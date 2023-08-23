В Чехии введут обязательное страхование ответственности для электросамокатов и сегвеев
24 АВГУСТА 2023
12:00
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Правительство Чехии одобрило законопроект об обязательном страховании ответственности за возможный ущерб для новых видов транспорта. Теперь электрические скутеры, сегвеи, снегоходы, садовые тракторы, моторизованные тележки для гольфа должны будут иметь такой полис.
Теперь обязательному страхованию гражданской ответственности будет подлежать более широкий круг транспортных средств. К транспортным средствам, на который должен быть оформлен такой полис, будут относиться автомобили с максимальной конструктивной скоростью более 25 км в час или более 14 км в час при массе более 25 кг, а также прицепы.
Обязательное страхование — это установленное законом страхование транспортного средства, которое покрывает любой ущерб и последствия, которые оно причиняет.
«Теперь электрические скутеры, сегвеи, снегоходы, садовые тракторы, моторизованные тележки для гольфа и т.п. должны будут по закону страховаться на случай ущерба, который может быть нанесен в результате их эксплуатации», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS).
«Цель данного постановления — защитить лиц, пострадавших от действий водителя такого транспортного средства, и упростить весь процесс возмещения ущерба. С 2024 года пострадавший будет получать компенсацию от страховой компании из оговоренной суммы обязательного страхования», — говорит пресс-секретарь ČAP Томаш Павлик.
Поправки к закону также определяют, что подпадает под определение транспортного средства. Теперь к нему будут относиться те средства передвижения, у которых основным источником движения является двигатель. Под это определение теперь будут попадать и электрические скутеры или сегвеи.
Однако исключение будет сделано, например, для электровелосипедов, поскольку их основным источником энергии является вращение педалей, а не только двигатель. Садовые тракторы, используемые исключительно на частной территории, также не будут подпадать под это определение. Однако если они покидают его и выезжают, например, на дорогу, то уже должны иметь страховку.
Предложение также расширяет обязательность обязательного страхования, включая альтернативное страхование ответственности участников автогонок или соревнований. Страхование должен будет осуществлять фактический оператор транспортного средства, а не водитель, временно использующий его. До сих пор эта обязанность лежала на владельце транспортного средства. Аналогичная обязанность распространяется и на скутеры общего пользования, которыми люди пользуются лишь кратковременно.
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