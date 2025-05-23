Одобрено Сенатом: пенсионные фонды в Чехии смогут инвестировать в жилье
23 мая 2025
08:30
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Пенсионные фонды смогут инвестировать в жилье, что может способствовать развитию жилищного строительства в Чехии. Сенат одобрил соответствующий закон, который является продолжением нового закона о поддержке жилищного строительства. Налогоплательщики, по всей видимости, также смогут уменьшать налоговую базу на сумму процентов по кредитам, взятым жилищным кооперативом. Закон также вводит правило, которое позволит жилищным кооперативам и товариществам собственников отключать неплательщиков от коммунальных услуг. Условием будет просрочка платежа в течение трех месяцев.
Проект закона теперь будет направлен на подпись президенту.
«Поправка позволит пенсионным компаниям в определенной степени инвестировать, например, в фонды недвижимости, что, с одной стороны, усилит диверсификацию портфелей участников пенсионного страхования, а с другой стороны, поможет развитию внутреннего рынка жилья», — сказал ЧТК президент Ассоциации пенсионных компаний Чешской Республики Алеш Поклоп.
Все инвестиции пенсионного фонда в жилье не смогут превышать 20% активов фонда. Инвестировать можно будет, например, через фонд квалифицированных инвесторов или через другое юридическое лицо. Такое юридическое лицо, Special purpose vehicle (SPV), могло бы выпускать облигации, которые фонд покупал бы. В один SPV или фонд квалифицированных инвесторов пенсионный фонд сможет вложить не более 10% своего имущества.
«По данным пенсионных компаний, объем их инвестиций может достичь девяти миллиардов к 2020 году и до 20 миллиардов к 2025 году. Благодаря этому будет построено несколько тысяч новых квартир», — заявил в начале марта министр финансов Збынек Станюра (ODS).
Закон также позволит налогоплательщикам вычитать из базы налогообложения не только проценты по собственному кредиту на жилье, но и проценты по кредитам жилищного кооператива. Условием будет то, что налогоплательщик является членом кооператива и оплачивает эти проценты, а кооператив распределяет между членами только те проценты, которые он сам оплачивает. Эта нововведение было включено в закон в Палате депутатов на основании поправки министра Станжуры и депутата ODS Йиржи Гавранка.
Соответствующий закон вносит в Гражданский процессуальный кодекс поправку о выселении из квартиры. Это должно ускорить споры о выселении из незаконно занимаемых квартир. «Благодаря этим изменениям арендодатели получат более быстрый доступ к квартире или дому, если арендатор откажется выселиться по истечении срока аренды, что также должно мотивировать их сдавать квартиры на основе долгосрочных договоров аренды», — указано в пояснительной записке правительства.
«Поправка позволит пенсионным компаниям в определенной степени инвестировать, например, в фонды недвижимости, что, с одной стороны, усилит диверсификацию портфелей участников пенсионного страхования, а с другой стороны, поможет развитию внутреннего рынка жилья», — сказал ЧТК президент Ассоциации пенсионных компаний Чешской Республики Алеш Поклоп.
Все инвестиции пенсионного фонда в жилье не смогут превышать 20% активов фонда. Инвестировать можно будет, например, через фонд квалифицированных инвесторов или через другое юридическое лицо. Такое юридическое лицо, Special purpose vehicle (SPV), могло бы выпускать облигации, которые фонд покупал бы. В один SPV или фонд квалифицированных инвесторов пенсионный фонд сможет вложить не более 10% своего имущества.
«По данным пенсионных компаний, объем их инвестиций может достичь девяти миллиардов к 2020 году и до 20 миллиардов к 2025 году. Благодаря этому будет построено несколько тысяч новых квартир», — заявил в начале марта министр финансов Збынек Станюра (ODS).
Закон также позволит налогоплательщикам вычитать из базы налогообложения не только проценты по собственному кредиту на жилье, но и проценты по кредитам жилищного кооператива. Условием будет то, что налогоплательщик является членом кооператива и оплачивает эти проценты, а кооператив распределяет между членами только те проценты, которые он сам оплачивает. Эта нововведение было включено в закон в Палате депутатов на основании поправки министра Станжуры и депутата ODS Йиржи Гавранка.
Соответствующий закон вносит в Гражданский процессуальный кодекс поправку о выселении из квартиры. Это должно ускорить споры о выселении из незаконно занимаемых квартир. «Благодаря этим изменениям арендодатели получат более быстрый доступ к квартире или дому, если арендатор откажется выселиться по истечении срока аренды, что также должно мотивировать их сдавать квартиры на основе долгосрочных договоров аренды», — указано в пояснительной записке правительства.