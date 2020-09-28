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28 сентября — День чешской государственности

28 сентября — День чешской государственности

Александра Кириченко 2616 0
Сегодня в Чехии отмечают государственный праздник, приуроченный ко дню ее небесного покровителя — Святого Вацлава. Это нерабочий день и один из немногих дней в году, когда должны быть закрыты все магазины площадью 200 кв. м. Какова история этого праздника и что мы знаем о Святом Вацлаве?
Фото: Изображение Святого Вацлава на доме в пражском районе Голешовице. JiriMatejicek / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
28 сентября — День чешской государственности

Кто такой Святой Вацлав
 
Предположительно, Вацлав из рода Пршемысловичей родился в 907 году в браке князя Вратислава I и язычницы Драгомиры. Оставшись без отца в 13 лет, он воспитывался своей бабушкой по отцу, Людмилой, в христианской вере. Мать Вацлава Драгомира (по некоторым источникам — мачеха) была сильно недовольна влиянием Людмилы, так что той пришлось удалиться в город Тетин, где будущая чешская святая вскоре была убита. Однако Вацлав не вернулся к языческой вере и активно способствовал распространению христианства в Чехии. Например, он приказал начать строительство в Праге костела, посвященного Святому Виту.

Святой Вацлав и Святая ЛюдмилаСвятой Вацлав и Святая Людмила на витраже костела в Оломоуце. Фото Michal Maňas / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Вацлав стал князем не позднее 925 года. Летописцы и авторы легенд описывают его как доброго, миролюбивого и набожного человека. В те времена размеры владений Пршемысловичей не превышали нынешний Среднечешский край, и молодой князь, хоть и стремился к централизации чешских земель, судя по всему, не придерживался экспансивной внешней политики. После того как правителем соседнего Восточно-Франкского королевства стал могущественный Генрих Птицелов, Вацлав признал его своим сюзереном и по традиции обязался платить ему дань — так называемый миротворческий налог. Есть версия, что именно эта дань привела к убийству Вацлава, которое состоялось 28 сентября 935 года в городе Стара-Болеслав. Другие источники считают, что к трагедии привели религиозные разногласия.
 
Как бы то ни было, младший брат Вацлава Болеслав, воспитанный матерью-язычницей, вместе со своими сторонниками убил нашего героя во время пира (по другой версии — у входа в церковь).

Святой Вацлав как покровитель виноделияСвятой Вацлав как покровитель виноделия. Фото cs.wikipedia.org
 
Взойдя на престол, Болеслав, как ни странно, начал активно способствовать причислению своего брата к лику святых. В 938 году по приказанию Болеслава I его останки были перенесены в Прагу, в ротонду Святого Вита. Вскоре Вацлава стали почитать как святого за благочестие, о котором упоминается в легендах (забота о бедных, больных, рабах и заключенных, строительство церквей, разрушение языческих святынь и т.д.), и приписывать ему посмертные чудеса. Вацлав стал первым канонизированным чехом.
 
Позже этот святой стал символом чешского государства, а вдобавок — покровителем вина и пива. Святого Вацлава за пределами Чехии почитают и католики, и православные, а в викторианской Англии ему даже посвятили популярный рождественский гимн «Добрый король Вацлав».

Добрый король Вацлав

Ноты "Доброго короля Вацлава" в бисквитном контейнере 1913 года, хранящиеся в Музее Виктории и Альберта.​ Фото Gryffindor / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
 
История праздника
 
Как государственный праздник День чешской государственности отмечают с 2000 года. Сначала планировалось, что он будет именоваться «День чешской государственности — Святой Вацлав», но в итоге оставили только первую часть названия.
 
Ранее этот день был просто памятным. В 1929 году в юбилейных торжествах 28 сентября (раньше считалось, что Вацлава убили в 929 году) принял участие первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик. На Вацлавской площади он передал Святовацлавскому кавалерийскому полку почетный флаг. Особое значение День святого Вацлава имел в 2009 году — тогда Чехию посетил папа римский Бенедикт XVI, принявший участие в двух праздничных богослужениях, в Брно и Стара-Болеславе.
 
Как празднуют День чешской государственности
 
В этот день пражский архиепископ проводит на Марианской площади службу, завершающую крестный ход — Святовацлавское шествие, а президент в этот день награждает медалью Святого Вацлава тех, кто внес значительный вклад в процветание и развитие страны. Накануне президент Чехии Милош Земан подтвердил, что церемония состоится и 28 сентября 2020 года.

Обычно в честь праздника проводятся многочисленные дни открытых дверей в правительственных объектах, а музеи предлагают бесплатный вход или продают билеты по символической цене. В этом году из-за пандемии коронавируса большинство таких акций отменено.

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