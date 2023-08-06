Жилой проект BackYard Dejvice: начались строительные работы





Статус: Идут продажи

Девелопер: PSN

Район: Прага 6

Местонахождение: Дейвице

Квартиры готовы к заселению: второй квартал 2023 года

Общее количество квартир: 40





О проекте





Пятиэтажный дом , построенный в 1929 году известным строителем Отакаром Медеком, подвергается полной реконструкции с использованием новейших технологий и высококачественных материалов. Резиденция предложит 40 роскошных квартир площадью от 14 до 52 кв. м и планировкой от 1+kk до 2+kk. В общих помещениях на цокольном этаже расположены прачечная и комната для хранения велосипедов. Для удобства доступа ко всем квартирам в здании установлен наружный стеклянный лифт.





В доме предусмотрен внутренний двор с большим количеством зелени, где будет организована зона отдыха на свежем воздухе с площадкой для барбекю. Квартиры предлагаются в стандарте White Wall. Окончательный вид нового дома будет определяться владельцами в соответствии с их вкусом.





Проект реализует компания PSN s.r.o. Завершение реконструкции запланировано на апрель 2023 года, а заселение новых владельцев — на июль того же года.





Расположение





Жилой дом BackYard Dejvice расположен на улице Studentská в районе Дейвице в Праге 6. Это роскошное место находится в нескольких минутах ходьбы от городских достопримечательностей и кампусов шести университетов. Поблизости есть известные кафе и рестораны, клубы, культурные и спортивные центры. До центра Праги можно легко добраться на общественном транспорте.











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