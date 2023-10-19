Чехи снова покупают дачи и загородные дома, цены стабилизировались
23 октября 2023
09:03
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Цены на дачи и загородные дома в Чехии сильно выросли во время эпидемии коронавируса, а в прошлом году упали на 20%. Теперь цены стабилизировались и интерес к покупке загородной недвижимости восстановился. Цены на дачи обычно начинаются от 1,2 млн крон, на загородные дома — от 2,5 млн крон.
Но чтобы дом был в хорошем состоянии, нужно рассчитывать на 4 млн и более.
«Интерес к дачам в целом на 20% выше, чем в прошлом году», — сообщил Právo Ондржей Страда, аналитик Bezrealitky.cz.
По его словам, наибольшим спросом пользуются места отдыха с хорошей доступностью для жителей Праги. «Типичный пример — Слапы, где спрос на рекреационную недвижимость на четверть выше, чем осенью прошлого года», — сказал Страда.
Агентство недвижимости Lexxus Norton тоже фиксирует повышенный интерес к недвижимости для отдыха за городом. «Среди покупателей также востребованы коттеджи, пригодные для круглогодичного проживания», — сказала Яна Панохова, представляющая агентство.
По ее словам, покупатели требуют комфорта даже в загородном доме и чаще всего ищут место в полутора часах езды от крупного города. Большинству покупателей недвижимости, расположенной в шаговой доступности от крупного города, ипотечный кредит для покупки не требуется.
Отложенный запрос
Цены предложения на такую недвижимость на сайте Bezrealitky.cz снизились в среднем на 15–20% по сравнению с ковидными экстремальными значениями, а в крайних случаях — до 40%.
«Отложенный спрос перешел в сезон отпусков. До начала следующего дачного сезона дома, вероятно, снова начнут дорожать», — считает Страда.
На сайте Sreality.cz предлагается около 3 000 дач и домов, как правило, через агентства недвижимости. 500 из них, по словам маклеров, предназначены для сноса, реконструкции и ремонта.
Остальные должны быть в хорошем состоянии, но это не всегда так, в некоторых случаях истинное состояние здания маскируется поверхностным «косметическим ремонтом».
Еще сотни коттеджей предлагаются владельцами на сайте Bezrealitky.cz.
«В случае коттеджа, пригодного для круглогодичного проживания, стирается грань между недвижимостью для отдыха и так называемым вторым домом», — отмечает Страда. Поэтому цены на круглогодичные коттеджи аналогичны ценам на семейные дома в этом районе.
«Вторые дома» часто покупают люди, для которых собственное жилье в городе на данный момент не по карману. «Они инвестируют в качественную недвижимость за городом с расчетом на то, что со временем либо продадут ее, либо переедут на постоянное место жительства», — говорит Страда.
В этом случае ключевым фактором является местоположение, а доступность и тихое место особенно ценятся в недвижимости для отдыха.
Обычно коттедж в хорошем месте и отличном состоянии стоит на миллион дороже, чем коттедж, требующий дорогостоящего ремонта, расположенный в центре деревни, у государственной границы или за пределами зоны отдыха.
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