Прогноз Центробанка Чехии: инфляция и курс валют в 2024 и 2025 году
12 АВГУСТА 2023
08:49
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Чешский национальный банк (ЧНБ) опубликовал прогноз уровня инфляции и обменного курса чешской кроны на период 2023-2025 гг. Прогноз выглядит достаточно оптимистично.
Данный прогноз был опубликован 3 августа 2023 г. и, за некоторыми исключениями, основан на данных, имевшихся по состоянию на 21 июля 2023 г. Более подробное описание прогноза ЦНБ, подготовленного экономистами Денежно-кредитного департамента, содержится в отчете о денежно-кредитной политике. Итак, согласно прогнозу ЧНБ, уровень инфляции в Чехии в 2023 году составит 11%, в 2024 году — 2,1%, в 2025 году — 1,7%.
В ближайшие месяцы инфляция еще больше замедлится. Однако осенью падение инфляции будет временно прервано из-за статистического эффекта энергосберегающего тарифа. В начале следующего года рост цен вновь приблизится к целевому уровню в 2%, отмечает ЧНБ. Инфляция в рамках денежно-кредитной политики будет несколько ниже базовой инфляции на протяжении всего прогноза.
Валовой внутренний продукт в этом году вырастет всего на 0,1%, однако уже в 2024 году рост составит 2,3%, а в 2025 году — 2,7%.
По прогнозам банка, обменный курс чешской кроны к евро в 2023 году будет составлять 23,9 кроны, в 2024 году крона ослабнет и курс будет равен 24,7 кронам за евро, а в 2025 — 24,6.
Источник: cnb.cz
В ближайшие месяцы инфляция еще больше замедлится. Однако осенью падение инфляции будет временно прервано из-за статистического эффекта энергосберегающего тарифа. В начале следующего года рост цен вновь приблизится к целевому уровню в 2%, отмечает ЧНБ. Инфляция в рамках денежно-кредитной политики будет несколько ниже базовой инфляции на протяжении всего прогноза.
Валовой внутренний продукт в этом году вырастет всего на 0,1%, однако уже в 2024 году рост составит 2,3%, а в 2025 году — 2,7%.
По прогнозам банка, обменный курс чешской кроны к евро в 2023 году будет составлять 23,9 кроны, в 2024 году крона ослабнет и курс будет равен 24,7 кронам за евро, а в 2025 — 24,6.
Источник: cnb.cz
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