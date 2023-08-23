В Чехии введут обязательное страхование ответственности для электросамокатов и сегвеев

Теперь обязательному страхованию гражданской ответственности будет подлежать более широкий круг транспортных средств. К транспортным средствам, на который должен быть оформлен такой полис, будут относиться автомобили с максимальной конструктивной скоростью более 25 км в час или более 14 км в час при массе более 25 кг, а также прицепы.





Обязательное страхование — это установленное законом страхование транспортного средства, которое покрывает любой ущерб и последствия, которые оно причиняет.





«Теперь электрические скутеры, сегвеи, снегоходы, садовые тракторы, моторизованные тележки для гольфа и т.п. должны будут по закону страховаться на случай ущерба, который может быть нанесен в результате их эксплуатации», — заявил министр финансов Збынек Станюра (ODS).





«Цель данного постановления — защитить лиц, пострадавших от действий водителя такого транспортного средства, и упростить весь процесс возмещения ущерба. С 2024 года пострадавший будет получать компенсацию от страховой компании из оговоренной суммы обязательного страхования», — говорит пресс-секретарь ČAP Томаш Павлик.





Поправки к закону также определяют, что подпадает под определение транспортного средства. Теперь к нему будут относиться те средства передвижения, у которых основным источником движения является двигатель. Под это определение теперь будут попадать и электрические скутеры или сегвеи.





Однако исключение будет сделано, например, для электровелосипедов, поскольку их основным источником энергии является вращение педалей, а не только двигатель. Садовые тракторы, используемые исключительно на частной территории, также не будут подпадать под это определение. Однако если они покидают его и выезжают, например, на дорогу, то уже должны иметь страховку.





Предложение также расширяет обязательность обязательного страхования, включая альтернативное страхование ответственности участников автогонок или соревнований. Страхование должен будет осуществлять фактический оператор транспортного средства, а не водитель, временно использующий его. До сих пор эта обязанность лежала на владельце транспортного средства. Аналогичная обязанность распространяется и на скутеры общего пользования, которыми люди пользуются лишь кратковременно.











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