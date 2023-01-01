Вы видели, но не подозревали: 11 музыкальных клипов, которые cнимали в Праге

Сложно сказать, что больше всего привлекает в Праге знаменитых исполнителей и режиссеров: живописные виды или выгодные цены. Как бы то ни было, клипы здесь с удовольствием снимают как международные, так и российские звезды. Представляем вам подборку известных композиций, видео к которым сняли в Праге.
Kanye West – Diamonds From Sierra Leone и Runaway
Знаменитый рэпер Канье Уэст снял в Праге не один клип. Впервые он приехал сюда снимать видео к композиции Diamonds From Sierra Leone. Рэпер снимался под Карловым мостом и в Старом городе. Песня стала лучшей рэп-композицией на 48-й премии «Грэмми», а Прага так впечатлила Канье своей архитектурой, что он решил вернуться сюда еще раз.
В свой следующий приезд Канье Уэст снял здесь короткометражный фильм, из которого смонтировал музыкальный клип к песне Runaway. На этот раз рэпер приехал в столицу Чехии не за красивыми пейзажами, а за отличной хореографией: его привлек знаменитый чешский хореограф Yemi A.D. В клипе можно увидеть самого Yemi и чешских балерин.
Джери Холлиуэлллл – Look at me
Бывшая «перчинка» Джери Холлиуэлл сняла свой первый сольный клип именно в Праге. Композиция оказалась удачной и заняла 2 место в UK Singles Chart. В клипе Холлиуэлл предстает в разных образах на фоне улочек Малы-Страны и железнодорожного моста.
Rihanna – Don't Stop The Music
СМИ много писали о том, что Рианна приехала снимать клип на композицию Don´t Stop The Music (2007) в Прагу, хотя догадаться, где происходит действие видеоролика, сложно. Если внимательно присмотреться, в клипе можно увидеть магазин Vodafone, конфеты Bon Pari и вафли Kolonáda. Основное действие снимали в клубе Radost FX. Сам город в видео практически никак не фигурирует.
Linkin Park – Numb
В этом популярном клипе о молодой депрессивной художнице Прага показана гораздо больше. Это и Пражский град, и Карлов мост, по которому гуляет главная героиня, и гимназия Яна Кеплера. Все городские и школьные планы клипа снимали в Праге, а те фрагменты, где группа играет в костеле, – в Лос-Анжелесе, через месяц после основных съемок (работу пришлось перенести из-за болезни солиста).
Lasgo – Something
Этот клип популярной когда-то певицы Lasgo полностью снимали на Главном вокзале в Праге. Большую часть видео Lasgo поет на фоне проезжающих поездов «Чешских дорог».
Gwen Stefani - Early Winter
Этот клип Гвен Стефани снимали в Праге, Будапеште и Милане. Пражская часть съемок проходила на вечерних улочках Старого города и Главном вокзале.
Ne-Yo – Part Of The List
В этом видео известного американского исполнителя R&B Ne-Yo фигурирует историческая архитектура Старого города и Мала-Страна, которую просто обожают зарубежные клипмейкеры.
Sarah Connor – From Sarah With Love
И снова кинематографичный пражский Главный вокзал предстает перед глазами зрителя. На этот раз – в клипе певицы Сары Коннор.
Не только американские и европейские певцы снимают клипы в Праге. Одним из первых здесь снял клип Валерий Меладзе («Ночь накануне Рождества»). Не отстал от них и Дмитрий Маликов: видео к песне «Еще еще» тоже снимали здесь.
Валерий Меладзе – Ночь накануне Рождества
Дмитрий Маликов – Еще еще
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