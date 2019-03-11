Электромобили, дроны и бассейны с пивом

В прошлом году многие СМИ писали о том, что Чехия сделала еще более стремительный рывок в плане прогрессивности, оставив позади даже Германию и Израиль, тягаться с которыми по-прежнему достаточно сложно. Впрочем, сейчас не об индексе и не о 2018-м. На фоне всего этого в очередной раз понимаешь, насколько уникальна и продуктивна абсолютно во всем страна с численностью населения меньше, чем в Москве. При содействии графического редактора Canva портал 420on.cz подготовил инфографику, которая позволит сделать Чехию еще более осязаемой и желанной.
Кстати, интересная особенность: несмотря на то что в середине XIX века временная рассредоточенность научных и технологических достижений была крайне высокой, для Чехии этот период стал золотым. Сначала придумали пильзнер, меньше чем через год – сахар-рафинад.
Существует ошибочное суждение о том, что мировая столица замков – это Уэльс. Безусловно, с учетом его размеров (почти в четыре раза меньше Чехии) 600 замков – колоссальная плотность. Тем не менее в Чехии их больше 2 тысяч, именно здесь находится самый старый в Европе замок Пражский град, и он же замыкает тройку самых больших замков мира. Больше только польские Мальборк и индийский Мехрангарх. Хотя дизайн последнего, действительно, лучше подходит для определения “защитная крепость”, нежели "замок".
К сожалению, уместить в одной инфографике весь пласт историй и фактов, которые скрывают в себе чешские замки, нереально. Это на самом деле образующийся в совокупности уникальный архитектурный ансамбль, который можно изучать и узнавать годами. Собственно, поэтому мы и сделали упор именно на замки. Через них открывается абсолютно все разнообразие ландшафтов Чехии, колоссальное количество вариаций архитектурного дизайна, историческое наследие. Что ни замок, то личные вещи либо Наполеона, либо Фердинанда и так далее.
Объединив все это воедино – силу чешских инноваций, умение жителей страны расслабляться и общаться, богатейшую историю и великолепную архитектуру, задаешься только одним вопросом: “Почему Чехия до сих пор даже не в тридцатке самых посещаемых государств мира?” Впрочем, график посещений на основе данных Всемирного банка показывает, что за последние 17 лет здесь было зафиксировано лишь одно незначительное падение числа туристов.
Это произошло ровно 10 лет назад. Все остальные годы динамика строго положительная. Многие страны из топ-30 похвастаться тем же не могут.
Инфографика: Canva