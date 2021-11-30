28-го ноября в Чехии начался волшебный предпраздничный период – Адвент

Что означает адвент? Почему его празднуют, и какие обычаи с ним связаны? Адвент – это период, во время которого идет подготовка к Рождеству и, прежде всего, к приходу Иисуса Христа: латинское слово adventus в переводе значит «приход». Начало адвента зависит от того, на какой день придется 25-е декабря: нужно отсчитать четыре недели назад от этого дня. В 2021 году этот период начался 28-го ноября.





Фото: Рождественский венок (tvoriveduse.ic.cz)

Четыре недели адвента

Каждая неделя адвента имеет свое название: первая называется железной, вторая – бронзовой, третья – серебряной, а последняя – золотой. Иногда четвертая неделя адвента совпадает с Сочельником. Во время недель адвента в Чехии приходятся такие праздники, как День св. Варвары, День св. Микулаша и День св. Люции. Все они связаны со значимыми святыми и старинными традициями.

Рождественский венок

В последние годы в Чехии расширилась традиция рождественских венков. Сейчас этому обычаю уже более 150 лет. Традиционные цвета венка – зеленый и красный. Как правило, венок ставят на стол или украшают им двери. На венке адвента всегда можно увидеть 4 свечки: каждая из них символизирует одну из четырех недель. На железную неделю зажигают первую свечку, в течение бронзовой недели горят уже две свечки, а во время последней – все четыре. Венки покупают или делают их вручную вместе с детьми.





Фото: Рождественский календарь (ona.idnes.cz)

Рождественский календарь

Календарь адвента очень любят дети. С его помощью они могут отсчитать, сколько дней осталось до Сочельника. В таком календаре 24 окошка: первое из них открывается 1-го или 2-го декабря, а затем нужно приоткрывать по одному каждый день. За окошком спрятан шоколад, конфеты или мелкие игрушки.

Такой календарь выпускается в разных видах: очень популярны календари с рождественскими картинками, изображениями героев фильмов и на другие сюжеты.

Барборка

Это старый обычай, которого придерживаются до сих пор. На день св. Варвары (4-го декабря) обрезают веточки черешни или вишни и ставят их дома в воду в вазу: если до Сочельника веточки зацветут, это значит, что девушка выйдет замуж в этом году.

Омела

Омела – один из самых любимых рождественских символов. В Чехии ее вешают на люстры или ставят в вазы. Омела может быть натурального цвета (зеленого), серебряная или золотая. С этим растением связано много легенд. Говорят, что если человеку кто-то дарит омелу, то этим приносит ему счастье.

Адвент в наше время

Современный адвент связан с приготовлениями к Рождеству, несмотря на то, что раньше этот период считался временем поста и умиротворения. В наше время в декабре проходят культурные акции, театральные представления, зажигание праздничных елок. Именно в декабре в дома приходит Микулаш с чертом и ангелом. Каждый чешский ребенок с нетерпением ждет сладкого подарка от Микулаша и одновременно опасается того, как бы его не украл черт.





Фото: Рождественская ёлка на Староместкой площади в Праге (blesk.cz)

Желаем вам много приятных впечатлений и душевного тепла и в это волшебное время!