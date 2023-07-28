Беззащитные работники: как чешские цифровые платформы обходят трудовые договоры

Как правило, они работают как предприниматели или на контрактной основе. Это показал анализ, проведенный Научно-исследовательским институтом труда и социальных вопросов (RILSA) на примере 95 чешских платформ, что указывает на возможный полулегальный характер занятости (шварц-систему) и риски нестабильной работы без социальной защищенности, так называемой прекаризации. Исследовательская группа рекомендует ужесточить контроль со стороны трудовых инспекций, сертифицировать платформы, привлечь профсоюзы к защите работников платформ и внести изменения в законодательство.



«Анализ 95 чешских цифровых рабочих платформ показывает, что почти 100% работников, работающих на них, являются индивидуальными предпринимателями. Такая организация отношений между платформами и их работниками неизбежно ставит вопрос о том, распространена ли в этом виде бизнеса шварц-система и в какой степени», — отмечают авторы в своем отчете.



Платформы делятся на две группы. Первые предоставляют товар только в режиме онлайн. К ним относятся услуги независимых экспертов, медицинские консультации, микросервисы, например, по набору ключевых слов, а также конкурентные платформы, где оплату получает только тот, чье предложение было выбрано клиентом. Ко второй группе, с локальным исполнением, относятся службы доставки и такси, ремесленный и домашний труд, а также предоставление специалистов для проведения нерегулярных мероприятий, например поваров или хостес.



Согласно отчету, в Чехии наибольшие споры вызывают платформы доставки, а деятельность курьеров имеет признаки обычной работы. «Можно считать, что это зависимая работа, выполняемая вне трудовых отношений и, следовательно, незаконная», — говорится в отчете. Однако в нем добавляется, что система работы начерно широко распространена во всем секторе доставки, а не только в цифровых службах.



Дискуссию об условиях работы на платформах вызвала в начале прошлого года информация от курьеров одной чешской компании, которые работали как самозанятые. Критики назвали это шварц-системой. Они сравнивали ее с ситуацией в Германии, где люди работают по трудовым договорам. Сторонники, напротив, указывали на то, что в случае с наемными работниками работодатель платит высокие сборы, а в качестве самозанятых люди зарабатывают больше. Но эксперты предупреждали о рисках: небезопасная работа с немедленным увольнением или будущая минимальная пенсия. Представители платформ, участвовавших в исследовании, отметили, что многих цифровых работников интересует только заработок и гибкость во времени.



По мнению авторов, меняется как рынок труда, так и условия работы платформ. С этими изменениями может расшириться и юридическое определение зависимой работы. Этому могло бы способствовать и обучение, позволяющее лучше оценивать предложения о работе. Эксперты рекомендуют профсоюзам обратить внимание и на самозанятых. Они также упоминают о сертификации платформ, к которой уже присоединились некоторые страны, а ЕС готовит директиву с критериями, позволяющими определить, работает ли платформа как обычный работодатель.











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