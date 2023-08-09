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Nuselský pivovar Residence: квартиры на любой вкус

Новости 420on
10 АВГУСТА 2023
13:49
277
Жилые дома в комплексе Nuselský pivovar Residence предлагают широкий выбор планировок и дизайнов квартир высокого уровня.
Статус: Идут продажи
Девелопер: Penta Real Estate
Район: Прага 4
Местонахождение: Нусле
Общее количество квартир: 490

О проекте

Проект Nuselský pivovar, строящийся на месте бывшего одноименного пивоваренного завода, включает три типа жилых зданий: "Новый пивовар" (дома с минималистичными белыми фасадами с элегантной сеткой больших окон, обеспечивающих наполненные светом интерьеры), "Пивоварские башни" (более высокие здания, визуально отсылающие к кирпичным дымовым трубам первоначального участка) и "Исторический пивовар" (жилье в реконструированных исторических зданиях в стиле барокко, где будут созданы нетипичные квартиры с оригинальными архитектурными элементами).

Большинство квартир имеют балкон или лоджию, террасу или палисадник, а комплекс дополняет внутренний двор, полный зелени и зон отдыха. Предусмотрены также современные помещения для магазинов и служб. Торговая аркада, проходящая через историческое здание, соединит улицу Кржесомыслова с тихим сквером без шума и суеты.

Nuselský pivovar — проект девелоперской компании Penta Real Estate, дизайн разрабатывается архитектурными мастерскими CMC architects и Chybík+Kristof.

Месторасположение

Nuselský pivovar строится на участке площадью 32 000 м2 между улицами Белеградской и Кржесомысловой, рядом с театром Na Fidlovačce в районе Прага 4 - Nusle. 

Это место очень привлекательно не только благодаря отличной транспортной доступности (как по трамвайной линии, так и по будущей линии метро D), но и благодаря близости большого количества зеленых насаждений и мест отдыха - например, парков Фолиманка или Гребовка или окрестностей Ботича.

Источник:  ziprealty.cz


Чехия продажа недвижимости

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