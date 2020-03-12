Чрезвычайное положение в Чехии: что это значит

В связи с пандемией коронавируса чешское правительство с 14:00 12 марта 2020 года объявило чрезвычайное положение. Оно продлится как минимум 30 дней. Что на это время изменится для жителей страны и ее столицы?

Два дня назад мы публиковали материал о мерах, принятых в Чехии, чтобы замедлить распространение коронавируса. В нем мы сообщали, какие мероприятия были отменены и какие объекты перестали работать. За прошедшие двое суток ситуация стала гораздо серьезнее.

Число заболевших

По данным на вечер 12 марта, в стране выявлено 113 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки их стало на 19 больше. Covid-19 проник во все регионы страны. К счастью, в большинстве случаев болезнь протекает легко, госпитализация не требуется, однако у одного пациента заболевание перешло в пневмонию, еще один подключен к аппарату для искусственной вентиляции легких.

Что закрыто или отменено

Чтобы удерживать ситуацию под контролем, с 14:00 12 марта правительство объявило в стране чрезвычайное положение сроком на 30 дней . По решению парламента позже оно может быть продлено.

Кроме начальных и средних школ, училищ и вузов теперь закроются художественные школы, дневные языковые курсы и кружки.

С 06:00 пятницы, 13 марта, для общественности закрыты фитнес-центры, бассейны, велнес-центры, сауны, библиотеки и галереи . Полностью закрываются Пражский Град и Пражский зоопарк .

Отменены театральные, музыкальные, художественные представления, спортивные, культурные, образовательные, религиозные, танцевальные и другие мероприятия, а также выставки, фестивали, шоу, дегустации — как публичные, так и частные — с участием более 30 человек одновременно . Напомним, ранее были отменены акции, где могли собраться более 100 человек. Изначально планировалось снизить лимит до 10 человек, но в итоге правительство остановилось на цифре 30. Больше 30 человек могут находиться в ресторанах, супермаркетах и на работе, включая заседания государственных и муниципальных органов. Однако многие учреждения уже начали сокращать приемные часы или полностью закрываться, как, например, Pražská plynárenská.

Обновление: с 6:00 14 марта не работают магазины кроме продуктовых, аптек, оптик, точек продажи бытовой техники, автомобильных заправок и т.д. Рестораны закрыты, но могут выдавать еду через окошко.

Транспортная блокада

С субботы, 14 марта, отменяются международные поезда и автобусы . Пересечь наземную границу сможет только автотранспорт, перевозящий не более 9 человек. При этом жители Чехии, оказавшиеся за границей, и иностранцы, оказавшиеся в Чехии, получат возможность вернуться домой в порядке исключения. Также через границу можно будет перегонять пустые поезда и автобусы. Отменяется и международное водное сообщение.

Принимать и выпускать международные авиарейсы сможет только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела и пражский же аэродром Кбелы.

В такой ситуации Smartwings и České aerolinie предложили бесплатное изменение даты в билетах, которые уже были забронированы или будут забронированы до 31 марта на полеты с 13 марта по 30 июня.

Запрет на въезд и выезд из Чехии

Правительство с 14 марта запрещает въезд в Чешскую Республику лиц из регионов, подверженных особому риску с точки зрения коронавируса, и путешествия жителей Чехии в эти регионы. При этом граждане страны, лица с ПМЖ и ВНЖ смогут вернуться домой.

Жителям Чехии, в частности, запрещено ездить в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию, Австрию, Германию, Швейцарию, Швецию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Великобританию, Данию и Францию . За нарушение запрета грозит уголовное наказание. Вернувшиеся оттуда отправляются на карантин под угрозой штрафа до 3 млн крон.

Введение пограничного контроля

С 23:59 пятницы временно вводится контроль на границах с Австрией и Германией и в указанных выше аэропортах. Наземные границы можно будет пересечь только в определенных пунктах и, судя по приведенному выше списку «запрещенных» стран, только в порядке исключения. Его сделают, например, для водителей грузовиков, машинистов, сотрудников экстренных служб и тех, кто работает в приграничных областях. В обратную сторону, из Германии и Австрии, смогут въехать чешские резиденты.

Обновление: с 00:00 16 марта Чешская Республика закроет границы. В страну не смогут попасть иностранцы без переходного или постоянного вида на жительства, а чехам и постоянно проживающим в республике иностранцам разрешат выезжать за рубеж лишь в исключительных ситуациях.

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