прага (7,1 млн крон), Южная Моравия (5,26 млн крон) и Центральная Богемия (4,73 млн крон).





Те, кто не боится торговаться и имеет лишнюю «наличку», могут получить значительно большие скидки. «Тот, у кого есть деньги или кто может быстро оформить кредит, по-прежнему король». Такое положение дел может сохраниться и весной. Особенно это касается старых квартир«, — комментирует Михал Пих, управляющий директор компании Reality Čechy. Наибольшую скидку можно получить на квартиры с готовой отделкой в исходном состоянии, о которых говорилось в начале статьи.





Застройщики, вопреки своим предположениям, также были вынуждены в итоге снизить цены. Согласно свежим данным Eurostat за третий квартал этого года, средняя цена продажи новых квартир в Праге снизилась. Всего за три месяца новостройки подешевели более чем на четыре тысячи за квадратный метр. Это самое значительное квартальное снижение за последние годы.





Однако застройщики не собираются продавать жилье ниже цены, прогнозирует Пих.





«Застройщики видят, что ситуация начинает их все больше и больше беспокоить. Они скорее предпочтут оставить квартиры у себя, чем продавать их значительно ниже цены. Во время последней рецессии многие из них начали продавать квартиры ниже себестоимости, рынок развернулся, и они пожалели об этом. Они не начинают другие проекты, а ждут, пока распродадут существующие», — закончил Пих для SZ Byznys.





Реальные цены на ипотеку на минимуме этого года





Более интересной представляется ситуация на рынке ипотечного кредитования. В третьем квартале цены на них несколько снизились. Однако брать деньги на покупку жилья по-прежнему дорого: средняя ставка предложения по-прежнему ниже шести процентов. В последнем квартале этого года, по прогнозам, ставка предложения по ипотеке снизится до 5,90 процента.





Реальные ставки по ипотеке, не те, что в объявлениях, а те, с которыми клиенты в итоге идут домой из банка, уже еще ниже. И сейчас они находятся на самом низком уровне в этом году — 5,78%. По мере того как инфляция охлаждалась в октябре, появились признаки того, что Чешский национальный банк скорее повернет руль и начнет снижать базовую ставку вопреки ожиданиям, возможно, уже в этом году.





Даже глава ЧНБ Алеш Михл подтвердил на этой неделе, что центральный банк держит открытыми все варианты в отношении процентных ставок.





Однако если ЧНБ и решится на снижение базовой ставки, то, скорее всего, оно будет умеренным и не сразу резко отразится на ценах на ипотечные кредиты. «Мы не ожидаем, что банки сразу же начнут снижать ставки предложения по ипотечным кредитам, — говорит Либор Остатек, основатель компании Golem Finance. Однако можно с уверенностью сказать, что больше всего упадут цены на кредиты с короткими сроками, а длинные сроки подорожают.





Люди массово берут кредиты на три года





„Рынок говорит: мы не верим в долгосрочный тренд, что цена денег будет дешеветь в долгосрочной перспективе. Цена денег возвращается к нормальной. Весь рынок возвращается к стандартному ценообразованию после периода инверсии“, — поясняет Остатек.





Цены на жилищные кредиты со сроком погашения один-три года уже падают, причем значительно быстрее, чем на пяти- и десятилетние кредиты».





Наиболее динамично падают в цене трехлетние деньги — трехлетний «фикс» в последние месяцы стал хитом среди новых держателей ипотечных кредитов. В конце августа количество закрытых ипотечных кредитов с трехлетней «фиксой» даже превысило количество ипотечных кредитов с пятилетней «фиксой». Такого за всю историю ипотечного кредитования в Чехии еще не было, люди предпочитали пятилетний срок. В августе ипотечные кредиты с трехлетней фиксацией составили более половины выданных ипотечных кредитов.





«Рост трехлетних фиксов стремительно растет, люди предпочитают трехлетние фиксы, потому что ожидают снижения ставок в течение двух-трех лет. И цена трехлетних денег тоже снижается. И, в-третьих, банки делают более дорогими пятилетние и более длительные фиксинги», — поясняет Либор Остатек.





Ждать или не ждать?





«Если у вас есть возможность приобрести жилую недвижимость в основном за счет сэкономленных денег, то я бы определенно рекомендовал покупать. В некоторых менее престижных местах, как правило, за пределами центров крупных городов, цены в последнее время упали, так что это хорошее время для инвестиций», — говорит Хана Контриш, менеджер группы рекламных услуг Sreality.cz.





Однако, по ее словам, ситуация изменилась для тех, кто рассматривает возможность приобретения недвижимости в ипотеку.





«Инвестировать в ипотеку сегодня сложнее, в основном из-за высоких процентных ставок, развитие которых трудно предсказать. Те, кто хочет приобрести жилье таким образом, должны тщательно рассчитать доходность инвестиций, учитывая также инфляцию и свои финансовые возможности на период фиксации при текущих предложениях процентных ставок», — рекомендует Хана Контриш.