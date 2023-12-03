Разливное пиво в Чехии уже стоит более 50 крон и будет дорожать еще больше

Об этом свидетельствуют данные оператора кассовых систем Dotykačka, предоставленные Novinky. На горизонте маячит очередное повышение.





Однако между регионами есть существенные различия. Если в Праге разливное пиво стоит в среднем 62,90 крон, то в Пльзеньском крае — 53,50 крон, а в Моравско-Силезском — 46,40 крон.





Налог будет повышен в январе





С 2019 года разливное пиво подорожало более чем на треть. Поэтому рестораны и бары уже давно теряют посетителей. А те, кто продолжает приходить, также сокращают количество посещений.





«Что касается настоящих завсегдатаев, то они потребляют гораздо меньше. Раньше лучшие выпивали 12-14 кружек пива. Сейчас, если кто-то выпьет семь, он считается героем. А молодежь уже не пьет столько пива», — рассказал Томаш Корчак, оператор ресторана U Berňák в Оломоуце.





Известный йиглавский паб U Jízdárny также готовится к повышению цен с января. Цена на самое популярное пиво подскочит с 37 до 41 кроны за 0,5.





Некоторые пабы уже немного скорректировали свои ценники в последние недели, чтобы январское повышение не было таким заметным.





С нового года разливное пиво перейдет с 10-процентной льготной ставки налога на добавленную стоимость на полную 21-процентную ставку. Изменения НДС являются частью правительственного пакета мер жесткой экономии.





«Пиво подорожает на три кроны в самых дешевых пабах и на пять-шесть крон в более дорогих заведениях. Это не маленькая сумма. Это приведет к ускорению негативной тенденции опустошения баров и ресторанов», — сказал ранее в интервью Seznam Zprávy директор Budějovický Budvar Петр Дворжак.





Вышеупомянутая тенденция, начавшаяся после пандемии ковида, больше всего ударила по сельским пабам. Сотни из них закрылись, некоторые находятся на грани выживания, и иногда муниципалитеты помогают спасти их, поскольку они играют важную социальную роль.





В городах дела обстоят лучше. В Праге рестораны переполнены в обеденное и вечернее время благодаря не только туристам, но и местным жителям.





Пивовар Polivar в Копршивнице также удается удерживать своих гостей. «Люди, возможно, пьют меньше, чем несколько лет назад, но совсем немного», — сказал Novinky оператор Иржи Герык.





Анализ Dotykačka основан на ценах в POS-системах в октябре и не делает различий между разными сортами пива. Именно поэтому средняя цена в небольших деревнях ниже более чем на четверть, так как в сельской местности чаще всего пьют пиво более низкого сорта. Конечно, играют роль и другие факторы, такие как покупательская способность и туризм.



