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Разливное пиво в Чехии уже стоит более 50 крон и будет дорожать еще больше

Новости 420on
5 декабря 2023
20:00
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Прошли те времена, когда разливное пиво стоило около 30 крон. Сегодня средняя цена за 0,5 пива превышает 50 крон. Самым дорогим городом является Прага, где люди платят в среднем почти на 30 крон больше.
Об этом свидетельствуют данные оператора кассовых систем Dotykačka, предоставленные Novinky. На горизонте маячит очередное повышение.

Однако между регионами есть существенные различия. Если в Праге разливное пиво стоит в среднем 62,90 крон, то в Пльзеньском крае — 53,50 крон, а в Моравско-Силезском — 46,40 крон.

Налог будет повышен в январе

С 2019 года разливное пиво подорожало более чем на треть. Поэтому рестораны и бары уже давно теряют посетителей. А те, кто продолжает приходить, также сокращают количество посещений.

«Что касается настоящих завсегдатаев, то они потребляют гораздо меньше. Раньше лучшие выпивали 12-14 кружек пива. Сейчас, если кто-то выпьет семь, он считается героем. А молодежь уже не пьет столько пива», — рассказал Томаш Корчак, оператор ресторана U Berňák в Оломоуце.

Известный йиглавский паб U Jízdárny также готовится к повышению цен с января. Цена на самое популярное пиво подскочит с 37 до 41 кроны за 0,5.

Некоторые пабы уже немного скорректировали свои ценники в последние недели, чтобы январское повышение не было таким заметным.

С нового года разливное пиво перейдет с 10-процентной льготной ставки налога на добавленную стоимость на полную 21-процентную ставку. Изменения НДС являются частью правительственного пакета мер жесткой экономии.

«Пиво подорожает на три кроны в самых дешевых пабах и на пять-шесть крон в более дорогих заведениях. Это не маленькая сумма. Это приведет к ускорению негативной тенденции опустошения баров и ресторанов», — сказал ранее в интервью Seznam Zprávy директор Budějovický Budvar Петр Дворжак.

Вышеупомянутая тенденция, начавшаяся после пандемии ковида, больше всего ударила по сельским пабам. Сотни из них закрылись, некоторые находятся на грани выживания, и иногда муниципалитеты помогают спасти их, поскольку они играют важную социальную роль.

В городах дела обстоят лучше. В Праге рестораны переполнены в обеденное и вечернее время благодаря не только туристам, но и местным жителям.

Пивовар Polivar в Копршивнице также удается удерживать своих гостей. «Люди, возможно, пьют меньше, чем несколько лет назад, но совсем немного», — сказал Novinky оператор Иржи Герык.

Анализ Dotykačka основан на ценах в POS-системах в октябре и не делает различий между разными сортами пива. Именно поэтому средняя цена в небольших деревнях ниже более чем на четверть, так как в сельской местности чаще всего пьют пиво более низкого сорта. Конечно, играют роль и другие факторы, такие как покупательская способность и туризм.

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