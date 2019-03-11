Электромобили, дроны и бассейны с пивом

В прошлом году многие СМИ писали о том, что Чехия сделала еще более стремительный рывок в плане прогрессивности, оставив позади даже Германию и Израиль, тягаться с которыми по-прежнему достаточно сложно. Впрочем, сейчас не об индексе и не о 2018-м. На фоне всего этого в очередной раз понимаешь, насколько уникальна и продуктивна абсолютно во всем страна с численностью населения меньше, чем в Москве. При содействии графического редактора Canva портал 420on.cz подготовил инфографику, которая позволит сделать Чехию еще более осязаемой и желанной.

Размах креатива и инноваций в Чехии

Читатель может возразить: “Подождите, а где же пиво? Где тот самый пильзнер, который впервые сварили именно в Чехии?” Действительно, это настолько масштабный элемент чешской культуры и экономики, что мы решили посвятить ему отдельную инфографику.

Светлое чешское пиво: потребление и экономика

Кстати, интересная особенность: несмотря на то что в середине XIX века временная рассредоточенность научных и технологических достижений была крайне высокой, для Чехии этот период стал золотым. Сначала придумали пильзнер, меньше чем через год – сахар-рафинад.

Существует ошибочное суждение о том, что мировая столица замков – это Уэльс. Безусловно, с учетом его размеров (почти в четыре раза меньше Чехии) 600 замков – колоссальная плотность. Тем не менее в Чехии их больше 2 тысяч, именно здесь находится самый старый в Европе замок Пражский град, и он же замыкает тройку самых больших замков мира. Больше только польские Мальборк и индийский Мехрангарх. Хотя дизайн последнего, действительно, лучше подходит для определения “защитная крепость”, нежели "замок".

Чешские замки