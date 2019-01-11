Вова Поморцев: Как изменилась Прага за двадцать лет

Ровно двадцать лет тому назад я переехал в Прагу. Когда утром 11 января 1999 года я вышел из поезда на пражском железнодорожном вокзале, я вряд ли предполагал, что всё это обернется вполне себе полноценной эмиграцией, которая к тому же затянется так надолго.

Владимир Поморцев. Документальный фотограф и фотожурналист. Родился 23 июля 1974 года в Свердловске. Окончил Уральскую архитектурно-художественную академию в Екатеринбурге. Последние двадцать лет живет и работает в Праге. Член Союза журналистов России. Персональный сайт: pomortzeff.com

По случаю юбилея попытался вспомнить, что изменилось в Праге за отчетный период. Главное отличие, разумеется, в том, что двадцать лет назад «деревья были выше, а трава зеленее». Имеются, однако, и менее принципиальные отличия. Например:

1. Построили двенадцать новых станций метро в Праге. Раньше красная ветка на севере заканчивалась станцией «Надражи Голешовице», а конечными на зеленой ветке были станции «Дейвицка» и «Скалка». Плюс запустили станции «Глоубетин» и «Колбенова» на желтой ветке (раньше поезда следовали на «Чёрный мост» без остановки на этих двух станциях).

2. Медовик и трдельник неожиданно стали традиционными чешскими лакомствами. Двадцать лет назад эту роль исполняли палачинки и штрудели.

3. Пражский зоопарк превратился в один из лучших зоопарков планеты. Раньше это был обычный зверинец с обезьянами в тесных клетках за прутьями в палец толщиной. Разрушительное наводнение 2002 года парадоксально способствовало масштабному благоустройству зоопарка, хоть и стоило жизни многим его обитателям.

4. Туристический центр Праги очистили от русскоязычных грабителей. Двадцать лет назад туристов, громко разговаривающих по-русски где-нибудь на Парижской, запросто могли окружить крепкие парни с пистолетами и отобрать все деньги. Одним из пострадавших однажды оказался молдавский министра транспорта, прибывший в Чехию с официальным визитом — его ограбили, кажется, прямо на Староместской площади.

5. Прага наполнилась творениями скульптора Давида Черного. Когда я сюда переехал, розовый танк уже убрали в музей, а из нового был только «трабант» на ножках в саду немецкого посольства, про который местные с придыханием рассказывали, как об одной из главных новоприобретенных пражских достопримечательностей. Святой Вацлав на перевернутом коне появился много позже, причем первоначально он был подвешен на металлической раме в нижней части Вацлавской площади — зеркально настоящему памятнику святому Вацлаву. Писающие мужики, вращающаяся голова Кафки и остальные работы Давида Черного появились относительно недавно.

6. Цена проезда на пражском транспорте возросла втрое. Абонементы, которые сейчас стоят 24 и 32 кроны, двадцать лет назад стоили 8 и 12 крон соответственно. Правда, тогда по первому билету можно было проехать, кажется, всего 3 станции метро или 15 минут на трамвае без пересадки, а второй билет действовал 60 минут вместо нынешних 90 минут. Годовой проездной, кажется, наоборот подешевел.

7. Чехия вошла в Шенгенскую зону. Раньше каждая поездка из Праги в соседнюю Германию или Австрию предполагала оформление визы с неизбежными очередями и иезуитскими допросами в посольствах. Я успел таким образом оформить две австрийские и две немецкие визы.

8. Начался и закончился транспортный коллапс вокруг радио «Свобода». Сразу после терактов 11 сентября в Нью-Йорке возле здания радиостанции на Вацлавской площади установили бронетранспортеры, проезд со стороны Национального музея на несколько лет вообще закрыли, а движение по магистрали сузили, кажется, до двух полос. В результате в самом центре города образовалась очень надежная пробка, которая рассосалась только через много лет с переездом «Свободы» на пустырь возле Ольшанского кладбища. Здание на Вацлаваке теперь занимает Национальный музей.

9. Полностью вышли из обращения геллеры (чешские копейки) и бумажные купюры достоинством 20 и 50 крон. Кто не застал — на синих 20-кроновых банкнотах был нарисован король Пржемысл Отакар I, на розовых 50-кроновых банкнотах — святая Анежка.

