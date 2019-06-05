Пивные фестивали в Праге и Чехии — 2019

Пиво в Чехии пьют круглый год, а летом — с особым удовольствием. Чешский пивной фестиваль на пражской Летне, славившийся своей продолжительностью, в этом году не состоится, но у любителей пивного напитка есть множество альтернативных вариантов. Представляем вашему вниманию самые значимые пивные праздники и фестивали, которые пройдут в Праге и за ее пределами в ближайшие жаркие месяцы.

Итак, где и когда выпить пива в Праге этим летом (кроме ближайшего свободного вечера и любимого заведения)?

Žižkovské pivobraní

Масштабный пивной праздник в районе Жижков пройдет при поддержке администрации Праги 3 уже в восьмой раз. За два дня можно будет перепробовать десятки сортов пенного напитка от более чем 30 малых пивоварен. Не обойдется без сопроводительной программы: живой музыки, конкурсов, спортивного шоу. Подготовлены и развлечения дня детей: батут, настольный футбол, песочницы и так далее. Если погода будет жаркой, на гостей обещают разбрызгивать воду из пожарной машины.

Локация: холм Парукаржка, Прага 3

Когда: 7-8 июня с 12:00 до 21:00

Вход: бесплатно

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Юбилей Смиховской пивоварни

Главный пивоваренный завод Праги с размахом отметит 150-летие. Кроме рек пива участников ждут музыкальные выступления под открытым небом, мотоциклы Harley-Davidson, футбол и регби, уроки розлива от профессионалов и экскурсии в самое сердце пивоварни. Праздновать будут в помещении, во дворе и на прилегающих улицах.

Локация: Смиховская пивоварня, вход с улицы Svornosti, Прага 5

Когда: 8 июня

Вход: 150 крон, билеты продаются онлайн

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Пражский пивной фестиваль в Летнянах

Еще один повод вспомнить отмененный Чешский пивной фестиваль, ведь в свои первые годы он проходил именно в Летнянах. Впрочем, нынешнее событие официально с ним не связано. На обширной территории под открытым небом будет представлено пиво от крупных и мелких производителей, угощение (в эти дни там же проходит американский гастрономический фестиваль), живую музыку, конкурсы и специальную детскую зону. Кроме того, можно будет посмотреть на самолеты, «припаркованные» на аэродроме и летающие над ним.

Локация: выставочный комплекс «Летняны» у одноименного метро, Прага 9

Когда: 14 июня с 14:00 до 22:00, 15 июня с 10:00 до 22:00

Вход: в предварительной продаже — 100 крон, на месте — 150 крон

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Фестиваль малых пивоварен на Пражском Граде

По сути акция напоминает фестиваль на Жижкове, но по духу менее демократична: локация обязывает. В восьмом ежегодном мероприятии примут участие 66 мини-пивоварен со всей Чехии и еще три из-за границы. Вместе они предложат порядка 130 сортов. Вход по билетам, в цену которых входит каталог, бокал и неограниченная дегустация. Купить билет можно заранее или прямо на месте. Организаторы предупреждают, что число билетов ограничено.

Локация: Королевский сад Пражского Града, Прага 1

Когда: 14 июня с 14:00 до 20:00, 15 июня с 12:00 до 20:00

Вход: 500 крон, билет действует один день

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Пиво на Наплавке

В эти же дни пройдет еще одна пивная акция при участии малых и мини-пивоварен. Организаторы делают ставку на гастрономическую составляющую, то есть на закуску. Будут ребрышки, бургеры, сладкие и соленые блинчики, морепродукты, балканская, венгерская и словенская национальная кухня.

Локация: наплавка у набережной Рашина, Прага 2

Когда: 14 июня с 14:00 до 22:00, 15 июня с 10:00 до 20:00

Вход: бесплатно, но необходимо приобрести фестивальный комплект с брендированным кувшинчиком для дегустации (от 70 крон)

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Пивной базар на Карлине (Pivní trhy)

Этот фестиваль проходит под девизом «Нет жажде и голоду». Кроме 70 сортов пива обещают сидр, вина и коктейли, 16 киосков с едой и продукцию десяти фермерских хозяйств, живую музыку и развлечения для детей.

