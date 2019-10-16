Что означают названия районов Праги. Часть 2

Чешская столица состоит из 112 районов — кадастровых территорий. Названия некоторых из них кажутся странными не только иностранцам, но и чехам. В этом материале мы расскажем, как появились названия районов, входящих в Прагу 6 — Прагу 10.

Фото: VitVit [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Пролить свет на происхождение и значение этих топонимов постарались в Институте чешского языка. О происхождении названий кадастровых территорий, которые теперь входят в Прагу 1 — Прагу 5, читайте в первой части.

Прага 6

Территория нынешнего района Дейвице (Dejvice) некогда называлась Дегнице и была деревней семьи Дегновых — от имени Дегна.



С названием района Стршешовице (Střešovice) нет полной ясности. Возможно, оно также появилось благодаря бывшим владельцам.

Бржевнов (Břevnov) действительно связан с бревнами, точнее с брусом. Некогда тут рос густой лес, который вырубали на стройматериалы.

Возвращаемся к районам, чьи названия восходят к именам. Воковице (Vokovice) восходит к имени Вок, сокращенному варианту Войтеха.

На месте района Велеславин (Veleslavín) некогда был двор, принадлежавший Велеславу или Велиславе, а Либоц (Liboc) обязан своим названием имению человека со старочешским именем Любота.



Наконец, территория Рузине (Ruzyně) прежде именовалась Рузень (Ruzeň) — от имени Рузен.



Прага 7



На месте Голешовице (Holešovice) раньше стояла деревня Голишовице, чье название восходит к имени Голиш.

Бубенеч (Bubeneč) связан не с барабанами, а овцами. Изначально это место называлось Овнец, потом Овенец — от сокращенного варианта старочешского имени Овен, означавшего «баран» или «барашек».



Прага 8

Название района Кобылисы (Kobylisy), вероятно, связано с прозвищем обитателей стоявшей здесь деревни, а вовсе не с кобылами. Якобы ее жители подлизывались (lísat se), то есть поклонялись воронам, которые тогда именовались словом koba.



У названия района Богнице (Bohnice) одновременно латинское и самое что ни на есть чешское происхождение. Изначально это место известно как Богемице — от латинского имени Богемус, то есть Чех.



Район Чимице (Čimice) когда-то был деревней людей Чамовых, от имени Чам.



На месте района Либень (Libeň) находился Любнов двор (от имени Любень, которое переводится как «любимый» или «возлюбленный»).

Карлин (Karlín) назван в честь чешской королевы Каролины Августы.



Прага 9

На месте района Высочаны (Vysočany) стояла деревня, название которой обозначало ее жителей — «высочанцев». Они либо жили на высоком месте, либо переехали из поселения под названием Высока.

Просек (Prosek) обязан своим названием просеке, или лесной дороге.

Район Стржижков (Střížkov) унаследовал название от двора, принадлежавшего человеку по имени Стржижек.



Название Грдлоржезы (Hrdlořezy) действительно связано с головорезами. В древние времена тут жили не самые мирные и культурные люди, проще говоря, разбойники.

Прага 10

Вршовице (Vršovice): вероятно, название произошло от имени Врш или Врша. На месте этого района стояла деревня людей Вршовых.

Топоним Забеглице (Záběhlice) связан с беглецами — людьми, которые скрывались в долине ручья Ботич.

Название района Страшнице (Strašnice) восходит не к слову «страх», а к не слишком благозвучному имени Страшен (Strašen).

С определенным человеком, о котором, впрочем, история сведений не сохранила, связано и название Малешице (Malešice). Изначально это место называлось Малишице и было деревней людей Малишовых — от имени Малиш или Малиша.

Продолжение следует.



По материалам blesk.cz