10. Все чешские мобильные операторы поменяли свои названия. Нынешний О2 раньше назывался Eurotel. Нынешний T-Mobile раньше назывался Paegas. Оператора Vodafone двадцать лет назад вообще не было, но начинался он под брендом Oskar.

11. Собор святого Николая на Староместской площади перекрасили в коричневый цвет. Раньше он был белым.

12. Построили торговый центр «Палладиум» на площади Республики, уничтожив ради этого целый квартал исторической застройки в центре города. Видимо, это самая грубая градостроительная ошибка пражских властей за последние десятилетия и один из самых вопиющих примеров фасадизма в мировой архитектуре. Среди прочего были уничтожены казармы, в которых Йозеф Каетан Тыл написал слова чешского гимна. От исторического здания остался один фасад, служащий сегодня входом в торговый центр.

13. Чешская полиция по делам иностранцев (или как она сейчас называется) приобрела некоторое подобие цивилизованного учреждения. Двадцать лет назад нормально было приходить к полиции вечером со спальным мешком и ночевать на улице перед закрытой дверью, чтобы наутро оказаться среди первых в очереди, иначе номерков могло не хватить. Прием иностранных подданных в этом заведении раньше вели надменные дамы в жемчугах и золоте, которых время от времени сажали за взяточничество, пока не пересажали всех.

14. Пражские трамваи перестали соблюдать расписание. По крайней мере, у меня в Голешовицах. Раньше по пражским трамваям можно было сверять часы. Теперь приехавший вовремя трамвай — скорее повод для удивления. Что особенно бесит, за последние год-полтора пражские трамваи научились не только постоянно опаздывать, но еще и уезжать раньше положенного времени. Приходишь на остановку вовремя, а твой трамвай уже минуту как уехал.

15. Отремонтировали Национальный музей на Вацлавской площади. Раньше фасад был почти черным. Одновременно на отреставрированном фасаде стали почти незаметны следы советских пуль 1968 года, что не очень правильно, как мне кажется.

16. Наплавка стала модным пражским феноменом. Раньше это был просто кусок набережной не самого презентабельного вида.

17. Умер Вацлав Гавел. Когда я переехал сюда двадцать лет назад, он еще был действующим президентом. Вряд ли стоит считать его образцом идеального правителя (хотя с нынешним позорищем по фамилии Земан как-то неловко даже сравнивать), но чисто эстетически офигенно было жить в стране, президента которой зовут Вацлав Гавел. И я благодарен судьбе, что застал это время.

18. Крона подорожала по отношению к доллару почти вдвое. Когда я переехал сюда, за один доллар давали порядка 40 крон. Вскоре доллар стоил уже 42 кроны, чтобы за последующие годы сначала упасть до 14 крон за доллар и потом снова немного подрасти до нынешних 22 крон за доллар. Евро тогда вообще не было.

19. Перестали проводить православные богослужения в соборе святого Николая на Староместской площади на православную Пасху. Раньше там ежегодно служили пасхальную всенощную, и это была очень красивая традиция, напоминающая, что этот храм почти столетие являлся главным православным храмом Праги.

20. Построили несколько полезных автомагистралей, существенно облегчивших поездки из Праги по окрестностям. Из самого существенного: закончили автобан до Дрездена (раньше сразу за Ловосицами начиналась обычное шоссе до самого Дрездена), построили продолжение автомагистрали из Праги через Брно до Остравы (раньше она заканчивалась в Брно), закончили автомагистраль из Праги в Градец-Кралове (раньше где-то в районе Подебрад начиналась «дорога смерти» в две полосы), построили объездную дорогу вокруг Пльзени (раньше весь транзитный транспорт ехал через центр города, что занимало примерно час времени вместо нынешних 10 минут). Могли бы построить больше.

21. Построили многострадальный тоннель «Бланка». Двадцать лет назад «Бланку» еще только планировали. Потом начался многолетний транспортный ад, когда из-за строительства тоннеля перекрывались целые районы города, продолжавшийся вплоть до недавнего времени. Неплохой тоннель в итоге получился, хоть и очень дорогой.

