Nuselský pivovar Residence: квартиры на любой вкус

Статус: Идут продажи

Девелопер: Penta Real Estate

Район: Прага 4

Местонахождение: Нусле

Общее количество квартир: 490





О проекте





Проект Nuselský pivovar , строящийся на месте бывшего одноименного пивоваренного завода, включает три типа жилых зданий: "Новый пивовар" (дома с минималистичными белыми фасадами с элегантной сеткой больших окон, обеспечивающих наполненные светом интерьеры), "Пивоварские башни" (более высокие здания, визуально отсылающие к кирпичным дымовым трубам первоначального участка) и "Исторический пивовар" (жилье в реконструированных исторических зданиях в стиле барокко, где будут созданы нетипичные квартиры с оригинальными архитектурными элементами).





Большинство квартир имеют балкон или лоджию, террасу или палисадник, а комплекс дополняет внутренний двор, полный зелени и зон отдыха. Предусмотрены также современные помещения для магазинов и служб. Торговая аркада, проходящая через историческое здание, соединит улицу Кржесомыслова с тихим сквером без шума и суеты.





Nuselský pivovar — проект девелоперской компании Penta Real Estate, дизайн разрабатывается архитектурными мастерскими CMC architects и Chybík+Kristof.





Месторасположение





Nuselský pivovar строится на участке площадью 32 000 м2 между улицами Белеградской и Кржесомысловой, рядом с театром Na Fidlovačce в районе Прага 4 - Nusle.





Это место очень привлекательно не только благодаря отличной транспортной доступности (как по трамвайной линии, так и по будущей линии метро D), но и благодаря близости большого количества зеленых насаждений и мест отдыха - например, парков Фолиманка или Гребовка или окрестностей Ботича.





