Самые страшные легенды Праги, от которых становится не по себе

Прыгающий человек-призрак Перак, черная скорая помощь, инфицированные иглы и убийства на Нусельском мосту – познакомьтесь с самыми страшными пражскими легендами.

Городские легенды (с английского urban legend) – современная форма народных сказаний. Это необычные истории, которые люди спонтанно начинают передавать друг другу. Чаще всего они страшные, но могут быть и шуточными. Как правило, рассказчики утверждают, что сами были свидетелями происходящего. В ХХ и ХХI веке по Праге ходило несколько страшных легенд, о которых хоть раз слышали коренные жители города.

Перак, прыгающий призрак-человек

Во время Второй мировой войны в Праге распространилась легенда о мужчине в черном плаще с красными глазами, который передвигался огромными прыжками. К его ботинкам были прикреплены металлические пружины, благодаря которым он мог перепрыгивать поезда, крыши домов и даже целые долины. Ходил слух, что человек-призрак даже перепрыгнул самое широкое место Влтавы.

Звали призрака Франта Перак. Он появлялся ночью, в пустынных местах, и пугал прохожих огромными прыжками из темноты. До войны его считали разбойником, цирковым артистом и сумасшедшим, который подглядывал за девушками и нападал на них. В годы нацистской оккупации Перак стал военным супергероем, который нагонял ужас на фашистов и помогал местным партизанам.

Прообразом чешского Перака считается Прыгающий Джек, легенды о котором распространились еще в Викторианской Англии. В Чехии герой стал таким популярным, что о нем даже сняли фильм.

Кадр из фильма Pérák

Инфицированные иглы

Городская страшилка об инфицированных иглах распространялась по чешскому интернету несколькими волнами в форме предупреждающего объявления. В тексте рассказывалось о том, что наркоманы намеренно вставляют в сиденья общественного транспорта, лавки в парках и детские песочницы инфицированные иглы, чтобы заражать людей гепатитом или ВИЧ-инфекцией.

В действительности в Чехии каждый год несколько человек ранится иглами, брошенными в общественных местах. Но пока медицине не известно ни единого случая заражения от оставленных игл, так как упомянутые вирусы очень чувствительны к высыханию.

Изначально легенда об инфицированных иглах появилась в 80-е годы в США. В 2011 году она даже вдохновила бразильского врача на то, чтобы вместо сигнализации разместить на заборе своего участка инфицированные шприцы с вирусом ВИЧ. В 2005 году страшилка разошлась и в Чехии.

Объявление об инфицированных иглах, фото praha-levne.cz

«Черная санитка»

Самая известная пражская страшилка рассказывает о Черной скорой помощи, или «черной санитке», которая ездила по городу и похищала детей и молодежь. По легенде, черная скорая помощь убивала похищенных людей, чтобы продать их органы на трансплантацию больным богачам на Западе. Эта легенда ходила по городам Чехии в 80-е годы, вскоре после того, как в кинотеатрах вышел немецкий фильм «Кандидаты на жизнь и смерть» (1979).

Иллюстрация к сборнику чешских городских легенд

«Только не ходи через Нуселак»

Иногда граница между вымыслом и реальностью в городских легендах весьма размыта. Фразой «Только не ходи через Нуселак» в 80-е годы пугали, наверное, всех детей, которые жили в Праге неподалеку от легендарного Нусельского моста. В то время люди рассказывали страшные истории о том, как загадочная преступная банда сбрасывала с Нусельского моста одиноких прохожих. По легенде, полиция никогда не боролась с ними, потому что преступниками были дети членов компартии.

Нусельский мост в Праге известен и тем, что на нем совершили самоубийство сотни человек. После падения коммунизма легенда обросла новой подробностью, когда один из пражан рассказал, что его сосед, работающий в местном полицейском отделении, часто ходил на специфические ночные службы на Нусельский мост. Впрочем, самоубийства на Нусельском мосту происходили и позже, из-за чего над перилами моста возвели ограждения.

Нусельский мост самоубийц, фото idnes.cz

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