Чешские виноделы скоро начнут продавать молодое вино — «бурчак» Новости 420on 15 АВГУСТА 2023 22:00 44

Виноделы Бржецлавского края начали собирать первый виноград для изготовления молодого вина, в народе больше известного как «бурчак». В этом году сбор винограда для «бурчака» начался примерно на десять дней позже, чем в предыдущие годы, сообщили ČTK виноделы.





Милослав Махуча, специализирующийся на продаже молодого вина, собрал сорт Irsai Oliver на своем винограднике в Увалах около Валтиц в Бржецлавском крае, а винодельня «Шато Валтице — Винные склепы Валтице» собрала помимо Ирсай Оливера очень ранний сорт Августовский.



«Сорт Августовский — это такая винная редкость. Это, пожалуй, самый ранний сорт в Моравии. Однако в этом году мы будем делать наш первый „бурчак“ не только из этого сорта, но и из сорта Irsai Oliver. Самый спелый виноград сорта Августовский нашли серны на винограднике, и более половины нашего урожая этого сорта было ими съедено», — рассказал Давид Штястны, директор Valtice Wine Cellars.



Мачуча выращивает несколько сортов на шести гектарах. «Распределение таково, что „бурчак“ у меня есть в течение всего сезона, то есть до октября. После Irsai Oliver созревают Muškát Moravský, Müller Thurgau, Veltlínské zelené и Sauvignon téměř одновременно с Ryzlink», — говорит Махуча, который ежегодно производит около 15 000 литров «бурчака».



На постоянных местах в Леднице, за Валтице и у Новомлинских водохранилищ стенды Махучи появятся, конечно, уже в субботу, а в зависимости от скорости брожения, возможно, даже в пятницу. В винных погребах Валтице ожидается, что первый бурбон будет продан в пятницу вечером. «Начиная с этих выходных, „бурчак“ будет продаваться каждые выходные, а затем, по мере сбора урожая, мы перейдем на ежедневную продажу», — сказал Штястны. Он ожидает, что основная часть сбора винограда начнется в первую или вторую неделю сентября.



Источник: Производить «бурчак» можно только из винограда, выращенного на территории Чехии и собранного с 1 августа по 30 сентября, а содержание алкоголя должно составлять от 1% до 7%. Виноград очищают от кожуры и семечек и оставляют побродить около недели.Милослав Махуча, специализирующийся на продаже молодого вина, собрал сорт Irsai Oliver на своем винограднике в Увалах около Валтиц в Бржецлавском крае, а винодельня «Шато Валтице — Винные склепы Валтице» собрала помимо Ирсай Оливера очень ранний сорт Августовский.«Сорт Августовский — это такая винная редкость. Это, пожалуй, самый ранний сорт в Моравии. Однако в этом году мы будем делать наш первый „бурчак“ не только из этого сорта, но и из сорта Irsai Oliver. Самый спелый виноград сорта Августовский нашли серны на винограднике, и более половины нашего урожая этого сорта было ими съедено», — рассказал Давид Штястны, директор Valtice Wine Cellars.Мачуча выращивает несколько сортов на шести гектарах. «Распределение таково, что „бурчак“ у меня есть в течение всего сезона, то есть до октября. После Irsai Oliver созревают Muškát Moravský, Müller Thurgau, Veltlínské zelené и Sauvignon téměř одновременно с Ryzlink», — говорит Махуча, который ежегодно производит около 15 000 литров «бурчака».На постоянных местах в Леднице, за Валтице и у Новомлинских водохранилищ стенды Махучи появятся, конечно, уже в субботу, а в зависимости от скорости брожения, возможно, даже в пятницу. В винных погребах Валтице ожидается, что первый бурбон будет продан в пятницу вечером. «Начиная с этих выходных, „бурчак“ будет продаваться каждые выходные, а затем, по мере сбора урожая, мы перейдем на ежедневную продажу», — сказал Штястны. Он ожидает, что основная часть сбора винограда начнется в первую или вторую неделю сентября.Источник: ceskenoviny.cz

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