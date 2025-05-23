Одобрено Сенатом: пенсионные фонды в Чехии смогут инвестировать в жилье

Новости 420on 23 мая 2025 08:30 293

Пенсионные фонды смогут инвестировать в жилье, что может способствовать развитию жилищного строительства в Чехии. Сенат одобрил соответствующий закон, который является продолжением нового закона о поддержке жилищного строительства. Налогоплательщики, по всей видимости, также смогут уменьшать налоговую базу на сумму процентов по кредитам, взятым жилищным кооперативом. Закон также вводит правило, которое позволит жилищным кооперативам и товариществам собственников отключать неплательщиков от коммунальных услуг. Условием будет просрочка платежа в течение трех месяцев.