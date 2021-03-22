Пять рекордов Праги, о которых вы точно не слышали

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог, который называется «Прага. Город, который я люблю». И сегодня я предлагаю познакомиться с подборкой пражских рекордов. Про самую длинную и самую короткую улицы, самый длинный эскалатор и самую глубокую станцию метро, самый маленький дом и самое высокое здание написано немало. Поэтому я постарался выбрать то, о чем в подобных статьях не говорится.

Самое старое дерево

В Праге есть несколько десятков деревьев, возраст которых исчисляется сотнями лет. Большинство исследователей считает, что самое старое из них – дуб, растущий в парке рядом с замком Колодее. Этот замок находится вдали от центра и является частной собственностью, поэтому увидеть самое старое дерево Праги, увы, проблематично.

У дуба есть собственное имя – Карел. По легенде, его посадил сам Карл IV, император Священной Римской империи и король Чехии. Произошло это примерно в 1359 году. Эксперты же уверены, что дуб младше, и заметно – не менее, чем на 100 лет. Но даже если они и правы, дубу примерно 560 лет – это возраст, заслуживающий уважения.

«Самый узкий отель»

На улице Семинаржской, примерно на полпути от Староместской площади до Карлова Моста, находится отель Clementin. Если верить тому, что написано на его сайте, то это – самый узкий дом в Праге, ширина его фасада – 3,28 м. Но я предлагаю этому не верить. Потому что самый узкий дом находится на улице Анежской, и он заметно уже отеля Clementin: ширина его фасада – всего 2,25 м.

В категории «самый узкий отель» Праги Clementin уверенно лидирует. В XIV веке на том месте, где он сегодня находится, возвели дом, известный под названием «У Девы Марии». Позже его несколько раз перестраивали и однажды – скорее всего, это случилось в XVII веке или самом начале XVIII столетия, – здание по каким-то причинам решили разделить на две части. Одна из них стала отелем.

Самый короткий мост через Влтаву

В Праге есть и просто самый короткий мост. Он переброшен через Мотольский поток, а длина его составляет 2,21 метр. Но больше в нем нет ничего необычного. Другое дело – Чехов мост, самый короткий из тех, что переброшены через Влтаву. Строили его с 1905 по 1908 годы, и его длина составляет 169 м.

Свое название мост получил в честь поэта и писателя Сватоплука Чеха. Когда независимая Чехословакия на несколько лет стала протекторатом Богемия и Моравия, мост переименовали в честь основоположника генетики Иоганна Грегора Менделя, но после Второй мировой войны оригинальное название вернулось. Оформление моста выполнено в стиле модерн. Здесь и оригинальные «светоносцы», и изображения гидр, охраняющих герб Чехии, и крылатые гении на столбах – в 1950-х годах их пришлось перенести, чтобы они не заслоняли огромный памятник Сталину в Летенских садах, на месте которого сегодня стоит гигантский метроном.

Самая большая картина

Для самой большой картины, созданной на территории Чехии, построили отдельный павильон. Он находится на территории выставочного комплекса Выставиште, а сама картина называется «Битва у Липан». Сюжет эпического полотна – сражение, которое произошло 30 мая 1434 года во время гуситских войн. В это время радикальные и умеренные гуситы, то есть, табориты и чашники, разошлись настолько, что не могли мирно ужиться друг с другом. Спойлер: чашники победили.

Высота картины «Битва у Липан», известной также как «Марольдова панорама», составляет 11 метров, а длина — 95 метров. Создана она целой группой художников во главе с Людеком Марольдом. Работа над картиной заняла несколько месяцев, и летом 1898 года ее представили на архитектурно-инженерной выставке в Праге. 1 декабря того же года Марольд умер от тифа: чтобы закончить работу в срок, он работал на пределе своих физических возможностей, и изнуренный организм не смог справиться с инфекцией.

Самый высокий фонтан

Самый высокий фонтан чешской столицы создан Йозефом Краннером. В его честь он и называется фонтаном Краннера. Увидеть сооружение можно на набережной Сметаны (Smetanovo nábřeží). Высота его составляет 22 метра, фонтан выполнен в неоготическом стиле и напоминает башни собора св. Вита. Это и неудивительно – Краннер был одним из тех, кто в XIX веке занимался достройкой собора.

Фонтан установили в середине XIX века как памятник императору Францу I. Одним из его элементов была конная статуя монарха. В 1919 году, после того, как Чехословакия обрела независимость, ее сняли и перенесли в лапидарий Национального музея, посчитав статую напоминанием об австрийском владычестве в стране. Но в 2003 году она, точнее, ее копия, вернулась на свое место.

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Алексей Гридин