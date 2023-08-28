В выходные дни в Чехии ожидается прохладная и дождливая погода

В пятницу, 22 сентября, будет преимущественно облачно и пасмурно. Метеорологи ожидают дожди и ливни, а также отдельные грозы во второй половине дня и вечером, особенно на западе большей части региона. Дневная температура может подняться в среднем до 19-23 градусов, но будет составлять около 17 градусов на западе и до 25 градусов на юго-востоке и востоке.





В субботу будет облачно, местами пройдут дожди. Осадки будут чаще выпадать в юго-восточной части региона и наиболее продолжительными окажутся на востоке. Днем дождь и облачность уменьшатся с запада. Ночная температура понизится до 9-13 градусов, на юго-востоке она будет выше. Дневные температуры составят от 14 до 18 градусов.





Ночью температура опустится до 6 градусов.





В воскресенье, 24 сентября, будет преимущественно облачно с отчасти пасмурным небом, и ослабнут осадки на востоке. Ночные минимумы составят от 6 до 10 градусов, на юго-востоке и востоке около 12 градусов. Метеорологи ожидают, что дневная температура останется такой же, как в субботу, а в Чехии с наступлением дня может подняться до 20 градусов.





После выходных в Чехию вернется теплая погода без осадков, и дневные температуры поднимутся выше 20 градусов.













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