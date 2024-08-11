Большое сравнение цен на чешское пиво: дороже не значит лучше
27 августа 2024
13:00
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Пиво по-прежнему остается самым потребляемым алкогольным напитком в Чехии. Кроме того, чешское пиво остается одним из самых дешевых в мире. Цена полулитровой бутылки промышленного производства варьируется от 11 до 28 крон, за банку покупатель заплатит от 18 до 38 крон. Однако более высокая цена не обязательно означает более высокое качество, поскольку она в основном определяется размером производства и сбыта.
Пиво Braník самое недорогое из продукции крупных чешских пивоваров. Со скидкой его можно приобрести за 8 крон, а в стекле без скидок оно стоит в среднем 17 крон за бутылку.
Svijany, Krušovice a Staropramen также входят в число пивоваренных заводов с дешевой продукцией. Напротив, самым дорогим пивом является марка Radegast (Plzeňský Prazdroj), бутылка стоит около 18 крон.
Себестоимость производства практически одинакова
По мнению экспертов, ответ на вопрос, почему какое-то пиво дешевле или дороже, кроется главным образом в бизнес-маркетинге. Другими словами, деньги, потраченные на то, чтобы сделать бренд заметным, отражаются в конечной цене.
«Крупнейшие пивоварни, как правило, имеют схожие технологии, у них схожий производственный процесс, поэтому разница в ценах заключается в том, как они могут себя презентовать. Корреляция, согласно которой более дорогое пиво означает лучшее пиво, определенно неприменима», — говорит эксперт по пивоварению из Чешского университета естественных наук Томаш Майер.
«Крупная пивоварня способна уложиться в одну крону — это стоимость хмеля и ячменя за 0,5 пива. Это означает, что разница в стоимости 10- и 12-радусного пива минимальна. По входному сырью она составляет максимум 20 геллеров, а то и меньше», — отметил Майер.
По словам председателя Ассоциации друзей пива Томаша Эрлиха, цена также определяется сроком созревания пива. «Вот почему многие пивоварни сокращают производство, чтобы сэкономить на затратах», — сказал он.
Основная причина, по которой конечная цена «десятки» и «двенадцатки» различна, заключается в основном в восприятии потребителя. «Короче говоря, пивоварня осознает, что за "двенадцатку" она может взять на несколько крон дороже. Кроме того, существует более высокий налог на потребление для пива плотностью 12%», — добавил Майер.
Налог на потребление за бокал «десятки» составляет 1,60 кроны, «двенадцатки» — 1,92 кроны. Однако с точки зрения потребителя эта разница незначительна по сравнению с тем, насколько различаются для него конечные цены. Если сравнить самую дешевую «десятку» и самую дорогую «двенадцатку» в бутылке, мы получим разницу почти в 17 крон.
«Самые дорогие лагеры здесь — Pilsner Urquell, Budvar и Bernard. Но давайте посмотрим только на маркетинг», — добавил Майер.
Крепкое пиво можно разбавить
При производстве «десяток» пивоварни часто экономят, варя более крепкое пиво, а затем разбавляя его.
«Приготовление на более высоком уровне, или метод HGB, значительно снижает затраты. Его используют почти все крупные пивоварни. Они варят значительно более крепкое сусло, например, со степенью 18. Его оставляют бродить и непосредственно перед розливом в бутылки разбавляют дегазированной водой, скажем, до девяти», — пояснил Майер.
Это экономит пивоварне электроэнергию, но влияние на качество не совсем положительное. Кроме того, с 2018 года законодательство больше не возлагает на пивоварни обязанность маркировать пиво по степени крепости.
Банка сохранит качество дольше
Разница в цене на одно и то же пиво в возвратной бутылке может достигать восьми крон.
«Подорожание баночного пива отражает его растущее потребление в стране, а также потенциал переработки упаковки. В Чехии сортируется лишь около четверти алюминиевой упаковки. Поэтому в нашей стране наблюдается нехватка вторичного алюминия, и его приходится импортировать из-за границы, что увеличивает затраты», — пояснил аграрный аналитик Петр Гавел.
Но если оставить в стороне экономические аспекты, баночное пиво — лучший выбор с точки зрения вкуса. Банка не пропускает свет. Тем не менее большинство сортов пива премиум-класса продается в зеленых бутылках.
«Свет вообще враг пива. Зеленые бутылки еще хуже коричневых с точки зрения хранения, так как пропускают гораздо больше света. Купите два "лежака", поставьте один на несколько дней за окно на солнце, а другой в холодильник, а затем сравните вкус», — заключил Майер.
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