22. Чехия завела визы для России и бывших союзных республик. Двадцать лет назад туристам достаточно было предъявить на границе паспорт. Через 30 дней достаточно было на один день съездить в Братиславу и опять вернуться в Чехию на следующие 30 дней. Многие так жили здесь годами, катаясь каждый месяц в Словакию. Я успел съездить в Братиславу только один раз. Визы для Украины с тех пор обратно отменили.

23. Чехию покинули, не выдержав конкуренции, несколько крупных сетей супермаркетов, в том числе «Дельвита» (чешское название бельгийской «Дельхайзе»), «Юлиус Майнл» и «Карфур». В последнем была существенно более съедобная еда, чем во всех оставшихся вместе взятых.

24. Золотая улочка в Пражском Граде стала платной. Раньше туда можно было пройти без билета. Сейчас, кстати, тоже можно, но только ранним утром или поздним вечером, когда кассы закрыты, а территория Града уже или ещё открыта для посетителей.

25. На входе в Пражский Град появились пункты досмотра посетителей. До недавнего времени проход был совершенно свободный через любые ворота.

26. Почти втрое увеличилась численность русской диаспоры. По последним данным, в Чехии постоянно проживает почти 37 тысяч человек с российскими паспортами, в том числе почти 23 тысячи — в Праге. Двадцать лет назад, русских здесь было порядка 12–13 тысяч. Количество легально проживающих в Чехии граждан Украины увеличилось почти вдвое — 117 тысяч сейчас, против 66 тысяч двадцать лет назад.

27. Запретили курение в ресторанах и кафе. Раньше курили везде и много.

28. Построили несколько приличных зданий. Мне нравятся стеклянное здание с башенкой в нижней части Вацлавской площади (раньше на этом месте был вход в метро) и новая застройка Роганской набережной в Карлине (раньше там был пустырь и промзона). С другой стороны, каких-то знаковых произведений современной архитектуры, вроде Танцующего дома, за последние двадцать лет в Праге так и не появилось.

29. Установили много плохих памятников. Разумеется, пражские памятники выглядят относительно сносно на фоне полчища московских уродцев во главе со святым Владимиром. Однако в городе, который когда-то подарил миру несколько совершенно выдающихся монументов (например, памятник Яну Гусу на Староместской площади или памятник Палацкому на набережной Влтавы), как-то неловко видеть настолько посредственные изваяния, как президент Масарик на Градчанской площади, президент Бенеш на Лоретанской площади, крылатый лев на Малостранской, Дворжак перед Рудольфинумом, Ярослав Гашек на Жижкове или Кафка в Еврейском городе (не путать с вращающимся Кафкой Давида Черного). Все эти памятники поставили за последние двадцать лет. Чемпионом по уродливости, конечно же, является странная штуковина перед станцией метро «Малостранская», символизирующая героев чехословацкого сопротивления.

30. Пара относительно неплохих памятников за двадцать лет тоже появилась. Например, мемориал жертвам коммунизма работы Олбрама Зоубека, крест на месте самосожжения Яна Палаха на Вацлавской площади или памятник Черчиллю на одноименной площади на Жижкове. Последний, впрочем, является копией лондонского памятника.

31. Выставили Святовитский клад. Пожалуй, это лучший музей, из появившихся в Праге за последние два десятилетия. До этого средневековые сокровища чешских правителей почти двадцать лет пролежали в сейфах.

32. Сильно изменился в худшую сторону русский эмигрантский некрополь на Ольшанском кладбище. За последние годы при там появились десятки новых захоронений с нелепыми надгробиями в стиле таджикского барокко. В результате, были безвозвратно уничтожены десятки исторических могил русских эмигрантов первой волны, а заодно обезображен общий вид всего некрополя.

33. Одновременно посольство России варварским образом «отреставрировало» советский мемориал на том же Ольшанском кладбище. Старые надгробия красноармейцев снесли и заменили новыми. Причем новые надписи содержали буквально сотни фактических и грамматических ошибок. Хотя кое-что удалось впоследствии исправить (в том числе, моими скромными усилиями), на многих надгробиях до сих пор указаны неправильные имена и фамилии красноармейцев.

34. Вова Поморцев переехал в Прагу. Раньше он жил в Екатеринбурге.

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