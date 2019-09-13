Что нужно знать о рыбалке в Чехии в 2019 году

В Чехии нельзя ловить рыбу в общественном водоеме, не получив специальный рыболовный билет и не оплатив лицензию. Но, даже если документы в порядке, рыболовам приходится соблюдать множество ограничений.

Общественные водоемы в Чехии и их типы

Все общественные водоемы в республике контролируются Чешским и Моравским союзами рыболовов. Они разделены на два основных типа: те, где есть форель (pstruhové revíry) и где ее нет (mimopstruhové revíry). От типа водоема зависит стоимость рыболовной лицензии, также несколько различаются правила вылова форели и других видов рыб. В любом случае для рыбалки потребуются два основных документа: рыболовный билет (rybářský lístek) и лицензия (povolenka k lovu).

Как оформить рыболовный билет в Чехии

Документ, с оформления которого стоит начать подготовку к рыбалке, выдают в муниципалитете по месту постоянной регистрации. Срок действия рыболовного билета сейчас составляет один, три года или десять лет, также можно получить бессрочный билет. Заявителям придется заплатить небольшой сбор (100, 200, 500 или тысячу крон соответственно, для лиц младше 15 лет цена снижается вдвое) и сдать тест на базовые знания биологии водных организмов, способов рыбной ловли и ее правил в Чешской Республике. Правильно ответить необходимо хотя бы на 13 вопросов из 25. Пример теста на выдачу рыболовного билета находятся здесь.

Фото www.rybsvaz.cz

При повторном получении удостоверения пересдавать экзамен не надо. Получить этот документ могут как граждане Чехии, так и иностранцы.

Существуют и краткосрочные рыболовные билеты сроком действия 30 дней — для тех, кто рыбачит от случая к случаю, и для туристов. Он стоит 200 крон, и для его оформления не нужно сдавать экзамен.

Как купить лицензию на рыбную ловлю в Чехии

Следующий этап — покупка лицензии. Существует множество разных видов лицензий, различающихся сроком (от одного дня до года) и местом действия (вся страна или отдельные регионы), а также тем, включают ли они рыбалку в водоемах с форелью. От всего этого зависит и цена. Наиболее дорогая лицензия, позволяющая взрослому рыбачить в течение года по всей Чехии, в том числе в водоемах с форелью, обойдется в 9 тысяч крон. Стоит отметить, что расценки в несколько раз ниже для членов Чешского рыболовного союза, так что заядлым рыбакам имеет смысл вступить в эту организацию.

Фото www.rybsvaz.cz

Оформлением членства, как и продажей лицензий, занимаются местные отделения союза. Узнать их координаты и точную стоимость лицензий можно по этой ссылке.

Правила рыбалки в чешских общественных водоемах

Правила регулируются рыболовным уставом (Rybářský řád). Его актуальная на 2019 год версия находится здесь. Основные требования и ограничения следующие:

- Рыбак должен иметь при себе удостоверение личности, рыболовный билет и лицензию. За оставленные дома документы грозит штраф в полторы тысячи крон, за их полное отсутствие — 30 тысяч.

- Каждый рыбак может использовать максимум две удочки. В целом на способы ловли действуют серьезные ограничения. Подледный лов запрещен (кроме нескольких водоемов).

- Рыбачить можно только в установленное время, которое различается в зависимости от сезона: в водоемах, где не водится форель, с апреля по сентябрь рыбачить разрешено с 04:00 до 24:00, в остальное время года — с 05:00 до 22:00. В водоемах с форелью более «тонкие настройки», указанные в уставе. Также там нельзя рыбачить с 1 декабря по 15 апреля, в остальных водоемах в отдельные промежутки времени запрещен вылов различных видов. Уточнить эти даты можно в рыболовном календаре.

- Отлову подлежат только взрослые особи: молодняк мельче определенного для каждого вида длины нужно отпускать. Минимальные габариты четко прописаны в уставе, для карпа, например, они составляют 40 см, для форели — 25 см, для лосося — 50. Чтобы выполнять это требование, стоит запастись линейкой или рулеткой и специальной вилочкой для извлечения крючка изо рта рыбы.

- В день одному человеку можно наловить, чтобы забрать с собой, не более 7 кг рыбы всех видов. Остальную нужно отпустить. В улове может быть не больше двух карпов, щук, судаков, жерехов, сомов, лососевых — максимум три.

- Всех выловленных и не выпущенных рыб необходимо записать в карточку лицензии с указанием их размера, даты рыбалки и номера водоема.

Рыбалка в частных водоемах

Для тех, кого отпугивают формальности, есть альтернативный вариант — ловля рыбы в частных рыболовных хозяйствах (soukromé rybářské revíry). Теоретически там тоже нужен рыболовный билет, но де-факто его обычно не проверяют. Купить лицензию на один день можно прямо на месте. В некоторых случаях улов, который вы захотите забрать с собой, придется оплатить отдельно, и отлов также регламенитрован сторгими правилами.