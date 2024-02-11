Арендодатель не может запретить арендатору иметь в квартире животное
27 февраля 2024
12:30
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Споры между арендодателями и арендаторами часто возникают из-за желания завести собаку или кошку, а также из-за того, может ли человек зарегистрировать постоянное проживание в арендованной квартире. В обоих случаях закон однозначен. Арендодатель не может воспрепятствовать ни тому, ни другому, как и прописать это в договоре аренды.
«Типичным незаконным пунктом в договоре является запрет на содержание в квартире домашнего животного. Гражданский кодекс прямо разрешает арендатору содержать в квартире домашнее животное, если это не создает трудностей, несоразмерных с условиями в доме», — говорит Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.
«Если содержание животного приводит к необходимости увеличения расходов на содержание общественных помещений здания, арендатор должен возместить арендодателю эти расходы», — добавляет Гражданский кодекс.
Аналогичным образом арендодатель не может запретить арендатору приглашать в квартиру гостей или возложить на него обязанность сообщать о посетителях. Таким образом, если, например, друг или родственник приезжает в гости на некоторое время, они могут находиться там без опасений.
Споры о постоянном месте жительства
Обычно говорят, что визит гостей не считает визитом, если он длится более двух месяцев, что основано на Гражданском кодексе. Согласно этому кодексу, арендатор обязан уведомить арендодателя об увеличении количества проживающих в квартире людей (не позднее чем через два месяца).
В этом случае у арендодателя есть возможность прописать в договоре согласие на вселение, если кто-то захочет переехать. «Это не относится к случаям, когда речь идет о близких людях», — говорится в кодексе. То есть если это жена, муж, родители или дети, согласие арендодателя не требуется.
Еще один часто встречающийся запрет, хотя и невозможный, — это запрет на регистрацию постоянного места жительства в арендованной квартире. Если арендатор хочет зарегистрировать свое постоянное место жительства, ему не нужно даже согласие арендодателя, а только договор аренды.
Как уже сообщал портал 420on, интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под давлением часто соглашаются на такие условия. Подробнее читайте в этой статье.
Как уже сообщал портал 420on, интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под давлением часто соглашаются на такие условия. Подробнее читайте в этой статье.
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