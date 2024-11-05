Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > О ЧЕХИИ

Успейте увидеть красивую традицию: На Карловом мосту в эти дни можно встретить фонарщика

Новости 420on
1 декабря 2024
20:30
7638
Каждый день с 1 декабря по 23 декабря с 16:00 на Карловом мосту в Праге можно успеть зажечь газовые фонари вместе с фонарщиком. К участию в волшебном шоу приглашаются все желающие.
Приближаются рождественские праздники, которые всегда ассоциируются с ожиданием чуда. Одним из символов Рождества в Праге считается фонарщик.

Гуляя по узким улочкам города в декабре, вы можете встретить необычного человека, одетого в темный плащ, белый шарф и черный цилиндр. В руках у него обязательно будет длинная бамбуковая трость с крючком на конце. Это и есть фонарщик, который откроет вам волшебство Старого города.

Фонарщик — это забытая профессия городского служащего, в обязанности которого входило наблюдать за исправностью уличных фонарей и зажигать их. Профессия фонарщика существовала довольно долго: начиная с 1417 года, когда в Лондоне появились первые уличные фонари, и до XIX века.

Потом фонари стали зажигаться автоматически, и профессия фонарщика исчезла. Только в произведениях мирового искусства остался романтический образ человека, несущего свет.

Когда в Праге появились газовые фонари

Первые газовые фонари в Праге появились 15 сентября 1847 года. В этот день в столичном районе Карлин начала работать первая газовая станция. Сразу двести газовых фонарей зажглись на главных улицах Старого и Нового города. Вскоре они начали освещать и другие улицы.

Архитекторы и скульпторы заинтересовались новым источником света и занялись его внешним обликом. В 1882 году в Праге появились фонари с особым дизайном. Это были 16 фонарей с восьмью ответвлениями, 11 четырехрожковых канделябров и 55 газовых светильников с тремя ветвями. До сегодняшнего дня сохранилось лишь два восьмирожковых газовых фонарей на Градчанской площади и Лоретанской улице, а также один фонарь с четырьмя ответвлениями у Карлова моста на площади Дражицкого.

Уже в конце XIX — начале XX веков газовые фонари постепенно заменили электрическими. В Праге старинные газовые фонари просуществовали до 1940 года. Дольше всех продержались два гигантских канделябра на Градчанской площади и Лоретанской улице. Но в 1985 году их тоже превратили в обычные электрические фонари, и романтика исчезла.

Новая жизнь газовых фонарей в Праге
В 2002 году судьба оказалась более благосклонна к газовым фонарям. Городские власти под напором общественности решили, что газовое освещение дополняет образ старинного города и создает романтическое настроение в Праге.

Первых девять газовых фонарей были восстановлены в 2002 году на улице Михалска. К концу 2010 года газ зашипел в светильниках Карлова моста. Сейчас в Праге уже 680 газовых фонарей: они освещают дорогу вдоль всего Королевского пути. Хотя газовое освещение намного дороже электрического, городские власти решили пойти на финансовые затраты, ведь белый свет газовых фонарей приятнее человеческому глазу.
Современные газовые фонари зажигаются автоматически. Однако специалисты, разработавшие их для Праги, предусмотрели и режим ручного зажигания (для рождественских праздников).

Карлов мост — единственный в мире исторический мост, полностью освещенный газовыми фонарями. В этом году с 1 по 23 декабря каждый вечер на мосту можно будет встретить фонарщика в историческом костюме с длинным бамбуковым шестом для зажигания фонарей вручную.
Карлов Мост Чехия Прага Рождество Рождество в Праге
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
30 НОЯБРЯ 2024
590
ШОППИНГ
СЭКОНОМЯТ ЛИ ЧЕХИ НА ПОДАРКАХ И ЕДЕ В ЭТОМ ГОДУ? РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УДИВЛЯЮТ
19:30
29 НОЯБРЯ 2024
890
ШОППИНГ
«СДЕЛАНО В ЧЕХИИ»: СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ НЕОБЫЧНЫХ ПОДАРКОВ НА РОЖДЕСТВО
11:30
29 НОЯБРЯ 2024
467
ШОППИНГ
BLACK FRIDAY: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ ОЖИДАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПРОДАЖ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
19:30
25 НОЯБРЯ 2024
560
ПУТЕШЕСТВИЯ
СВОБОДНЫЕ МЕСТА В ОТЕЛЯХ ЧЕХИИ НА РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД БЫСТРО ИСЧЕЗАЮТ
18:00
25 НОЯБРЯ 2024
597
ПУТЕШЕСТВИЯ
СКИ-ПАССЫ В АЛЬПАХ ПОДОРОЖАЛИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ЧЕХИИ
10:00
21 НОЯБРЯ 2024
1130
О ПРАГЕ
ПРАЖСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РЫНКИ — ОДНИ ИЗ САМЫХ ДЕШЕВЫХ В ЕВРОПЕ
18:00
19 НОЯБРЯ 2024
1965
ШОППИНГ
ХИТ STARBUCKS И STANLEY ПОЯВИТСЯ В ЧЕХИИ. РАДИ ТЕРМОСА ЛЮДИ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДЯХ И РАЗБИВАЛИ ПАЛАТКИ
19:30
18 НОЯБРЯ 2024
728
ШОППИНГ
ПРЕДЛАГАЮТ КУПИТЬ В РАССРОЧКУ? ИНОГДА ЗА ЭТИМ СКРЫВАЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ КРЕДИТ
10:00
17 НОЯБРЯ 2024
52684
О ЧЕХИИ
СЕГОДНЯ В ЧЕХИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮ. В ЧЕМ ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА?
16:30
15 НОЯБРЯ 2024
1064
ПУТЕШЕСТВИЯ
В ШПИНДЛЕРУВ-МЛЫНЕ УЖЕ НАЧАЛИ ПОКРЫВАТЬ СКЛОНЫ СНЕГОМ
19:30
13 НОЯБРЯ 2024
15225
ШОППИНГ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ЧЕШСКИЕ МАГАЗИНЫ 17 НОЯБРЯ
10:00
13 НОЯБРЯ 2024
1845
ШОППИНГ
ПОДДЕЛКИ ОТ TEMU В ОСНОВНОМ РАЗРУШАЮТ МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. КАЧЕСТВО ПЛОХОЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО
13:00
11 НОЯБРЯ 2024
1824
ШОППИНГ
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» УЖЕ ЗДЕСЬ. НА КАКИЕ УЛОВКИ ПРОДАВЦОВ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
15:00
10 НОЯБРЯ 2024
1292
О ПРАГЕ
МУЗЕЙ АЛЬФОНСА МУХИ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ПРАЖСКИЙ БАРОЧНЫЙ ДВОРЕЦ SAVARIN
14:00
5 НОЯБРЯ 2024
20421
О ЧЕХИИ
ЧТО ОТМЕЧАЮТ В ЧЕХИИ 11 НОЯБРЯ? ПРИ ЧЕМ ТУТ ГУСЬ И ВИНО?