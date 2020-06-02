Как Чехия будет открывать границы и что изменится в республике в июне

В Чехии практически в нормальном режиме уже работают магазины, рестораны, салоны красоты и многие другие заведения, однако 8 и 15 июня нас ждет новая волна снятия ограничений. Сначала почти в полную силу смогут заработать кино и театры, а потом — ура! — откроются границы с целым рядом стран, хотя есть некоторые «но».

Что изменится с 8 июня

– Прежде всего с этой даты разрешены массовые акции с участием до 500 человек (пока действует ограничение в 300 участников). Такое же число людей может находиться одновременно в зале в кино или театре . Отменяется правило, согласно которому люди должны сидеть в зале через ряд и через кресло (если не пришли вместе).

– Большее количество посетителей может одновременно находиться в зоопарках, ботанических садах, садах при замках и т.д. Со 150 человек на гектар оно увеличивается до 250. Таким образом, снизится вероятность попасть в ситуацию, когда лимит билетов на определенный день исчерпан. Позже министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что для зоопарков послабления начнут действовать уже в четверг, 4 июня.

– Посетители открытых и закрытых бассейнов и купален с 8 июня больше не должны будут носить медицинскую маску, если расстояние между ними составляет не меньше двух метров. Пока без маски можно только плавать и находиться на лежаке или полотенце.

– Летние веранды ресторанов смогут работать без временных ограничений . Сейчас они должны быть закрыты с 23:00 до 06:00. В то же время посетители не смогут находиться в ночное время во внутренних помещениях, так что ночные бары и клубы пока полноценно не заработают.

Что изменится с 15 июня

С этой даты начинает действовать так называемая система «Светофор», регламентирующая, куда и на каких условиях смогут путешествовать жители Чехии в пределах Европы.

Согласно этой системе, страны поделены на три категории и для наглядности раскрашены на карте в разные цвета: зеленый, желтый (или оранжевый) и красный.

Источник: МИД Чехии

Ехать в «зеленые» страны с низким риском заражения коронавирусом можно без ограничений. По возвращении из них в Чехию отрицательный тест на covid-19 не требуется, никакого карантина не предусмотрено. Жители этих стран также могут свободно въезжать в Чешскую Республику.

В данный список входят: Болгария, Эстония, Финляндия, Хорватия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Литва, Латвия, Венгрия, Германия, Норвегия, Польша, Австрия, Румыния, Греция, Словакия, Словения, Швейцария.

В «желтые» («оранжевые») государства чехам тоже можно ездить без ограничений, однако прибывающие из них иностранцы должны будут предоставить негативный тест на коронавирус или отправиться на две недели в карантин.

К данной категории относятся: Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Испания.

При возвращении из «красных» стран с высоким риском заражения жители Чехии должны будут предоставить отрицательный тест на covid-19 или отправиться в двухнедельный карантин. То же требование касается иностранцев, въезжающих в республику из этих стран.

В «красном» списке находятся Швеция и Великобритания.

Отметим, что система «Светофор» в данный момент не охватывает ни Россию, ни Украину .

О том, что уже сейчас, с 25 мая, разрешено в Чехии и на каких условиях, читайте здесь.