Локация: Карлинская площадь, Прага 8

Когда: 21 июня с 10:00 до 22:00, 22 июня с 10:00 до 21:30

Вход: бесплатно, первым 200 гостям — подарки

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České PivoPění

Организаторы характеризуют мероприятие просто и исчерпывающе: фестиваль чешского пива и культуры.

Локация: Смиховская наплавка, Прага 5

Когда: 22 июня с 11:00 до 22:00

Вход: бесплатно

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Beer & Food & Music lovers

Возможность отведать продукцию семи чешских пивоварен — Potmehúd, Kamenice, Permon, Lužiny, Národní, Polička, в субботу — под электронную танцевальную музыку, в воскресенье — под рэп и хип-хоп чешских и словацких коллективов. Музыкальная программа расписана в facebook-группе фестиваля. Из закусок обещают барбекю, пиццу, бельгийскую картошку, мексиканские блюда и трдло. Бонусом — кальянная зона.

Локация: Стрелецкий остров, Прага 1

Когда: 22-23 июня с 12:00 до 22:00

Вход: 250-690 крон

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Тем, кому пражских мероприятий покажется мало, предлагаем краткий список пивных фестивалей, проводимых ведущими пивоварнями в других городах Чехии.

«День Козла»

Праздник состоится в Велке-Поповице уже в 27-й раз, и на нем отметят 145-летие пивоваренного завода. Выступят известные чешские музыканты (YO YO band, Mňága a Žďorp, Давид Коллер и другие), состоится лотерея с возможность выиграть запеченного поросенка или годовой запас пива.

Локация: Велке-Поповице, территория пивоварни

Когда: 8 июня

Вход: бесплатно

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Праздник в пивоварне Ostravar

Пять сортов пива, включая улучшенную «двенадцатку» и знаменитую «Черную Барбору», выступления группы из Боснии и Герцеговины Dubioza kolektiv, чешских музыкантов Divokej Bill, Jelen и многих других.

Локация: Острава, территория пивоварни

Когда: 21 июня 15:00-22:00, 22 июня 13:00-22:00

Вход: 250 крон на один день, 390 крон на два дня

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День Gambrinus в Пльзене

Пиво Gambrinus варят уже 150 лет, чему и посвящен фестиваль. Два дня на четырех сценах под открытым небом будут выступать музыканты, включая представлявших Чехию на «Евровидении» в этом году Lake Malawi. Из сортов пенного напитка стоит обратить внимание на новинку — непастеризованный Gambrinus плотностью 11 градусов.

Локация: Пльзень, площадь Республики

Когда: 21 июня 16:00-22:00, 22 июня 12:00-22:00

Вход: бесплатно

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Bernard Fest

Свое 25-летие Bernard отметит с размахом. На трехдневный опен-эйр приглашены чешские звезды первой величины: Mig 21, Tři sestry, Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Pipes and Pints, Mirai, Kašpárek v rohlíku, Slza, Томаш Клус, Ярослав Углирж, Михал Груза и другие.

Локация: Гумполец, Horní náměstí

Когда: 20 июня 16:00-22:00, 21 июня 16:00-24:00, 22 июня 10:00-24:00

Вход: 1290 крон

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День пива Starobrno

Кроме пива гостей ждет концерт Chinaski, Eddie Stoilow и других музыкантов, а также автограф-сессия местного хоккейного клуба «Комета».

Локация: Брно, территория пивзавода

Когда: 7 сентября с 12:00 до 20:00

Вход: бесплатно

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Праздник пива Krušovice

В прошлом году эта акция с музыкой, конкурсами и экскурсиями на широко известный за пределами страны пивной завод проходила в середине сентября, новая дата пока не объявлена, но есть основания полагать, что именно этот фестиваль закроет сезон-2019.

Локация: Крушовице, территория пивзавода

Когда: пока не объявлено

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