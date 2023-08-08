Жилой комплекс Pitkovický mlýn: тишина и уединение вблизи большого города

О проекте





Статус: Идут продажи

Район: Прага 22

Местонахождение: Питковице

Квартиры готовы к заселению: второй квартал 2023 год

Общее количество квартир: 24



Планировка Планировка квартир - от 2+кк до 3+кк площадью от 43 до 82 кв. м. Есть возможность приобрести парковочное место перед зданием или в паркинге.





Расположение





Жилой дом расположен на улице V Pitkovičky в Праге 22. Это место на самой окраине города с преимущественно малосемейной застройкой и основными удобствами. В нескольких минутах ходьбы находятся школы, рестораны, магазины, супермаркет, почта, банкомат, медицинские учреждения, спортивные сооружения, автобусная остановка и железнодорожный вокзал. Торговый центр Čestlice и Aquapalace Prague находятся всего в 3 минутах езды на автомобиле. Дом расположен в районе природного парка Ботич-Миличов, где много зелени и места для отдыха. Расстояние до центра Праги составляет 20 минут. Это место подходит для тех, кто ищет дом в тишине и уединении, но в то же время в непосредственной близости от удобств большого города.





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