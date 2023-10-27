Не Хеллоуин, а Душички

Хеллоуин — лишь приятное для чехов дополнение к собственному национальному празднику, когда принято поминать усопших. Всеобщей американской «истерии» у чехов, особенно старшего поколения, нет, скорее, это праздник для самых маленьких или для молодежи, которой интересно посетить тематическую вечеринку в клубе и выпить там пару коктейлей с названиями «Граф Дракула» или «Безголовый Джек».





Однако День всех усопших, или Dušičky (Душички), в Чехии представляет собой скорее семейный праздник. Этот день, также называемый Svátek zesnulých (праздник усопших) или Památka zesnulých (память об умерших), отмечается 2 ноября и является временем памяти и уважения к усопшим, обычно предкам.





В отличие от американского Хеллоуина, в Чехии этот праздник спокойный и душевный. На него не принято наряжаться в жуткие костюмы и просить сладости у соседей. Вместо этого многие люди посещают могилы своих близких, украшая их хризантемами и зажигая свечи.





А как же яркие мероприятия, которые проводят чехи?

Костюмированные шествия и фестивали, которые проводятся, в основном ориентированы на детей и подростков, и они чаще всего организуются как мероприятия, приуроченные к этому дню. Например, в Ботаническом саду Праги проводится детская версия Хеллоуина, где дети могут участвовать в различных активностях, таких как создание светильников, разведение костров и наслаждение традиционной чешской кухней, включая запеченные сардельки.





Однако стоит отметить, что католическая церковь Чехии негативно относится к таким мероприятиям и считает их оккультными. Некоторые верующие могут избегать участия в таких событиях.





Например, известен случай, когда пастор растоптал детям тыквы. Впрочем, нельзя не упомянуть, что большинство чехов атеисты.





Легенды этого праздника

Рассказ о том, что в ночь на Душички умершие проводят богослужения, добавляет еще больше загадочности и мистики этому празднику.





Легенда утверждает, что даже после смерти люди продолжают молиться и желать счастья живым. Тем не менее они предпочитают оставаться незамеченными и могут сильно напугать тех, кто помешает их мессе. Это создает таинственную атмосферу и подчеркивает важность уважения и особой осторожности в эту ночь.





Интересный факт

В давние времена люди умирали дома в окружении близких. Отсюда проистекали различные обычаи и суеверия. Когда кто-то умирал в доме, предки чехов (и не только) открывали окна и переворачивали сосуды вверх дном. Все это делалось для того, чтобы облегчить душе покойного путь на небо. Они боялись, что душа может спрятаться в сосуде и навлечь на семью несчастье.





Ритуалы этого дня

На протяжении тысячелетий рубеж октября и ноября был временем, когда мир живых и мир мертвых переплетались. Именно в этот день души, страдающие за свои грехи в чистилище, могли войти в мир живых, чтобы отдохнуть от своих страданий. Умершие также должны были помазать себя холодным молоком или выпить его. Считалось, что таким образом охлаждаются души родственников, находящихся в чистилище.





Питие холодного молока и брызгание им — это ритуал, который, как верят, помогает усопшим грешникам смягчить свои страдания в аду. Молоко символизирует прохладу и облегчение, что может прийти к тем, кто испытывает муки ада.





В эти дни наши предки также защищались от злых духов, зажигая лампады. Задолго до того, как выдолбленные и зажженные тыквы стали известны на американском празднике Хеллоуин, чехи выдолбили и зажигали сахарную или кормовую свеклу, а также различные другие корнеплоды.





Расставлять стулья перед камином для умерших родственников и приглашать их на семейную трапезу — это еще один способ сохранить связь с усопшими и ощутить их присутствие в этот особенный день.





Зажигание свечей на могилах также имеет глубокий сакральный смысл. Это акт памяти и уважения к предкам и усопшим, а также символ света, который изгоняет тьму и злых духов. В эту ночь могилы становятся местом, где встречаются живые и умершие, а свечи служат своеобразным мостом между миром живых и миром усопших.





Тыква или свекла?

Традиция ставить свечи на окнах и пороге в ночь является распространенной практикой в многих странах и символизирует свет и тепло, которые направляются к усопшим. Однако чешская версия этой традиции, где используются выдолбленные свеклы, или «бубаки», добавляет уникальный элемент в этот обычай.





«Бубаки» представляют собой практичное решение, связанное с доступностью свеклы. Кормовая свекла была более распространена, чем тыквы, и поэтому ее использование для создания светильников имело смысл.





Термин «бубак» (bubák), переводимый как «страшилище» или «пугало», также добавляет атмосферу мистики и защиты. Эти светильники не только направляют свет и тепло, но также выступают символом защиты от темных сил, которые, как верят, могут быть особенно активными в эту ночь.





Украшение могил на кладбищах хвойными венками и живыми цветами, особенно хризантемами, является важной и красивой традицией, которая подчеркивает заботу и уважение к усопшим в Чехии. Этот ритуал символизирует глубокое понимание связи между миром живых и умерших. Хризантемы воспринимаются как цветы, которые защищают от злых и недоброжелательных сил, подчеркивая идею, что в этот особенный день усопшие нуждаются в особой защите и внимании.





2 ноября на чешских кладбищах создается особая атмосфера, которая притягивает даже тех, у кого нет умерших родственников. Меланхоличность и торжественность этого дня способствуют задумчивым прогулкам среди могил и наслаждению их архитектурой.



