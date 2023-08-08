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Жилой комплекс Pitkovický mlýn: тишина и уединение вблизи большого города

Новости 420on
9 АВГУСТА 2023
12:16
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Жилой комплекс Pitkovický mlýn включает в себя 24 жилых единицы, расположенных на трех этажах многоквартирного дома.
О проекте

Статус: Идут продажи
Район: Прага 22
Местонахождение: Питковице
Квартиры готовы к заселению: второй квартал 2023 год
Общее количество квартир: 24

Планировка квартир - от 2+кк до 3+кк площадью от 43 до 82 кв. м. Есть возможность приобрести парковочное место перед зданием или в паркинге. 

Расположение

Жилой дом расположен на улице V Pitkovičky в Праге 22. Это место на самой окраине города с преимущественно малосемейной застройкой и основными удобствами. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, магазины, супермаркет, почта, банкомат, медицинские учреждения, спортивные сооружения, автобусная остановка и железнодорожный вокзал. Торговый центр Čestlice и Aquapalace Prague находятся всего в 3 минутах езды на автомобиле. Дом расположен в районе природного парка Ботич-Миличов, где много зелени и места для отдыха. Расстояние до центра Праги составляет 20 минут. Это место подходит для тех, кто ищет дом в тишине и уединении, но в то же время в непосредственной близости от удобств большого города.

Источник: www.ziprealty.cz

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