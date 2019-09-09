10 необычных рекордов Чехии и ее жителей

Что чехи делают больше, лучше, чаще жителей других стран Европы и даже всего мира и чем они могут похвастаться? Издание Reflex собрало 10 фактов, которые вы, возможно, не знали.

1. Достижения в образовании

По данным Евростата, в Чехии самая высокая доля людей, получивших среднее образование — 68% (а 34% успешно сдали государственные экзамены). Людей с высшим образованием 20% — на 8% больше, чем 12 лет назад.

Еще один рекорд, впрочем, сомнительный — доля учителей женского пола в первой ступени начального образования. Она составляет 95%, а девять лет назад и вовсе достигала 98%.

2. Успехи в сортировке мусора

Согласно исследованию BIO Intelligence Service, проведенному по заказу Еврокомиссии в 2014 году, система сортировки и переработки мусора в Чехии — самая эффективная среди стран Евросоюза сопоставимого масштаба. В 2018 году каждый житель республики в среднем отсортировал 93 кг пластика, стекла, бумаги и пакетов от напитков, что вывело Чехию в этом отношении на передовую Европы.

Сортируют отходы более 73% жителей страны. По данным сайта Jaktridit.cz, по всей Чехии сейчас установлено 413 089 комплектов синих, желтых, зеленых и белых контейнеров (в два раза больше, чем 10 лет назад), а среднее расстояние между ними составляет 91 метр.

3. Рекордное развитие туристических трасс

Чехи не зря называют пеший туризм своим любимым видом спорта. Уже 130 лет в стране существует и постоянно прирастает сеть туристических троп, которая признана самой проработанной не только в Европе, но и во всем мире.

На каждый квадратный километр площади страны в Чехии приходится более километра обозначенных синим, желтым или красным дорожек, что делает отечественную сеть туристических троп наиболее густой в Европе.

В ведении Клуба чешских туристов сейчас находится 86 352 километра обозначенных туристических трасс (для пешеходов, велосипедистов, лыжников, наездников и даже для перемещающихся на инвалидных колясках), и это вдвое превышает длину экватора.

4. Самая густая сеть библиотек

Чехи претендуют на звание одной из самых читающих наций Европы, но покупке книг предпочитают посещение библиотек. На 10 тысяч жителей страны приходится 5,1 библиотеки при среднем показателе для Евросоюза в 1,3! В библиотеки ходят 32% населения Чехии — среднеевропейский показатель составляет 23%.

Одну только Национальную библиотеку ежегодно посещает полмиллиона человек, а число онлайн-обращений во все книгохранилища страны в 2018 году приблизилось к 30 млн.

5. Больше всего собак в Европе

Чехи удерживают европейский рекорд по числу собак на душу населения. Согласно данным Чешского статистического управления, в 2015 году собаки были в 28% домохозяйств страны, кошки — в 19%. Всего жители страны держат более 1,25 млн собак и почти 1 млн кошек. Только в Праге к началу 2019 года было официально зарегистрировано 81 440 псов, а о их реальном количестве можно только догадываться. На домашних питомцев чехи каждый год тратят более 12 млрд крон.

6. Пивные достижения

Разумеется, в этом перечне не обошлось без пива. В Чехии ежегодно производится 192 литра пенного напитка на душу населения, а потребление в 2018 году, по данным Чешского союза пивоварен, составило 141 литр на человека (в Австрии — 105 литров, в Германии — 101 литр). Безусловно, огромный вклад в эти цифры вносят туристы. Но то, что сами чехи пьют пиво обильно и с удовольствием, — неоспоримый факт.

7. Лидерство по атеизму

Последняя на данный момент перепись населения прошла в 2011 году и показала, что 3,6 млн жителей Чехии однозначно относят себя к неверующим. Пустой колонку, где можно было указать свое вероисповедание, оставили еще 4,8 млн респондентов. 2,2 млн верят в бога, но к определенным конфессиям себя отнесли лишь 707 тысяч из них.

Подобной картины нет ни в одной другой стране мира. Впрочем, еще неизвестно, что покажет перепись 2021 года.

8. Приверженность кремации

Этот пункт отчасти вытекает из предыдущего, но имеет под собой и экономические основания. По данным сайта Pohreb.cz, 76% чешских покойников отправляются в крематории — это самый высокий показатель во всем мире. Если похороны обходятся в 25-50 тысяч крон (впрочем, верхнего предела не существует), то кремация с торжественной церемонией стоит 20-40 тысяч, без нее — 10-15 тысяч. Место в колумбарии также существенно дешевле могилы на кладбище.

9. Самые активные грибники

Мало кто может сравниться с чехами в увлеченности «тихой охотой». Ежегодно жители республики набирают боле 20 тонн грибов, то есть более 6 кг на каждое домохозяйство. Почти каждая чешская семья выбирается в лес минимум пару раз за сезон и хранит дома хотя бы один атлас грибов (и плетеную корзинку).

10. Самая высокая концентрация чайных заведений

Reflex признает, что проверить истинность этого заявления, которое звучит довольно часто, невозможно. Самое первое чайное заведение появилось в пражской «Люцерне» перед Первой мировой войной и называлось «Йокогама». После этого до распада Чехословакии новых чайных клубов почти не возникало, зато в 90-е начался настоящий бум. Сейчас в Чехии более 300 таких заведений. Тем не менее большинство жителей страны по-прежнему предпочитает чаю кофе.