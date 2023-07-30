Жареный сыр 200 крон, пиво 60 крон — чехи в шоке от цен в кемпингах

«Раньше рестораны были полны даже в будние дни. Было намного лучше, и я не сомневаюсь, что дело в ценах», — говорит Ирена Калводова, управляющая рестораном U Evy в крупнейшем чешском кемпинге в Пасоглавках.



По сравнению с прошлым годом ей пришлось заплатить на 20% больше из-за расходов на электроэнергию. Пиво здесь можно купить за 45 крон, что на шесть крон больше, чем в прошлом году.



Кемпинги подорожали повсеместно. Выросли цены на услуги питания и проживание.



«Мы договорились о повышении цен на 5–15% в связи с ростом цен на энергоносители и коммунальные услуги», — сказал Богумил Старый, председатель Чешской ассоциации кемпингов.



Повышение цен в ресторанах в основном зависит от владельцев или операторов кемпингов. Интерес посетителей к этим услугам ослабевает.



Жареный сыр за 200 крон



Семья Лешек, которая регулярно приезжает в Пасоглавки из Словакии, удивлена повышением цен. «Маленький шарик мороженого за 30 крон, три — за 90. Я думаю, что цены отпугнут некоторых людей», — размышляет Иван.



В кемпинг они приехали на стильном автомобиле. На отдыхе они хотят расслабиться, поэтому пользуются местными услугами. «Еда здесь стала дороже на треть, а иногда и больше. Раньше мы ходили на соседнюю винодельню за кулайдой за 65 крон, теперь она стоит 145 крон. Цены действительно взлетели», — отмечают отдыхающие.



В ресторане «У Рака» до 11 часов утра занято около пяти столиков. «Показатели за апрель и май были низкими. Очевидно, что люди сокращают расходы, в будние дни даже завтраков нет. Мы компенсируем это в выходные дни», — говорит Йиржи Полашек, оператор ресторана.



Он считает, что причиной уменьшения количества клиентов стала плохая погода весной и повышение цен. Свичкову здесь предлагают за 225 крон, гуляш из говядины — за 200 крон. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 10%.



По словам Полашека, люди иногда испытывают шок, когда видят жареный сыр за 200 крон, но в других частях кемпинга цены примерно такие же.



Снижение интереса к питанию в ресторанах и увеличение числа тех, кто готовит еду самостоятельно, отмечает и начальник лагеря Томаш Ингр. «Люди стали экономить на еде и развлечениях», — говорит он.



Такая ситуация сложилась не только в лагере Merkur в Пасоглавках. Мари Шраммова, оператор ресторана при автокемпинге в Будишове, также жалуется на малое количество посетителей. Из-за дорогого бензина ей пришлось поднять цены примерно на 10%. Посетители кемпинга платят 180 крон за обеденное меню с супом, пиво стоит 48 крон.



О низком интересе к услугам общественного питания свидетельствуют продажи. Однако, по ее словам, иногда неделя складывается лучше, иногда хуже. «Когда приезжают пенсионеры, которые ухаживают за внуками, они часто не приходят в ресторан целую неделю. Но потом, например, приезжают папы с детьми, и все выравнивается», — смеется она.



Аналогичная ситуация сложилась, например, в лагере «Седмигорки» в Чешском Рае. В тамошнем ресторане цены выросли соответственно уровню инфляции. «Мы должны поднять цены настолько, чтобы люди продолжали приезжать, а с другой стороны, чтобы можно было за все заплатить и, желательно, еще заработать», — говорит Павел Стассен, управляющий кемпингом.



И руководство кемпинга, и операторы ресторанов надеются, что ситуация изменится к лучшему. «Конечно, при таких ценах человек может поехать в Египет по системе „все включено“. Но мы продолжим работать», — заключает Калводова и уходит к прибывающим гостям.







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