Жилой проект BackYard Dejvice: начались строительные работы
7 АВГУСТА 2023
11:15
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Эксклюзивный жилой проект BackYard Dejvice возводится в престижном пражском жилом районе Дейвице, в непосредственной близости от природных парков Стромовка и Дивока-Шарка.
Статус: Идут продажи
Девелопер: PSN
Район: Прага 6
Местонахождение: Дейвице
Квартиры готовы к заселению: второй квартал 2023 года
Общее количество квартир: 40
О проекте
Пятиэтажный дом, построенный в 1929 году известным строителем Отакаром Медеком, подвергается полной реконструкции с использованием новейших технологий и высококачественных материалов. Резиденция предложит 40 роскошных квартир площадью от 14 до 52 кв. м и планировкой от 1+kk до 2+kk. В общих помещениях на цокольном этаже расположены прачечная и комната для хранения велосипедов. Для удобства доступа ко всем квартирам в здании установлен наружный стеклянный лифт.
В доме предусмотрен внутренний двор с большим количеством зелени, где будет организована зона отдыха на свежем воздухе с площадкой для барбекю. Квартиры предлагаются в стандарте White Wall. Окончательный вид нового дома будет определяться владельцами в соответствии с их вкусом.
Проект реализует компания PSN s.r.o. Завершение реконструкции запланировано на апрель 2023 года, а заселение новых владельцев — на июль того же года.
Расположение
Жилой дом BackYard Dejvice расположен на улице Studentská в районе Дейвице в Праге 6. Это роскошное место находится в нескольких минутах ходьбы от городских достопримечательностей и кампусов шести университетов. Поблизости есть известные кафе и рестораны, клубы, культурные и спортивные центры. До центра Праги можно легко добраться на общественном транспорте.
Источник: ziprealty.cz
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